Ezért tűnik el a boltokból a népszerű sajtfajta: szigorú szabályok jönnek

Várhatóan 2020 végére eltűnik majd a ma ismert trappista sajtok jó része a boltok polcairól, az év végén ugyanis már életbe léphet az a szabálymódosítás, melynek értelmében a trappista sajt előállításához sokkal szigorúbb kritériumoknak kell megfelelniük a gyártóknak, írja a Pénzcentrum. A Nébih szerint bár az élelmiszerbiztonsági elvárásoknak megfelelnek a termékek, a kulináris élvezetükkel azért a hazai fogyasztóknak is sokszor meggyűlt már a baja.

A Magyar Élelmiszerkönyv I. kötete nagyon kevéssé szabályozza azt, hogy milyen sajtterméket lehet trappistaként eladni. A II. kötet ezzel szemben már nagyon precíz követelményeket állít az elkészítése elé, ám ezeket a gyártóknak csak akkor kell betartaniuk, ha "megkülönböztetett jelzéssel" illetik termékük. Azaz "minőséginek"; "hosszú érlelésűnek" nevezik. A MÉ II. kötetében leírt kritériumrendszernek már csak jóval minőségibb termékek tudnak megfelelni, amiknek az áruk is magasabb, a gyártásuk is drágább.

Nem véletlen, hogy "minőségi" trappistát sem a hazai, sem a külföldi gyártók nemigen gyártanak.

A hazai piacon található trappista sajtok élelmiszerbiztonsági szempontból mind megfelelőek, érzékszervi minőségük azonban tág határok között mozog. Ilyen jellegű vásárlói reklamációk érkeztek már a Nébihhez is. Jellemzően a túl puha (nehezen reszelhető) állományt, az üres ízt és az erjedési lyukak hiányát szokták kifogásolni. A hatóság ezen felül arra is rámutatott, hogy éppen a "tág minőségi határ között mozgás" miatt vált szükségessé az MÉ módosítása. Az új szabályok hatályba lépése 2020 év végére várható. Ha tehát minden a tervek szerint halad, akkor

2021-ben már egy sokkal korrektebb minőségű trappista sajttal találhatják szembe magukat a hazai vásárlók.

Az előállítók számára továbbra is adott lesz a lehetősége annak, hogy bármilyen, akár alacsonyabb árfekvésű, a trappistától eltérő paraméterekkel rendelkező oltós alvasztású érlelt sajtokat gyártsanak, de ezeket csak olyan megnevezéssel hozhatják forgalomba ami nem utal a fogyasztó számára félrevezető módon trappistára. Mindez persze nem azt jelenti, hogy jó minőségű trappista sajtot ne lehetne már ma is vásárolni a boltokban. Vannak gyártók, akik jelengleg is készítenek minőségi trappistát, és nem a sajtkészítmény jellegű vonalra esküsznek, igaz, e termékek kilós ára inkább 2000 - 2500 forintos áron mozog.

A Pénzcentrum ellátogatott az Alföldi Tej Kft. dedikáltan az új szabályozásra létrehozott, tavaly átadott létesítményébe is, ahol teljesen automatizált gyártósoron készül a jövő egyik új trappistája, aminek a receptúráját kilenc hónap alatt kísérletezte ki egy szakemberekből, sajtmesterekből álló csapat. Itt volt szó arról is többek között, hogy

Magyarországon az eladott trappista sajtok 80 százalékát akció keretein belül értékesítik.

A kereskedelmi láncok vásárlócsalogató volumen termékként kezelik, így azonban az emberek fejében az a kép él, hogy a trappista kilónkénti ára 1300 - 1600 forint. Ez azonban normál fogyasztói áron inkább 2000 forint, vagy még több.

Az akciós és a normál fogyasztói ár közötti nagy különbség nincs jó hatással a trappista sajt normál, tervezhető, kiszámítható és folyamatos értékesítésére. A jövőben hosszú távon mindenki, így a fogyasztók is jobban járnának, ha az akciós és a normál árak közelítenének egymáshoz, nyilatkozta a Pénzcentrumnak Dobrovoczky István, az Alföldi Tej Kft. értékesítési és marketing igazgatója. A szakember úgy vélekedett, hogy a jogszabály módosítás következtében nem fognak szükségszerűen kilőni a trappista árak Magyarországon, sokkal inkább úgy véli, hogy a mostani árak környékén, jobb minőségű trappista sajttal fognak találkozni a hazai vásárlók.

A szakma várakozása szerint tehát a magyar vásárlók több okból kifolyólag is jól járnak. Egyfelől

az árak várhatóan nem fognak számottevően és hirtelen megemelkedni, miközben általában véve az új szabályozásnak köszönhetően jobb lesz a sajtok minősége.

És mindeközben ez úgy fog megvalósulni, hogy várhatóan kevesebb import-trappista érkezik majd az országba.

