Megszólalt a világhírű borkritikus: ezek a legjobb furmintok most Magyarországon

Jancis Robinson borkritikus ott volt a január végi, londoni Furmint February bemutatón, a kóstolt borokról pedig most publikálta értékelését. Összesen 58 bort kóstolt meg, ebből 7 kapott 17 pontot, sőt kettő közülük egy +-t is, vette észre a Művelt Alkoholista blog.

Íme a legjobb értékelést kapott magyar furmintok a kritikus pontozása alapján:

Szarka Juharos Furmint 2018 – 17+ pont

Szepsy István Úrágya Furmint 2017 – 17+ pont

Grand Tokaj Kővágó Furmint 2015 – 17 pont

Sauska Birsalmás Fumint 2017 – 17 pont

Szepsy István Furmint 2016 – 17 pont

Szepsy István Szent Tamás Furmint 2016 – 17 pont

Zsirai Szent Tamás Furmint 2018 – 17 pont

A furmint október közepén érik, bora általában magas savtartalmú. Jó cukorgyűjtő képessége miatt a szárazon iskolázott furmint is magas alkoholtartalmú. Illata határozott és kisebb koncentrációnál is fajtajelleges. Benne nagyon gyakran körte, birs és szegfűszeg keveredik. Az éretten szüretelt szőlőből készült furmint szárazon és édes borként is elegáns, nagytestű, különleges minőséget adhat a Borászportál ismertetése szerint.

