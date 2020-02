Rekordlétszámmal startol az országos gasztroprogram: itt az ideje lefoglalni az éttermeket

A szervezők közleménye szerint a március 6-tól 15-ig tartó programba több mint 20 új helyszín kapcsolódott be, és ezekkel együtt több mint 140 vendéglátóhelyre lehet asztalt foglalni az országban. Az idei kínálatban számos olyan étterem is szerepel, amely több gasztrokiadvány vagy rangsor alapján is az 50 legjobb magyarországi étterem közé tartozik.

A részt vevő éttermek gondosan összeállított 3 fogásos menüsorokat kínálnak, amelyek a korábbiakhoz képest változatlan áron, egységesen 3900 forintos top, 4900 forintos prémium vagy 5900 forintos exkluzív kategóriákban érhetőek el.

A kínálatban hagyományos magyar ételek és alapanyagok is szerepelnek, például rántott borjúfej és őzraguleves, de ezek újragondolt, modern verziói is megtalálhatók, lesz például savanyú vetrece szarvasból vagy szarvasburger fekete zsemlében.

A kulináris élvezetek kedvelői megkóstolhatják más európai országok és távolabbi tájak egzotikus ételeit is: marokkói bárány, ausztrál wagyu steak, békacomb és Charolais hátszín füstöltlibamáj-habbal szintén szerepel a fogások között.

A tenger gyümölcsei és a halak rajongóira pedig polippaprikás és rák consommé is vár. A programban részt vevő éttermek előzetes asztalfoglalás alapján fogadják a vendégeket. Időpontot és asztalt foglalni szerdától lehet az esemény hivatalos oldalán.

Címlapkép: Getty Images