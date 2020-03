Így készül az eredeti görög saláta: fetával, olívabogyóval, és igazi görög saláta öntettel

Az eredeti görög saláta nem csak népszerű csemege, azok is bátran fogyaszthatják, akik a nyári bikiniszezonra készülve a kalóriákat számolják. Ez az étel gyakorlatilag bármely étterem étlapján fellelhető, de azoknak, akik otthon is szívesen elkészítenék, itt a görög saláta és a görög saláta öntet recept. Az étel elkészítéséhez csupán a megfelelő arányokat kell eltalálnunk és élvezhetjük is a friss, alacsony kalóriatartalmú ebédünket.

A görög saláta hozzávalói

6 db paradicsom

1 db kígyóuborka

1 nagy fej lilahagyma

20 dkg fetasajt

20 dkg olívabogyó

Az öntethez

4 ek olívaolaj

½ citrom

kakukkfű

Hogyan készül a görög saláta?

A görög saláta recept egyáltalán nem bonyolult, mindössze arra kell figyelnünk, hogy jó minőségű, érett alapanyagokkal dolgozzunk. A zöldségeket kockázzuk fel egyforma méretűre, majd adjuk hozzá az olajbogyót és a fetát. A görög saláta a sajt sóssága miatt nem igényel külön sózást, a dresszinggel pedig enyhe savanykás ízt adunk neki. Ennél a receptnél az egyetlen fűszer a kakukkfű, amit tetszőleges mennyiségben keverünk az olajos, citromos görög saláta öntethez.

Zöld vagy fekete olívabogyó?

A görög saláta elhanyagolhatatlan hozzávalója az olívabogyó. Hogy melyiket használjuk, attól függ, hogy az olajos, vagy a sós ízek kedvelői vagyunk. A zöld és a fekete olívabogyó egyébként ugyanaz a termés, csak más időpontokban leszüretelve. A zöld színű gyümölcs íze sósabb, olajtartalma alacsonyabb, míg a fekete olajbogyót akkor szüretelik, mikor a legtöbb olajat tartalmazza. Jellegzetes fekete színét a szulfátok adják. A gorog salata recept mindkét típussal elkészíthető, sőt, kombinálhatjuk is az ízeket, vagy kísérletezhetünk töltött bogyókkal is.

A görög saláta mennyi kalória?

Salátánk összeállításakor befolyásolhatjuk annak kalóriatartalmát. A paradicsom, az uborka és a hagyma alacsony kalóriatartalmú ételek, amelyeket nyugodtan fogyaszthatunk nagy mennyiségben is. A görögsaláta öntet 4 evőkanál olajat tartalmaz: egy evőkanál olívaolaj átlagosan 88 kcal, 100g fetasajtban pedig 264 kcal található. Ennek a két, magasabb tápértékű hozzávalónak a mennyiségét korlátozhatjuk, illetve választhatunk a zöld és a fekete olíva között: a fekete olajbogyók átlagosan néhány százalékkal több kalóriát tartalmaznak.

