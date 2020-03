Ezekben az éttermekben kapod a legjobb rántott húst 2020-ban: itt a toplista!

Léteznek olyan dolgok, illatok, érzések, mozdulatok vagy akár ízek, amik végigkísérik egész életünket. Talán ilyen lehet a rántott hús íze is, ami mondhatni már legendává, szimbólummá alakult, meghatározó elemeként a magyar valóságnak. Ha összetételét szemléljük a rántott húshoz nem is kell sok minden: húst, tojás, liszt, morzsa és olaj, illetve egy jó nagy tányér, amin kényelmesen elfogyaszthatjuk a tenyérnyi ropogós szeletet.

A kérdés már csak az, hogy milyen húsból készüljön az ízletes fogás. Erős becslések szerint a magyarországi vasárnapi ebédek minimum kétharmadánál rántott hús kerül az asztalra, ám ebben az esetben is ahány ház, annyi különböző elkészítési mód. A hagyományos bécsi szelet borjúhúsból készül, ám Magyarországon a leggyakoribb rántott hús alapanyag a sertéshús, vagyis a karaj. Azonban egyes háztartásokban ismert a csirkemellből készült változat is.

A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének 276 fogyasztó bevonásával készült felméréséből kiderült, hogy a húsfajták közül legnépszerűbb a csirkehús, a megkérdezettek több mint 90%-a naponta fogyasztja, ám a sertéshús sincs sokkal lemaradva, 80%-os napi, heti szintű fogyasztási aránnyal a dobogó második fokán áll. Marhát, pulykát, halat inkább csak havonta fogyasztanak, kacsa, liba és vadhús pedig még ennél is ritkábban kerül a válaszadók asztalára. 2015-ben 25,3 kg sertéshúst fogyasztott egy átlag magyar, addig ez a szám 2019-re elérte a 29 kg-t, ami a rántott hús népszerűségét tekintve nem is csoda.

Írtunk róla, hogy a sertéspestis fertőzések okozta hiány miatt drágult a sertéshús és mostanra a baromfihúsok ára is magasabbra kúszott, hiszen a sertés helyett sokan a csirkét választották az üzletekben. Szerencsére, akármelyik húsból is készítjük el a vasárnapi ebéd legfontosabb összetevőjét, az otthon, "házi recept" alapján készített rántott húsnak nincs párja. Na persze a legtöbben a borjúra szavaznak. És Te?

Ha mégis kimozdulnánk otthonról és nem akarunk egészen Bécsig utazni az igazi 'wiener schnitzelért" jó hír, hogy az országban is akad néhány hely, ahol rendkívül ízletes rántott húsokat kóstolhatunk. Magyarország legjobb éttermeit pontozza és gyűjti listába a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz. Friss, tematikus válogatásukban összeszedték például, hogy melyek a legjobb vidéki éttermek, vagy cukrászdák és azt is, hogy hol találjuk a legjobb rántott húsokat az országban.

Íme Magyarország 10+1 legjobb rántott húsa 2020-ban:

1. Anyukám mondta (Encs)

A borsodi kisvárosban található étterem évről évre a toplista első helyén végez, joggal, sőt, idén az év vidéki étterme díjat is besöpörte. A legjobb családi éttermek listáján is kivívta a győzelmet, ráadásul az összeállítás szerint itt lehet a legfinomabb rántotthúst kapni. Az országos összesített listában a 13. helyre sorolták (bár tavaly még az első 12-be is befért). A Dudás-testvérek családi vállalkozása mára kulináris zarándokhellyé nőtte ki magát, sikeresen ötvözve az Olaszországból hozott, világra nyitott attitűdöt a magyar konyha és vendéglátás iránti alázattal. A top minőségű olasz alapanyagok mellett ott a helye az étlapon a magyar malacfülnek, a házilag savanyított zöldségeknek, a saját készítésű szörpöknek is.

2. Déryné Bisztró

Az étterem az évtizedes múltja mellett folyamatos teltházakat produkál. Étlapjukon teljes természetességgel fér meg egymás mellett a shakshuka és a bouillabaisse leves, a polipsaláta és a bécsi szelet. Hétvégi reggelijük és a legendás szombati és vasárnapi brunch országos hírű és a válogatott és érlelt steakkínálat és a kovászos házi kenyerek is legendásak.

3. Fricska Gastropub

Az egyik legjobb választásnak számít a fővárosban: 2017-ben a kiváló ár-érték arányú éttermeknek kijáró Bib Gourmand-minősítést érdemelte ki. Az étteremben a táblás ajánlatok naponta frissülnek, a progresszív konyhai koncepció pedig magas minőségben rendszeresen megújulva varázsolja el a közönséget. Kíváló ízek, nem túl gondolt, de mégis egyedi és innovatív fogások jellemzik a konyhát.

4. Kiosk Pest & Buda

A Kiosk egyszerre közkedvelt társasági helyszín és szórakozóhely, viszont igényes konyhájára is. A loft stílusú Kiosk Pestet a budapesti belváros közepén, az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél találjuk. A turisztikailag erősen frekventált lokáció ellenére a hazai vendégek kedvence is. A Kiosk Buda a Clark Ádám tér új étterme, amely korábbi "testvérének" hangulatát idézi meg a budai oldalon.

5. Kistücsök Étterem (Balatonszemes)

A gasztroforradalom kirobbanása óta a legrégibb és leghíresebb étterem. Az országos listában a 17. helyen zárt. Olyan kategóriát képvisel, amilyenből kevés van az országban: tisztességes magyar (kortárs) konyha, közérthető ételekkel. Borlapja egyedülállónak számít, egész kínálata pedig remekül reprezentálja a térség értékeit. Abban a törekvésben is élen jár, hogy a környékbeli termelőket folyamatos megrendelésekkel lássák el. A konyha hasonló: az étlapon a Kiosk Classics a nemzetközi sláger ételeket kínál a Kiosk Hungary pedig igazi magyar fogásokat.

6. Kollázs Brasserie & Bar

A Kollázst a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Four Seasons Hotel Gresham-palotában találjuk. A kiemelkedően szép szeccessziós épület értelmében többségben külföldiek vannak, de a magyar vendégeknek is érdemes lehet betérnie egy kóstolóra. A nemzetközi és magyar konyhát is egyszerre képviselő étterem jól kidolgozott egyszerűbb és modern felfogású ételeket kínál. Legkülönlegesebb ajánlatük az úgynevezett Blind date, vagyis Vakrandi menü, ahol a szezonalitáshoz és a Séf kedvéhez igazodó degusztációs menü kerül az asztalunkra.

7. Neked Főztem (Balatonfüred)

Az executive chef tulajdonossal üzemelő Neked Főztem formációk a Balaton északi-partjának siker sztorijai. A helyet az igazi balatoni vendéglátás szívvel-lélekkel jellemzi az étlapon pedig tökéletes egyensúlyban szerepelnek egymás mellett a közönség kedvencek, mint a juhtúrós sztrapacska malacpörkölttel vagy a bécsi szelet és a gourmet fogások, mint a lazacpisztráng gravlax petrezselyempiskótával.

8. Robinson Restaurant

A több mint két évtizedes múlttal rendelkező étterem alapító tulajdonosának nevéhez több budapesti sikersztori is köthető. Az étterem egy különleges helyszínen, a Városligeti-tónál kínálja a magyar konyha emblematikus, de korszerű felfogású ételeit, vegyítve a nemzetközi konyhák ismert elemeivel. Az étlapon a magyar klasszikusok mellett salátákat, házi olasztésztáka, rizottókat és steakeket is találunk.

9. Roseinstein Vendéglő

A hazai éttermek sorában megunhatatlan klasszikusnak számító hely kínálatában felsorakoztatja a hagyományos, polgári, magyar, zsidó konyha fogásait. Legyen bármilyen alkalom a család és az ünnepek étterme, mivel a Roseinsteinre a szó hagyományos értelmében is passzol, hogy vendéglő. Az étteremben újításokból sincs hiány: szembe a modern rövidétlapos trenddel, ételek hosszú sorából válogathatunk.

10. Sauska 48 (Villány)

2019 óta Villány egyik gasztronómiai célpontja, bevezetve a „felszabadult falusi gourmet konyha” fogalmát. Már a legelső pillanattól kimunkált ételekkel, egyszerű, de nagyszerű, magabiztosan teljesítő konyhával várja a vendégeket. A fine dining világából ismert, három összetevőre épülő fogásokat hozza az étlap, ami folyamatosan változva igyekszik követni a szezonalitást és a környékbeli termelők által biztosított lehetőségeket. Az étlapot természetesen a Sauska borászat tokaji és villányi borai kísérik.

+1. Arany Kaviár Étterem (Kijevi csirkemell)

Az Arany Kaviár 30 éve várja vendégeit a Budai Várnegyedben a legrégebbi hazai fine dining étteremként. Az hely egyszerre őrzi saját hagyományait, de megújulásra is képes: egyes orosz fogásait már nyitás óta készítik és mindig tökéletesítik. Az eddigieknél jóval hangsúlyosabban jelennek meg fogásaikban a magyar alapanyagok, a menüsort hazai édesvízi halas ételekkel bővítették.

(A felsorolás nem rangsor.)

Címlapkép: Getty Images