Kiderült, milyen húsból készül a legfinomabb rántott hús

Korábbi cikkünkben arról írtunk, mennyire ikonikus eleme a magyar konyhának a rántott hús: a klasszikus vasárnapi ebédek legfőbb fogása, azzal együtt, hogy nem igényel különösebb gasztronómiai bravúrt az elkészítése. A Dining Guide Étteremkalauza szerencsére a legjobb vidéki éttermek és cukrászdák mellett azokat a vendéglátóhelyeket is összegyűjtötte, ahol a legfinomabb rántott húst lehet kapni. A pálmát az encsi Anyukám mondta vitte el, de a dobogóra még felfért a Déryné Bisztró és a Fricska Gastropub is.

Ugyanebben a cikkünkben szavazást is indítottunk, hogy kiderüljön: vajon a HelloVidék olvasói szerint milyen húsból készül a legfinomabb változat? Összesen közel 9 ezer voks futott be hozzánk. Az eredmény alapján a borjúhús (4373 szavazat) magasan veri a mezőnyt, de úgy tűnik, sokan szeretik sertésből (2506 szavazat) és csirkéből (1089) is.

A hagyományos bécsi szelet egyébként borjúból készül, bár Magyarországon az egyik leggyakoribb alapanyaga a sertéskaraj. Sok háztartásban a csirkecombot és -mellet favorizálják. Nemrég megírtuk, hogy a sertéspestis okozta hiány miatt sajnos megdrágult a disznóhús, és mostanra a baromfihúsok ára is magasabbra kúszott, részben pont amiatt, mert a sertés helyett sokan ezt választják az üzletekben. Szerencsére bármelyik fajtát is választjuk, az otthon, "házi recept" alapján készített rántott húsnak nincs párja. Egyetértetek?

Címlapkép: Getty Images