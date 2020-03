Hermelin sajt, a tökéletes sörkorcsolya: Nakladany hermelin recept otthonra

Ha meghalljuk a hermelin szót, legtöbbünknek egy aprócska, prémes állat jut eszünkbe, azonban ne feledkezzünk meg erről a laktató, pácolt camembert sajtról sem! A Nakladany hermelin, azaz hermelin sajt egy igazi különlegesség, ami tökéletesen illik egy korsó habos sör mellé. A hermelin sajt egyszerűen elkészíthető házilag, de akár meg is vásárolhatjuk, ha tudjuk, hol keressük.

A hermelin sajt hol kapható?

A Nakladany hermelin sajt egy cseh különlegesség, de Szlovákiában is ugyanolyan gyakran az asztalra kerül, ha sörözésről van szó. Ez az étel egy úgynevezett „sörkorcsolya”, ugyanis a sajt íze és állaga remekül kiegészíti a sör kesernyés zamatát. A hermalin sajt nem csak csehországi vagy szlovákiai kirándulásaink során szerezhető be, számos hazai cseh étteremben, sörözőben is kapható. Ha azonban kísérletező kedvedben vagy, itt a hermelin recept, készítsd el házilag!

Nakladany hermelin recept

A hozzávalók kiválasztásánál törekedjünk a minőségre: olyan camembert sajtot (hermelint) válasszunk, ami megfelel az ízlésünknek. A többi hozzávalót szintén variálhatjuk: a hermelin sajt elkészíthető csípősebben, savanykásabban is.

Hozzávalók

2 db camembert sajt (2x120g)

1 fej lilahagyma

2 db savanyított cseresznyepaprika

6 gerezd fokhagyma

1 tk egész feketebors

1 tk őrölt pirospaprika

1 tk bazsalikom

3 babérlevél

extra szűz olívaolaj

Elkészítés

Vágjuk a camembert sajtokat ketté a közepüknél, hogy vékonyabb korongokat kapjunk, karikázzuk fel a lilahagymát és a fokhagyma gerezdeket, az cseresznyepaprikát pedig vágjuk félbe. A hermelin sajt készítéséhez egy befőttesüvegben vagy csatos üvegben rétegezzük a hozzávalókat: egy szelet sajtot szórjunk meg borssal, paprikával, bazsalikommal, majd tegyük rá a hagymákat, cseresznyepaprikát, babérlevelet. Ezt a rétegezést folytassuk, míg az üveg meg nem telik, végül öntsük fel olívaolajjal. Két hét pácolás után bármikor elővehetjük.

