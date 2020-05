Te is túlzásba viszed a fehérjefogyasztást? Mutatjuk, mennyi az ajánlott napi fejadag!

Évről évre egyre inkább divattá válik a helyes táplálkozás, főleg különösen olyan időszakokban, mint az idei koronavírus járvány. Mindent egybevetve az egészséges életmódnál, a helyes táplálkozásnál „jobb divatot” el sem lehet képzelni: fontos, hogy kiegyensúlyozottan fogyasszunk fehérjét, szénhidrátot és ügyeljünk a lehető legmagasabb rosttartalom bevitelére.

Egy probléma merülhet föl a helyes táplálkozással kapcsolatban: nem mindig találjuk el a megfelelő arányokat,

főleg, ha éppen egy diétás időszak előtt állunk. Cikkünkben részletesen elmagyarázzuk, milyen tápanyagokat szükséges fogyasztanunk és mekkora mennyiségben, hogy minden napra elegendő egészséges energiaforrással legyünk ellátva.

Mi történne a testünkkel, ha csak húst ennénk? A 20. század elején a sarkvidék felfedezője, Vilhjalmur Stefansson öt éven keresztül csak húst evett. Ebben az esetben az ő étrendjének körülbelül a 80%-a volt zsír és 20%-a volt fehérje. Stefansson állította, hogy étrendje egészséges, így húsz évvel később vállalkozott egy kísérletre New York-ban, ahol megismételte ezt, hogy megerősíthesse álláspontját. Amikor sovány húst evett zsír nélkül, gyorsan megbetegedett, ennek oka a fehérjemérgezés volt. Amikor csökkentette a fehérjebevitelt és növelte a zsírt, tünetei elmúltak.

Az, hogy pontosan mennyi fehérjére van szükségünk, gyakran még ma is vita tárgya, de a kísérlet is igazolja, hogy a túl sok és a túl kevés fehérjefogyasztás a szervezetünkre egyaránt veszélyes lehet.

Mindannyiunkat érintenek az étrendi változások

Annak ellenére, hogy az elhízás aránya sajnálatos módon megduplázódott az elmúlt két évtizedben, az átlagember egyre inkább próbál tudatosan táplálkozni, írja a BBC Future. Milyen apróságokban mutatkozik meg a változás? Sokan észrevétlenül barna kenyérre, vagy teljes kiőrlésűre cseréljük a fehér kenyeret, a boltok polcairól a kisebb zsírtartalmú tejet vesszük le, kevesebb olajban sült ételt eszünk. E szokások mellett megjelentek a boltok polcain a magas fehérjetartalmú étrendkiegészítők a különböző energia szeletektől (protein bar), kezdve egészen a proteinnel dúsított müzlikig, levesekig; ma már szinte mindennek van extra fehérjével dúsított változata. Néhány szakértő szerint ezeknek a termékeknek a vásárlása és fogyasztása (gyakran magasabb áruk miatt is) felesleges.

A fehérje felszívódása szervezetünkben

A fehérje nélkülözhetetlen a test növekedéséhez, fizikai kondíciónk javításához. Fehérje felhasználásával marad egészséges a bőrünk, a hajunk és a körmünk, de az izmok, inak és erek is belőle építkeznek. A szervezetnek fehérjére van szüksége a hormonok, enzimek megtartásához, szintetizálásához; kutatások szerint a jóllakottságérzet hosszabb távú fenntartása miatt fontos eszköze lehet a fogyókúrának is. A fehérjében gazdag ételek gyomrunkban aminosavakra bomlanak, a vékonybélben felszívódnak, végül a máj választja ki, hogy mely aminosavakra van szüksége a szervezetünknek és melyekre nem. A szükségtelen aminosavakat a szervezet egyszerűen kiüríti, vizelet útján.

Mi történik, ha nem jutunk elég fehérjéhez?

Szélsőséges esetekben a fehérjehiány hajhulláshoz, bőrproblémákhoz és az izomtömeg elvesztéséhez vezet, aminek az eredménye az egészségtelen fogyás. Ezek a mellékhatások nagyon ritkák, nagyrészt csak étkezési rendellenességben szenvedőknél fordulnak elő. Mindenesetre, fogyókúra esetén ne próbáljuk meg megvonni magunktól a fehérjét, mert izmaink, szerveink elől vesszük el a tápanyagot.

Fehérjében gazdag ételek

A fehérjedús ételek alapvetően állati eredetű termékek, de közéjük tartozik a bab és a szójababból készült különféle származékok, amelyeket gyakran, éppen fehérjetartalmuk miatt használnak húshelyettesítő élelmiszerekként. A fehérjedús ételek alapvetően a következő kategóriákat foglalják magukban:

Hús

Hal

Tojás

Tejtermékek

Bab, szójakészítmények

A fehérje és az izomépítés

A legtöbben a fehérjebevitelt automatikusan összekötjük a testépítéssel, valós alapon. Az erőbefektetésen alapuló testmozgás az izom fehérjelebontásán alapul, ehhez pedig újjá kell építenünk a fehérjéket. A proteinszintézis kiváltásában egy leucin nevezetű aminosav játszik különösen nagy szerepet.

Mennyi fehérjét fogyasszunk?

Azoknak a felnőtteknek, akik nem különösebben aktívak, azt javasoljuk, hogy testsúlyukat figyelembe véve kilogrammonként naponta kb. 0,75 g fehérjét fogyasztanak. Ez átlagosan:

a férfiak esetében 55g,

a nőknél pedig 45g.

Rendszeres testmozgás, sport mellett ezt az alapértéket érdemes növelni az elvégzett gyakorlatoktól függően.

Hatásosak a magas fehérjetartalmú étrendkiegészítők?

A Mintel kutatásai szerint a britek 27%-a használ fehérjedús étrendkiegészítőket (fehérjeszelet, proteinshake), a heti legalább egyszer sportolóknak pedig 39%-a fogyaszt ilyen termékeket. A fehérjedús étrendkiegészítők használóinak nagyobb fele (63%) nem tudja megmondani, érez-e érdemi változást e termékek használata után.

Az, hogy az étrendkiegészítők mennyire hatásosak, számtalanszor kezdeményeztek már vitát. A jelenlegi konszenzus szerint a kezdő sportolóknak nem igazán segítenek, viszont a haladó, tapasztaltabb testépítők, akik nagyobb súlyokkal dolgoznak, nyugodtan fogyaszthatják ezeket az ételeket, gyakran gyors felszívódású szénhidrátokkal kombinálva.

Amellett, hogy bárki fogyaszthatja őket, mivel a protein-kiegészítők nem károsak az egészség számára, a legtöbb ember túlzott mennyiséget visz be belőle szervezetébe. Az egészséges napi fehérjemennyiséget a kiegyensúlyozott táplálkozás is biztosíthatja számunkra, írja a The Conversation.

Az idősek profitálnak az extra fehérjéből

Az emberek szokásai, étvágya a korral változik: az idősek hajlamosak kevesebb fehérjét és ezzel szemben több szénhidrátot fogyasztani például édességek formájában, pedig az ő szervezetüknek, izomzatuk fenntartásához szükségük van az ajánlott napi fehérjemennyiség bevitelére. Mivel rengeteg olyan étel van, amelyet extra proteinnel dúsítanak, ezek azok a termékek, amelyeket az idősek számára ajánlunk.

A fehérjefogyasztás felső korlátja

A fehérjefogyasztásnak, pontosan azért, mert a vitaminokhoz hasonlóan a felesleg a szervezetünkből egyszerűen kiürül, nincs felső korlátja, ha egy egészséges szervezetről beszélünk. A túl sok fehérje akkor lehet káros, ha valaki veseproblémák mellett fogyasztja az extra mennyiséget.

Fogyókúra

A fehérjekiegészítők nem biztos, hogy alkalmasak a fogyni vágyóknak, ugyanis legtöbb esetben magas szénhidráttartalommal vannak kiegészítve, hogy energiát adjanak fogyasztóiknak. (Attól, hogy valaminek magas a fehérjetartalma, nem biztos, hogy egészséges, főleg, ha rengeteg benne a cukor!) A fehérjedús táplálkozást reggelire ajánljuk, ugyanis hosszútávon elláthatjuk vele szervezetünket üzemanyaggal. Ilyen ételek a bab, vagy a tejtermékek például.

A fehérjebevitel önmagában nem segít a fogyásban: a lényeg, hogy olyan sovány húsokat fogyasszunk, mint a csirke vagy a hal, ne pedig a vöröshúsok legyenek túlsúlyban étrendünkben.

Tanulság: tartsuk az ajánlott napi mennyiséget

Az extra fehérjetartalmú ételek jót tesznek a gyakorlott sportolók szervezetének, akiknek testük, izmaik nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, de az átlagembernek nincs szüksége rájuk, ugyanis sport nélkül csak bizonyos mennyiséget hasznosít szervezetünk. A fehérjedús étrendkiegészítők ára aránylag magas, a velük bevitt fehérjét pedig egyszerűen kiüríti szervezetünk, ha túl soknak találja, így nem ajánlott rájuk nagyobb mennyiségben pénzt áldozni.

