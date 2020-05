Az ízek szerelmesei most örülhetnek: hétvégén újra nyit a Palkonyai Termelői Piac

A villányi borvidék méltán híres és kedvelt falvacskája nem csak természeti adottságaival hívogatja a látogatókat, hanem a gasztronómiai élvezetek miatt is közkedvelt úticél. A Palkonyai Termelői Piacon újra a legkiválóbb helyi termékek közül válogathatunk: a Blázsovics boroktól kezdve, a Dunamente Sajtműhely, az Anirol Chilli és a Fructus Tejtermékgyártó Szociális Szövetkezet termékein át, egészen a Mároki finomságokig mindent megtalálhatunk.

Kezdhetünk akár a borospincéknél, vagy a legendás Palkonyai Termelői Piacon, ahol a helyi termelők kézműves termékeivel belekóstolhatunk a vidék jellegzetes ízvilágába, legyen szó akár különleges sajtokról, mézről, vagy házi chiliről. Palkonya az egész családot ígéretes programokkal és nagyszerű hangulattal várja: amíg mi a nyitott pincék és a piac standjai között barangolunk, a gyerekeket kézműves programok várják, hogy kicsik és nagyok egyaránt maradandó élményekkel térhessenek haza.

A Palkonyai Termelői Piac és a Pavilon Gasztroterasz Palkonya megálmodója, Blázsovics Attila szavai alapján az idei év megpróbáltatásait követően elérkezettnek látják az időt egy közös kikapcsolódásra, ehhez pedig tökéletes alkalom a Palkonya Újra Kinyit nevet viselő rendezvényük, amire az ország minden pontjáról várják a Vendégeket. Terveik szerint az év hátralevő részében folytatják a csoportos borkóstolókat pincelátogatással, havi rendszerességgel pedig a hagyományos palkonyai rendezvényeket, ahol a programoknak is helyszínt biztosítanak, és termelői piacot is szerveznek, valamint az elmaradt események pótlása is a céljaik között szerepel 2020-ban.

A Pavilon Gasztroteraszon már vár minket a sistergő grillkolbász illata, amit coleslaw salátával, mustárral, helyben sütött kovászos kenyérrel kínálnak, és amit a csendes dombok közt barangolva válogatott borokkal öblíthetünk le. A rutinosabbak érkezhetnek akár pléddel is, és a környező szőlődombokon elheveredve élvezhetik Palkonya nyugalmát. Az aktív pihenésre vágyóknak pedig a helyi turistaösvények és biciklis túrák ígérnek szebbnél-szebb betekintéseket a környék látnivalóiba, de a helyi halastó is tartogathat egy-két jó fogást.

Madárcsicsergés, virágzó dombok és ízek kavalkádja – aki már járt Palkonyán, örökre a szívébe zárja az egyutcás kis gasztrofalut. A dátumot tehát már most érdemes feljegyezni: május 30-31. – újra kinyit Palkonya!

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)