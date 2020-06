Nagy pácban a magyar kisüzemi főzdék: mi lesz így a kézműves sörökkel?

Az új koronavírus-járvány okozta korlátozások nem csak a vendéglátóhelyeket, de azok beszállítóit is csúnyán megtépázta. Így a kisüzemi magyar sörfőzdék helyzete is egyik pillanatról a másikra vált válságossá, főleg azoké, akik szinte kizárólag csak kocsmáknak, éttermeknek termeltek. A túlélés egyik zálogává a webshop vált, és bár már eltörölték a vendéglátóhelyek korlátozását, a piac lassan éledezik. A járvány okozta válságról, az év hátralevő részének alakulásáról beszélgetett a Pénzcentrum szakemberekkel, illetve olyan híres, magyar, kisüzemi sörfőzdék tulajdonosaival, mint a Monyó, HopTop, a Fóti Kézműves Sörfőzde vagy a Horizont.

A világjárvány következtében bevezetett óvintézkedések sorozata globális szinten zúzta le a nemzetállamok gazdaságait. Az így kialakult válság egyetlen iparágat sem kímélt, de azért ezek között is vannak olyanok, amiket a többinél durvábban érint.

Elsőként a turizmus és a vendéglátás voltak azok a szektorok, amik egyik napról a másikra arra kényszerültek, hogy lehúzzák a rolót.

Ezzel pedig nem csak a szektor vállalatai, de az azokhoz szervesen kapcsolódó ellátórendszer is egyik pillanatról a másikra rendült meg.

Ide tartoznak Magyarországon a kisüzemi sörfőzdék is, akiknek egyik fő bevételi forrásuk, a kocsmák, pubok, illetve egyéb vendéglátóipari egységek voltak. E sörfőzdék egytől egyig a padlóra kerültek, és bár voltak, akik jobban bírták a válság legsötétebb hónapjait, többségük még most is a fennmaradásért küzd, és sokak számára még bőven nem látni, hol a valós vége a mélybe tartó spirálnak, hiába enyhültek az elmúlt hetekben országosan az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások.

Március 13-a magyar kisüzemi sörfőzdék fekete pénteke, ekkor hozta meg a kormányzat, az akkor megkerülhetetlennek látszó korlátozások a koronavírus-járvány kapcsán, aminek hatására az összes hazai vendéglátóhely bezárt

- nyilatkozta Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének (KSE) elnöke. A teljes cikket itt lehet elolvasni.

