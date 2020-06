Covid-protokoll és új vendégigények: így indultak újra a vidéki éttermek

HelloVidék: A kijárási korlátozás alatt milyen módon kommunikáltak a vendégekkel? Melyik csatornán keresztül?

Kopp Márton: A kijárási korlátozás ideje alatt Facebook oldalunkon és a weblapunkon reklámoztunk, illetve tájékoztattuk Vendégeinket az aktuális újdonságokról.

Ottlakán Tibor: Minden esetben több csatornán kommunikálunk egyszerre vendégeinkkel. A klasszikus email - telefon párosítást részesítjük előnyben, illetve a weboldalunk és a facebook oldalunk nyújt még nagy segítséget a kommunikációban.

Milyen lépéseket tettek a régi dolgozók megtartása és/vagy az új dolgozók felvétele ügyében?

Kopp Márton: Az éttermünk megnyitása óta gondolkoztunk házhoz szállításban, így most a kényszer szülte helyzetben el is indítottuk, ami nagy sikernek örvend. Ennek köszönhetően minden munkavállalónkat meg tudtuk tartani.

Ottlakán Tibor: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden dolgozónkat sikerült megtartani. Első lépésként a szabadságok kiadásával kezdtük, majd második lépésként lefeleztük a munkaidőt és a béreket, 4 órás bejelentést alkalmaztunk annak érdekében, hogy dolgozóinkat állományban tudjuk tartani. Ezidő alatt pedig a karbantartási és felújítási munkálatokba vontuk be a személyzetet, így a külsős vállalkozók mellett ők is hozzájárultak ahhoz, hogy 2020.05.28-án megújult, rendezett állapotban nyithattuk meg kapuinkat a megszokott munkarendben.

Milyen higiéniai intézkedéseket vezettek be, hogy a vendégek bizalma meglegyen?

Kopp Márton: Az asztalokat, székeket minden Vendég távozása után és a következő Vendég érkezése előtt fertőtlenítjük, az egyéb tárgyakat amikkel a hozzánk betérők érintkeznek, óránként tisztítjuk magas alkoholtartalmú tisztítószerekkel.

Ottlakán Tibor: Mindig is kiemelt figyelmet szenteltünk a tisztaságnak és a személyi higiéniának, így most is a legkörültekintőbben jártunk el. Tisztítószereink közül valamennyit fertőtlenítő hatású virucid készítményre cseréltünk, valamint a belépési pontokon, illetve a szálloda egyes területein (recepció, étterem, mosdók, folyosók) kézfertőtlenítőket helyeztünk ki. Meghatározott időpontokban a kijelölt kolléga a teljes házban fertőtleníti a kilincseket, telefonokat, székek karfáját, asztalokat és minden olyan felületet, mellyel vendégeink érintkezhetnek. A személyzet minden egyes tagja maszkban és kesztyűben dolgozik, melyet igény esetén vendégeink számára is biztosítunk. A recepción és az éttermi pultban leheletfogó plexi fal került felállításra, valamint Covid protokollt készítettünk az MTÜ ajánlását és a meghozott Kormányrendeleteket kiegészítve.

Történtek dolgozói oktatások/fejlesztések? Higiéniai előírások betanítása, szakmai tanítás: úgy, mint például barátságosabb vendégkommunikáció, vagy multifunkcionális működés stb.?

Kopp Márton: A barátságos vendégkommunikációt csapatunk szerencsére a kezdetek óta alkalmazza, így ezen a téren csak tovább kellett vinni az eddigi módszereket. A higiéniai előírásunk módosítását az aktuális helyzethez eleinte egy egészségügyi szakember tanácsai alapján, még a Kormány intézkedése előtt megtettük, majd amikor már konkrét iránymutatás érkezett a szakhatóságtól, akkor azokat kezdtük el alkalmazni kollégáinkkal az étteremben.

Ottlakán Tibor: Kollégáinkat folyamatosan képezzük, igyekszünk erősíteni a multifunkcionalitást is. Az új higiéniai előírásokat, melyeket meghoztunk, minden egyes kolléga megtanulta, az új tisztítószerek használatáról pedig több alkalommal tartottunk oktatást a beszállító közreműködésével. A barátságos vendégkommunikáció pedig a mindennapjaink részét képezi. Kis szálloda révén lehetőségünk nyílik arra, hogy többet kommunikáljunk vendégeinkkel, azt pedig a lehető legjobb minőségben tesszük. Szállodánkban alapkövetelmény, hogy vendégeinket lehetőség szerint nevén szólítsuk, még akkor is, ha először jár nálunk.

Vannak-e olyan evőeszköz tisztítási módszereik (érintésmentesség), amik növelik a vendég biztonságérzetét? Ez lehet a szalvétákra vonatkozó, tányérokra, evőeszközökre, poharakra vonatkozó gondolatok, módszerek. Ha vannak ilyen módszereik, azokat kommunikálják-e a vendégeik irányába?

Kopp Márton: Csapatunk összes tagja kesztyűt visel, amit gyakori időközönként cserél ezzel is lecsökkentve a kockázatot. Szintén nagy figyelmet szentelnek az asztalokon kihelyezett asztali patikák fertőtlenítésére, melyeket minden távozó vendég után elvégeznek, ez értendő az asztalokra illetve a székekre is. Az evőeszközök és szalvéták nincsenek kihelyezve az asztalokra, azokat csak a vendégek érkezésével egyidőben viszik ki. A bejáratnál kézfertőtlenítő eszközök is helyet kaptak.

Ottlakán Tibor: Személyzetünk minden tagja kesztyűt visel, elkerülve a közvetlen érintkezést, valamint minden olyan eszközt, melyet vendégeink kézzel érintenek, alaposan fertőtlenítünk, legyen az tányér, evőeszköz, étlap vagy éppen az asztali patika. A covid protokollunk egyik eleme a papír alapú bejelentőlapok elhagyása. A RESnWEB felületen elérhető Pre Arrival funkciónak köszönhetően az általános tájékoztató mellett a hozzánk érkező vendégek megkapják a szállodában alkalmazott covid protokollt, illetve a funkciónak köszönhetően a bejelentőlapokat is online tudják kitölteni, elkerülve a sorban állást, így csökkentjük a közvetlen érintkezés lehetőségét.

Csináltak-e piackutatást a vendégeik körében, hogy vannak-e olyan speciális vendégigények, amiket érdemes megfontolni, beépíteni a szolgáltatásaik közé: ilyenek lehetnek például, hogy a vendégek mely takarító és tisztítószerekben, fertőtlenítő szerekben bíznak és/vagy speciális étlap (étel) igényeik vannak.

Kopp Márton: Piackutatást nem tartottunk, de több lehetőséget is kínáltunk, amik használatából meg lehetett állapítani, hogy melyiket preferálják a Vendégek. A kihelyezett kézfertőtlenítők nagyon népszerűek és ezeket meg fogjuk tartani a vírus lecsengése után is. Étlapunkon sok újragondolt és hagyományos étel van, ezek mellett még helyet kap nálunk a reform konyha is. Mivel étlapunkat évente kétszer váltjuk, így váltásonként elővesszük az időközi jegyzeteinket, amik a Vendégektől érkeztek javaslatként-kérésként. A Vendégek tanácsainak nagyon örülünk, rengeteg jó ötlet tőlük származik.

Ottlakán Tibor: Konkrét piackutatást ilyen irányban nem végeztünk, viszont tapasztalatainkat megosztottuk egymás között a különböző szervezetekkel (MSZÉSZ, MTÜ), melyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a lehető legnagyobb felkészültség mellett nyithassuk meg kapuinkat. Az általános ajánlásokat pedig facebook oldalunkon osztottuk meg.

Milyen változások prognosztizálhatóak az iparágban?

Kopp Márton: A Vendégek változása érzékelhető a krízis helyzet után. Sokkal intenzívebben élik meg az élményeket, ez érthető a helyszínre, a személyzettel való érintkezésekre, a helyi ízekre, a természet adta lehetőségekre, hiszen mindenki a szabadtéri teraszainkon szeretne helyet foglalni. Továbbá fontos szemponttá vált Vendégeink számára a biztonság, nem csak higiéniai szempontokból, hanem sok érdeklődés érkezik az elrendezés megfelelő kialakításával kapcsolatban is.

Ottlakán Tibor: A vendégigények megváltoztak, ez egyszer biztos. Két főbb irányból közelíteném meg a dolgot. Az egyik az a bezártság és a korlátozás miatt felmerülő igény a személyes kontaktusra, a barátságos egymás felé történő kommunikációra, a barátságos szállodára. Az embereknek mindig is szükségük volt a törődésre, most pedig méginkább! A másik fontos szempont pedig a biztonság. Itt nem feltétlenül a higiéniai intézkedésekre gondolok, hanem a szállodák nagyságára és elhelyezkedésére. Az utazóközönség most sokkal nagyobb előnyben részesíti a kisebb méretű vidéki, természetközeli szálláshelyeket, mint amilyen szeretett szállodánk is, a Hotel Kardosfa***, mely a Zselic szívében, egy erdő közepén helyezkedik el. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 50%-os telítettséggel tudtunk újraindulni a korlátozások feloldása után, és ez a szám egyre csak emelkedik. Külföldön a helyzet sokkal aggasztóbb volt, mint itthon. Véleményem szerint ez egyfajta gátat képez majd a kiutazás vonatkozásában és a Magyar emberek most inkább belföldi desztinációkat fogják felkeresni.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)