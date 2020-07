Fördős Zé tuti gasztrotippjei: ez kell a tökéletes kerti grillpartyhoz

Mi kerüljön a grillrácsra, ha egy kicsit szeretnénk eltérni a megszokott fogásoktól és kipróbálnánk valami újat? Mutatjuk!

Gyümölcsök sütve? Igen!

Sokan nem is gondolnák, de számos gyümölcs nagyon ízletes grillezve is. Ilyen például az ananász, az eper, a görögdinnye, a barack, a füge és a banán. Ideálisak lehetnek hidegtálon sonka mellé, és sült húsokhoz is remekül passzolnak, de akár salátára is teheted őket. Persze desszertként is kiválóak, például nyársra tűzve, pillecukorral kombinálva.

Az olaszok kedvence egyenesen a grillrácsról

Ha egy kis mediterrán hangulatot szeretnél csempészni a grillpartyra, akkor mindenképp próbáld ki a grillezett pizzát! A hagyományosan kemencében készített fogásnak ezt a változatát a faszén fölött sütik meg. Fördős Zének ez a pizza az egyik nagy kedvence, ha formabontó grillételekről van szó.

Van élet a steaken túl

A grillen süthető húsok gyakorlatilag a végtelenségig variálhatóak, mégis hajlamosak vagyunk leragadni a hamburgerpogácsánál és a steaknél, pedig a halak és a különféle tengeri herkentyűk is nagyon finomak, ha grillezzük őket. Szuper választás lehet egy kerti partyn a grillezett rák vagy éppen a lazac. Amellett, hogy egészségesebbek, mint a vöröshúsok, még hamarabb el is készülnek.

Három hiba, amire figyelj grillezés közben:

Érdemes figyelni rá, hogy az alábbi bakikat ne kövesd el sütögetés közben:

Sose szurkáld a húst villával sütés közben, ugyanis így távozik belőle a szaft, vagyis sokkal szárazabb lesz a végeredmény. Ne nyitogasd állandóan a grill fedelét, mert így jóval tovább tart átsülnie a benne lévő húsoknak, zöldségeknek. Nem szabad mindent közvetlenül a rácsra tenni, a halakat például érdemes egy külön erre kifejlesztett rácsos fogóval együtt ráhelyezni a grillre. Így elkerülheted, hogy megégjen a bőre. Sajtok esetében érdemes alumíniumtálcát használni a sütéshez, ezzel meggátolhatod, hogy az olvadt sajt mindenre ráfolyjon.

Címlapkép: Getty Images

