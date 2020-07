Lábatlan tyúk, oldalborda: a vidék ízei, csak neked! Melyik a kedvenced? Szavazz!

Nincs titkos recept, csak hagyomány – valljuk, ezért is tartottuk fontosnak, hogy elindítsuk a HelloVidék új, magazin jellegű receptoldalát. A heti rendszerességgel megjelenő anyagok a magyar vidék ízeit igyekszik majd bemutatni úgy, hogy szó essen a receptekhez kötődő hagyományokról, és a személyesebb hangvételű történetekről is. Természetesen mindezt a 21. század igényei szerint újragondolva, modern, trendi formában bemutatva

- foglalta össze a rovat koncepcióját Nagy Bálint, a HelloVidék lapigazgatója.

"A különleges és étvágygerjesztő gyomorkalandokat ígérő rovat hetente megjelenő írásaiban mindenki számára elérhető és elkészíthető recepteket mutatunk majd be. De nemcsak az adott fogások elkészítési módját és a hozzá illő bort vagy egyéb italt terítjük a virtuális ebédlőasztalunkra, hanem az azokhoz fűződő sztorikba, történelmi érdekességekbe, izgalmas infókba is beavatjuk majd az olvasókat" - tette hozzá Szarka Zsófi és Wurmbrandt András, az új rovat szerzőpárosa, akik sok-sok szálon kötődnek a hazai gasztronómiához. Zsófi azt is elárulta, hogy

elsősorban Magyarország különböző tájegységeinek hagyományos ételeit gondoljuk majd újra, és megmutatom az elkészítésnél alkalmazott konyhai trükköket is. Az ínycsiklandó fogásokhoz pedig András igyekszik minél változatosabb tételeket választani. Majd következhet az összekóstolás, ami lehet, hogy olykor még minket is meglep majd.

Igazi gasztronómiai élményújságírásra számíthatunk tehát, amit természetesen saját fotókkal dokumentálnak a szerzők, akiknek feltett szándéka, hogy újra trendivé tegyék a vidék ízeit. Zsófi, András és Bálint pedig arra kérik most a HelloVidék jelenlegi és az új rovat jövőbeni olvasóit, hogy döntsük el közösen, mi legyen az új rovat neve. Kérjük, segítsd Te is szavazatoddal az új rovatunk megszületését. Köszönjük!

Címlapkép: Getty Images

