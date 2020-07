A Balaton forró csókja: ő készíti az egyik legfinomabb fagyit most a magyar tengernél

HelloVidék: Mikor kezdtél el foglalkozni hűsítő finomságokkal?

Buzsics Viktor: Én testnevelő tanárnak tanultam, így a nyaraim szabadok volt. Mindenképp szerettem volna hasznosan tölteni ezt az időt. Ezért vettem magamnak egy jégkásagépet, amivel kezdetekben hétvégente a pécsi vásárba jártam és egy-egy alkalommal rendezvényekre is. Fagyival a középiskola elvégzése után kezdtem el foglalkozni. A szüleimtől kaptam egy autót ballagásomra, amit később eladtam és az abból szerzett összegből vettem meg életem első lágyfagylatgépét. Így már volt fagyi- és jégkásagépem is. Ezekkel nyitottam egy kis üzletet Pécsett a kertvárosban. Aztán ezt kezdtem kinőni, majd jött egy lehetőség itt a Balatonnál.

Most már nem csak lágyfagylalttal dolgozol. Hol tanultál meg fagylaltot készíteni?

Az egyik kedves barátomtól, Wilheim Dávidtól. Vele korábban is dolgoztunk együtt, voltak olyan rendezvények, ahová közösen mentünk, ő fagyival én jégkásával. Dávid részt vett egy olyan olaszországi képzésen, amit én sajnos nem tudtam elvégezni, mivel az egyhetes oktatás tandíja közel egymillió forint. Én akkor ezt nem engedhettem meg magamnak. De azt a tudást, amit Dávid megszerzett a „Fagylalt Egyetemen” azt átadta nekem. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, rengeteg receptet kipróbáltunk. Tehát neki köszönhetem az alapokat. Az ő szellemisége teljesen átragadt rám is. Értem itt például az alapanyag használatot. Minden olyan anyagot kerültünk, ami nem természetes.

Csak ketten dolgoztok vagy van még valaki a csapatotokban?

Igen, van. Dávid még Olaszországban ismerkedett meg Fazekas Ádámmal, aki szintén olyan fanatikus, mint mi, ő is a száz százalék természetesség híve, ahogy mi is. Mind hármunknak külön üzletünk van. Dávidnak Nagykanizsán és Balatonmáriafürdőn, Ádámnak Budapesten és Rétságin nekem pedig ugye Balatonbogláron. Mégis mondhatom, hogy együtt dolgozunk. Mindenben segítjük egymást.

Versenyekre is közösen jártok?

Tavaly volt egy verseny, amin mind a hárman elindultunk – nekem az volt életem első versenye. Ez a Gelato Fesztivál Challenge volt Budapesten, ahol végül Ádám a különleges pisztácia fagyijával megnyerte a hazai selejtezőt, így részt vehetett az Európa bajnokságon, amit Rómában rendeztek. A versenyen Dávid és én is jelen voltunk, hiszen Ádám felkért minket, hogy segítsük őt a megmérettetésen. Végül annyira jól sikerült minden, hogy Magyarország után Olaszországban is győztesként került ki Ádám pisztácia fagylaltja. Így a következő nagyobb megmérettetés a világbajnokság lesz 2021-ben. De az Európa bajnokságot követően Dávid megnyerte az Országos Fagylaltversenyt a mogyoró fagyijával. Idén pedig nekem sikerült különdíjat nyernem a Balaton Fagyija versenyen.

Milyen fagylalttal indultál a Balaton Fagyija versenyen?

A „Balaton forró csókja” nevet adtam a fagyinak. Ez egy enyhén csípős málnafagylalt, ami lényegében málna és chilli kombinációja.

Mi inspirált ennek a fagyinak a megalkotására?

Nagyjából négy éve részt vettem egy csoki karneválon, amin természetesen fagyival vettem részt. Arra az alkalomra készítettem egy extra étcsokoládé fagylaltot, amihez három különböző málna öntetet csináltam. Az egyik volt a cillis málna. Akkor ott nagyon megtetszett az íze és úgy gondoltam, hogy ezt az ízt megpróbálom elindítani a versenyen.

Milyen volt részt venni a versenyen?

Számomra nagyon pozitív élmény volt. Ez volt életem harmadik versenye. Nagyon jó volt, hogy a négytagú zsűri itt a fagyizómban kóstolta meg a versenyre szánt fagylaltomat. Így mindjárt tudták is véleményezni a munkámat, ami eszméltelenül jó érzés volt, hogy azonnal van visszajelzés. Somogyi Renáta, a tavalyi győztes is a bírálók között volt, jó érzés volt találkozni vele is.

Mekkora a kereslet a különdíjas fagyira? Van esetleg, akik csak e miatt keresnek fel?

Igen, előfordul, hogy kifejezetten a chillis málna fagyim miatt jönnek el hozzám a vendégek. Azt veszem észre, hogy folyamatosan vannak érdeklődők és a vendégeim hetven-nyolcvan százaléka a különdíjas fagyi iránt érdeklődik. Mondhatom, hogy elég nagy igény van erre a fagyira és nagyon szeretik is az emberek, ahhoz képest, hogy azért ez egy igen megosztó ízvilág. Szerintem nagyon jó ez a verseny, sokan foglalkoznak a témával és így nagy népszerűséget tud hozni a kis fagylaltozóknak is, mint mondjuk amilyenek mi vagyunk. De a családoknak, nyaralóknak is lehet az egy jó program, hogy felkeresik azokat a helyeket, ahol kaphatóak a díjnyertes fagyik.

Kóstoltad a nyertes fagylaltot?

Igen, volt szerencsém. Pont a napokban jártam a Bagamériben és beszélgettem is a tulajdonossal. Én abszolút meg voltam elégedve a zsűri döntésével, hiszen nagyon különleges ízvilágú a győztes fagylalt. A levendula szerintem egy nagyon megosztó íz, de a barackkal nagyszerűen harmonizál.

A különdíjas fagyi mellett mi található még meg a pultban?

A fagyin kívül három fajta jégkását is készítek, amit teljesen természetes alapanyagokból állítok össze. Mondhatni, hogy olyan mint, ha fagyasztott gyümölcspürét innánk. Ezt egyébként Szicíliában tejszínhabban, péksüteménnyel reggeliként fogyasztják. Fagyi pedig általában tizenhat féle található meg a pultban. Amik között az öt alapíz a citrom, az eper, a csokoládé, a vanília és a pisztácia mindig a kell, hogy legyen. És a pisztácia természetesen az Ádám Európa bajnok fagyija. Aztán Dávid nyertes fagyija, a mogyoró is mindig van a hűtőben. És persze a „Balaton forró csókja” is alapnak kell lennie. Ezek mellett folyamatosan változnak az ízek. De két cukormenetes fagyi biztos, hogy megtalálható nálam és a maradék pedig a szezonális gyümölcsökből készített fagyik vagy valamilyen újdonság.

Neked melyik a kedvenced?

A pisztácia és a mogyoró. De igazából minden fagyit szívesen kóstolok.

Címlapkép: Gáspár Adrienn