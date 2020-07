TOP 10: ezek a legjobb éttermek most Veszprémben

A koronavírus-járvány és a karantén időszakot követő félelem jelentősen átformálta a 2020-as turisztikai szezont. Az utazási szokások idén eltérnek az eddigiektől és egyre többen választják a kockázatosnak tűnő külföldi úticélok helyett a népszerű hazai településeket, turistaparadicsomokat. Miután a kormány döntése alapján szigorították a határátkelést, hogy ezzel is akadályozzák a vírus külföldről való behurcolását, ez a tendencia tovább erődösött.

Az interneten számos oldal, közösségi platform, különböző portálok törekednek minél részletesebben bemutatni a hazai lehetőségeket, ezzel is könnyítve a lehető legtesthezállóbb utazás megtervezését. A listák, utazási oldalak segítenek különböző szempontrendszerek és a korábbi vendégek véleménye alapján a lehető legjobb döntést meghozni.

A világ egyik vezető utazási véleményoldalán, a Tripadvisoron 8,6 millió szálláshelyről, étteremről, programról, légitársaságról és hajóútról szóló több mint 859 millió értékelés és vélemény között böngészhetnek az utazás előtt állók. Így tervezéskor vagy éppen útközben is tájékozódhatunk, hasonlíthatjuk össze a legjobb helyeket.

A korlátozások alapján jelenleg vörös vagy sárga kategóriába tartozó országokba szervezett utak helyett sokan most kezdenének szemezgetni a szimpatikus belföldi lehetőségek között. A HelloVidék most az újratervezőket segítve, a Tripadvisor legjobb éttermeket, vendéglátóhelyeket felsorakoztató listája alapján górcső alá veszi a kedvelt belföldi turisztikai célpontokat, hogy az utazni vágyók a legkiválóbb helyi finomságokat fogyaszthassák ebédre, vacsorára vagy éppen desszertnek. Korábban már bemutattuk a vendégek értékelései alapján legjobbnak minősített balatonfüredi helyeket, most pedig a veszprémi vendéglátóhelyeket vizsgáljuk.

Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúl régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a királynék városának is nevezik, valamint 2023-ban Európa kulturális fővárosa. A királynék városa a Séd patakot övező dombokon és völgyekben terül el, három kistáj találkozásánál: északról, északnyugatról a Bakony hegyvonulata, délről a Balaton-felvidék, keletről pedig a sík Mezőföld északnyugati nyúlványa által határolt, átlagosan Veszprémi-fennsík területén.

Íme Veszprém TOP 10 vendéglátóhelye:

GUSTO13 Bistro & Delicate Oliva Restaurant Villa Medici Hotel and Restaurant Fejesvölgy Kisvendéglő Johnny's Bistro Veszprém Elefánt Étterem Fricska Tizen1 Kávézó Betekints Étterem GUSTO Delicate - Veszprém

+ 1. Nosztalgia Garden – Ízkertészet

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!