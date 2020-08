TOP 10: ezek a legjobb vendéglátóhelyek most Sopronban

Egyre többen választanak belföldi úticélokat a nagy nyári üdülés, hosszúhétvégék vagy éppen kisebb kirándulások helyszínének. A koronavírus-járvány miatt sokan nem szívesen vállalják az esetleges kockázatot és elhalasztják külföldi utazásaikat. A szallas.hu vizsgálata szerint 2020-ban is a Balaton a sláger, de a magyarok egyre szívesebben látogatnak el a Velencei-tó és a Tisza tó népszerű településeire is, ám még így is hatalmas a választék a belföldi turistaparadicsomokat tekintve. Ha eldöntöttük, hogy fürdőzni vagy inkább történelmi városokban sétálni indulnánk inkább, akkor is számos lehetőségünk van.

Utazásunk megtervezésénél a barátaink, ismerőseink ajánlásait, véleményét meghallgatva könnyebben hozhatunk döntést és további segítséget adhatnak a különböző interneten található listák, véleményoldalak. Az egyik vezető utazási véleményoldalon, a Tripadvisoron 8,6 millió szálláshelyről, étteremről, programról, légitársaságról és hajóútról szóló több mint 859 millió értékelés és vélemény között böngészhetnek az utazás előtt állók. Így tervezéskor vagy éppen útközben is tájékozódhatunk, hasonlíthatjuk össze a legjobb helyeket.

A HelloVidék a Tripadvisor legjobb éttermeket, vendéglátóhelyeket felsorakoztató listája alapján most górcső alá veszi a kedvelt belföldi turisztikai célpontokat és segít az utazni vágyóknak, hogy a csodálatos hazai települések látványosságainak megismerése közben, a legkiválóbb belföldi helyekre látogathassanak el.

Sopron egy közel hatvanezer lakosú megyei jogú város Győr-Moson-Sopron megyében, a soproni borvidék központja. Történelmi múltja miatt „a leghűségesebb városnak” is nevezik. Turizmusa jelentősnek számít és a kerékpárosok körében is népszerű, hiszen Sopronból alacsonyabb forgalmú úton haladva Balfon, erdei kerékpárutat választva pedig Fertőrákoson lehet bekapcsolódni a Fertő menti kerékpárútra, amely körülbelül 120 kilométer hosszú. Valamint az európai, nemzetközi kerékpárhálózat, az EuroVelo tizenharmadik vonala Sopronon is áthalad.

Íme Sopron TOP 10 vendéglátóhelye:

Erhardt Papa Joe's Saloon & Steakhouse Vadászkürt panzió és étterem Tercia Hubertus Perkovatz-Haz Graben Forum Pizzeria Deák étterem Fehér Rózsa fogadó Sopron El Gusto Cafe & Bistro

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!