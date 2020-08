Újabb vidéki nagyvárosban nyit éttermet az encsi Anyukám mondta csapata

Nagyon úgy tűnik, hogy az encsi Anyukám mondta csapata Miskolc után Debrecent is meghódítja. A minap ugyanis megjelent egy Instagram-poszt, amiből erősen arra lehet következtetni, hogy a cívisvárosban is nyitnak egy éttermet, ami a miskolci után ugyancsak a Pizza, kávé, világbéke nevet fogja viselni.

Pontos részleteket még nem tudni a helyről, annyi viszont a kommentekből kiderül, hogy késő őszre tervezik a nyitást.

Az Anyukám Mondta évek óta a magyar gasztronómia csúcstartói közé tartozik, rendszeres az ország legjobb éttermei között szerepel. A Dudás-testvérpár, Szabolcs és Szilárd alapították. Mindketten Olaszországban dolgoztak egy ideig, mint főpincér és mint séf, majd egy két és féléves New York-i kitérő után hazatértek. Az encsi étterem mellett 2017 őszén pizzériát nyitottak Miskolcon, most pedig úgy tűnik, hogy három évre rá ismét terjeszkednek. Kíváncsian várjuk, mivel rukkolnak elő!

Kulináris zarándokhely

A borsodi kisvárosban található Anyukám mondta évről évre a Dining Guide toplista első helyén végez, joggal, sőt, idén az év vidéki étterme díjat is besöpörte. A legjobb családi éttermek listáján is kivívta a győzelmet, ráadásul az összeállítás szerint itt lehet a legfinomabb rántotthúst kapni. Az országos összesített listában a 13. helyre sorolták (bár tavaly még az első 12-be is befért).



A Dudás-testvérek családi vállalkozása mára kulináris zarándokhellyé nőtte ki magát, sikeresen ötvözve az Olaszországból hozott, világra nyitott attitűdöt a magyar konyha és vendéglátás iránti alázattal. A top minőségű olasz alapanyagok mellett ott a helye az étlapon a magyar malacfülnek, a házilag savanyított zöldségeknek, a saját készítésű szörpöknek is.