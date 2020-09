Filléres finomság idén őszre: így készíts házi ketchupot, néhány lépésben

Ahhoz, hogy az általunk készített házi ketchup igazán minőségi legyen, érdemes hazai termesztésű paradicsomokat vásárolni. Érdemes kilátogatni a helyi, termelői piacokra, de az áruházak polcain is rendszeresen megtaláljuk a magyar termékeket.

Az Élelmiszeripari Információs Rendszer adatai szerint a paradicsom népszerűsége nőtt az elmúlt években. Míg 2014-ben 5,4 volt az egy főre jutó paradicsomfogyasztás egy évben, addig 2018-ra ez 7,6-ra ugrott. A KSH adatai szerint pedig ezzel együtt nőtt a betakarított paradicsom mennyisége is. Ez 2014-ben 153 169 tonna volt, 2018-ban pedig már 211 863 tonna.

Az étkezési (frisspiaci) paradicsom, uborka termesztése már 80-90 százalékban fóliákban történik, ezért az időjárás (főleg a csapadék) ezek termelésére nincs hatással. A helyzet alapján lényegében ez az egyetlen hír, amelynek az idén örülhetnek a vásárlók. Ugyanis így sem a paradicsomnál, sem az uborkánál nem kell áremelkedésre számítani

- mondta Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnök az idei termésről.

A KSH adatai alapján jól látszik, hogy az elmúlt évek során szép lassan emelkedett a paradicsom fogyasztói ára. Tíz éve még csak 451 Ft/kg volt, addig 2017-ben 621Ft/kg áron mozgott, 2018-ban 631Ft/kg áron, tavaly pedig már 668 Ft/kg áron volt elérhető.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének 2020-as adatai szerint a debreceni fogyasztói piacokon 350 Ft/kg áron juthatunk gömbparadicsomhoz, a szegedi fogyasztói piacokon szintén 350 Ft/kg áron. Viszont itt kínálnak fürtös paradicsomot 450 Ft/kg-ért, valamint koktélparadicsomot is 1000 Ft/kg áron.

Hol fogy a legtöbb paradicsom?

Miközben az árakat hasonlítottuk össze, belefutottunk egy érdekes összesítésbe. A KSH 2010-ben készített egy táblázatot, melyben tételesen bemutatják az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyiségét régiók és a települések típusa szerint. Az itt szereplő adatokból tehát az is kiderült, mely régióban fogyott a legtöbb paradicsom.

Régiók szerint: (kilogramm) Budapest 5,7 Közép-Magyarország 5,8 Közép-Dunántúl 5,1 Nyugat-Dunántúl 5 Dél-Dunántúl 6,7 Észak-Magyarország 4,9 Észak-Alföld 5,2 Dél-Alföld 7,5

Régiókat tekintve a 2010-es adatok alapján az Észak-Alföldön fogyasztották a legkevesebb paradicsomot, míg a legtöbbet a Dél-Alföldön.

Érdekes volt viszont megnézni a települések típusa szerinti fogyasztást is. Az adatok alapján elmondható, hogy a legtöbb paradicsom a megyei jogú városokban és a vidéki nagyvárosokban fogyott. Ezt követik a községek, ami nem meglepő, hiszen itt nagyobb arányban élnek olyan lakosok, akik rendelkeznek saját házi kerttel, földekkel. Érdekesség, hogy a főváros fogyasztása közel megegyezett a községek számával. Ami meglepő volt viszont, hogy a kisebb városok, települések paradicsomfogyasztása jóval alacsonyabb a többi településtípushoz képest.

Települések típusa szerint: (kilogramm) főváros 5,7 megyei jogú városok, vidéki nagyvárosok 6,5 többi város 5,3 község 5,9

Nem csak nyersen érdemes fogyasztani

Ahogy beköszönt az ősz, a háziasszonyoknál elkezdődik a befőzés időszaka. Nem csoda, hiszen a frissen betakarított zöldséget, gyümölcsöt még télen is fogyaszthatjuk, ha elég ügyesek vagyunk. Persze amellett, hogy frissen fogyasztjuk a legtöbb terméket, vagy különböző módokon eltároljuk őket, van még más opció is, hogy kihozzuk belőlük a legtöbbet!

A paradicsom esetében egyre többen próbálkoznak házi ketchup készítésével. Mivel egyre nagyobb hangsúlyt kap a hétköznapokban a tudatos táplálkozás, így sokan kerülik el a tartósítószereket és egyéb adalékanyagokat tartalmazó termékeket is. Elsőre talán furcsának hangzik, hogy otthon kezdjünk ketchupot készíteni, pedig nem is olyan nehéz, mint azt gondolnánk. Hogy miként készíthetjük el a saját szószunkat? Ennek is utána jártunk!

A szakemerek szerint a házi ketchup friss paradicsomízzel és fűszerekkel teli. Könnyen elkészíthető és teljesen megéri! Mint mondják: soha nem kóstoltál igazi a ketchupot addig, amíg nem készítetted el te, magad.

Lássuk, mire lesz szükségünk!

A legtöbb házi ketchup recept konzerv paradicsommal készül. Ez teljesen rendben van, de semmi nem hasonlít ahhoz, amikor friss paradicsomból csináljuk. A szószunk összeállítása kevesebb mint egy óra alatt megvan és egy üvegedényben, lezárva, legfeljebb három hétig simán eláll a hűtőszekrényben. Fontos tudnivaló: mivel a paradicsom savas, reakcióba léphet a műanyagokkal, ezért üvegedényekben tároljuk!

A házi ketchup lelke a friss és zamatos fűszernövények. Hogy tökéletes ízvilágot hozz össze, a következőkre lesz szükséged:

egész szegfűszeg

babérlevél

fahéj rúd

őrölt zellermag

chili pehely (csak az tegyen bele, aki kedveli a csípőset)

egész szegfűbors

paradicsom

só

almaecet

barnacukor

hagyma

gerezd fokhagyma

Készítsünk egy fűszerzsákot valamilyen tiszta, vékony szövésű anyagból. Ehhez használhatunk egy nagyobb gézlapot is, hiszen sokan ezen keresztül szűrik le a húslevest is. A lényeg, hogy, ha megvan az anyag, vágjunk ki belőle egy nagyobb négyzet alakot. Közepére helyezzük a következő fűszereket: a szegfűszeget, a babérlevelet, a fahéjat, a zellermagot, a chili pehelyt és a szegfűborsot. Ezután fogjuk és, mint egy zsákot, összekötjük a széleit egy vastagabb cérnával, hogy ne szóródjanak ki a fűszerek főzés közben.

Egy közel 4 literes edénybe beledobjuk a felvágott paradicsomokat vagy a konzervparadicsomot, ahogy nekünk tetszik. Mellé a sót, ecetet, cukrot, hagymát, fokhagymát és a fűszercsomagot. Ezt körülbelül 30 percig párolódni hagyjuk. Ha letelt az idő, vegyük ki a fűszercsomagot, erre már nem lesz több szükségünk.

Keverjük át a pürénket. Érdemes egy szűrőn átengedni a levünket, hogy a magokat eltávolítsuk! Ezután visszatesszük az edényünkbe és tovább főzzük, egészen addig, míg teljesen besűrűsödik. Ez még kb. 30 perc.

Amikor a kívánt állagúra sűrűsödik, a házi ketchupot üvegedénybe töltjük. Hűtőszekrényben legfeljebb 3 hétig fogyaszthatjuk!

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!