Hús nélkül is van élet vidéken: teszten a kecskeméti MegaVegán Ételbár

Kecskemét belvárosában a Petőfi Sándor utcai ifjúsági garzonok üzletsorán nyitották meg az éttermet, mely előtte sok-sok évig kínai üzletnek és étteremnek adott helyet. Az ételbárba egyedül látogattam el dél körül, miután keresztül haladtam a paneldzsungel parkolóján. Az egyik nehézség autósként, amivel szembesültem, hogy bár a főútvonalról jól látható az ételbár, de egy kis kerülőúttal tudok a fizetős parkolókhoz jutni, majd a parkolás helyétől függően, kb. 30 métert kell sétálnom.

Mivel a belvárosról van szó, így a panelek között elég nehéz kifogni közeli parkolóhelyet és fizetős zónában a jegyautomata is messze van, így a mobilos jegyváltás a legkényelmesebb funkció. Innen indulva a sétával nincs gond, de az biztos, hogy gyalogosként egyszerűbb megközelíteni a helyet.

Mikor az ételbár felé haladtam meglepődve láttam, hogy a külső teraszon raklapokból készült bútorokon foglaltak helyet a vendégek, ettek és beszélgettek, miközben elhaladtam mellettük. Igazán hangulatos és barátságos már a külső megjelenése is az ételbárnak a terasszal együtt, az üvegre ragasztott feliratokkal és mintákkal. A helyiségbe lépve a tágas és hangulatos teremben bal oldalt felfedeztem a gyorséttermekre jellemző kimérhető, választható vegán ételeket.

Két fiatal hölgy szolgálta ki a vendégeket maszkban, az egészségügyi előírásokat betartva. Türelmesen sorba állva megtekintettem a kínálatot és az árakat, majd kis dilemmázást követően döntöttem: fél adag citromos rizst választottam cukkinis fasírttal. Az ebéd mellé választottam még egy szénsavmentes ásványvizet is, de mosolyogtam, mikor a hűtőben megláttam a gluténmentes söröket, amivel más helyeken nemigen találkozik az ember.

Az ebédem kiválasztását követően a pénztárhoz lépve örömmel konstatáltam, hogy van mód bankkártyás fizetésre is. Miután a tálcát evőeszközökkel átvettem, helyet foglaltam az ablak mellett található szabad asztaloknál. Meglepődtem mikor egy papírcetlire figyeltem fel, tollal írott szöveggel: "Üzennél nekünk a falon?". Felpillantottam és megláttam, hogy szemben velem tényleg van egy Üzenőfal vendégek által írt üzenetekkel. Gondoltam egyet és én is írtam egy kedves pár sort, amit az ebédem elfogyasztása után ki is helyeztem.

Az egész ételbár elrendezése családias hangulatot tükröz, a helyiség jobb oldalán raklapokra helyezett virágokban és baglyokban gyönyörködhet az ember, míg ebédel. Felfedeztem egy kedves hölgyet, akinél megláttam, hogy Vegán burgert választott és összemosolyogtunk, hogy ínycsiklandozó az étel, amit ő és én is rendeltünk.

A fél adag ebéd elfogyasztása után szóba elegyedtem a hölggyel, aki megosztotta Velem, hogy nagyon örül, hogy Kecskeméten megnyílt az ételbár, hiszen ő maga 1 éve vegetáriánus, de azóta sokkal egészségesebb és erőteljesebb. Személy szerint azért lett vegán, mert lánya ösztönzésére elolvasott pár vegán életmódról szóló könyvet és úgy döntött fokozatosan kipróbálja, majd teljesen áttért. Sokat mond a megrendelt étel laktatóságáról, hogy a hamburgert elcsomagoltatta és hazavitte.

Gondoltam egyet és úgy döntöttem választok még egy tejszínes ribizlis pohárkrémet is. Nem csalódtam a pohárkrémben sem, mert nagyon finom volt. Mint egy óvodás kisgyerek olyan jóllaktam az egészséges vegán ebédtől, majd fogtam a tálcám és elhelyeztem tálcatartón.

Véletlen felfigyeltem rá, hogy az étterem egyik vezetője a vendégekkel beszélget, így megszólítottam őt és beszélgetni kezdtünk, majd meglepődött, hogy miért jöttem: "3 éve vegánok vagyunk a párommal és sajnálattal tapasztaltuk, hogy nincs Vegán étterem Kecskeméten, ezért úgy gondoltuk, hogy nyitunk egy olyan ételbárt, ami két feltételnek megfelel: vegán és gluténmentes ételeket kínálunk a hagyományos ízeket visszaadva. Szándékosan döntöttünk úgy, hogy nem vezetünk be étlapot, mert hetente váltásban kínálunk menüt, minden héten mást. Mellette a közkedveltebb ételeket is választhatják a vendégek pl. brassóit vagy gyrost jackfruittal. Fő célunk az állatvédelem, a nem ártás szándéka, ezért szeretnénk megmutatni, hogy csak a húsevésen túl van élet, megmutatva az utat, hogy ilyen módon is lehet egészségesen étkezni."

Meglepődtünk, hogy mekkora igény van házhozszállításra Kecskeméten belül, ezért el is indítottuk ilyen irányú szolgáltatásunkat is. A helyiek nagyon örülnek, nagyon sok visszatérő vendégünk vannak, akik reggel és délben is hozzánk járnak reggelizni vagy ebédelni. Úgy gondolom vidéken is gyökeret verhet a vegán életmód, mert az emberek egyre tudatosabban élnek, fontossá válik számukra a környezetvédelem és hogy változatosan étkezzenek. Egyre többen érzékenyek a tojásra, tejre, gluténre amit a civilizáció hozott magával

- tette hozzá az üzletvezető. Összeségében véve tehát nagyon családias hangulatú az ételbár, az ebéd is nagyon finom volt, egyedül a parkolás és az étterem megtalálása okozott nehézséget.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!