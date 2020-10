Szuperfinom, ropogós házi kenyér: gép nélkül, sima sütőben is elkészítheted

A karantén alatt szinte néhány nap alatt az egész ország kezdett kenyérsütésbe. A láz sokaknál még mai napig kitart, nevelgetik a kovászokat a profi háziasszonyok és a konyhával még csak most ismerkedők. Október 16-án volt a kenyér világnapja, ennek apropóján pedig megnéztük, miként változott a kenyér ára, hogyan alakult a pékek helyzete és persze kerestünk egy tuti kenyérreceptet is. Ha már mindenki belejött a sütésbe, érdemes a hidegebb hónapokban is megtartani frissen választott hobbinkat.

Kenyérfogyasztás Magyarországon

Sok szempontból fontos a kenyér világnapja. Egyrészt azért, mert bemutatja a világ legfontosabb élelmezési cikkének – az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak –, a kenyérnek a jelentőségét. Másrészt alkalmat ad arra is, hogy a pékek áldozatos munkájára és a kenyér jelentőségére felhívják a figyelmet. Ennek alapján utánanéztünk annak, hogy milyen változások voltak az ágazatban.

Még januárban számoltunk be arról, hogy az évek óta tartó és egyre szorítóbb piaci környezetben az áremelkedési hullám az ellátásban meghatározó szerepet betöltő hazai sütőipari vállalatokat is elérte, amely hatással van a legalapvetőbb élelmiszer, a kenyér előállítására is.

A sütőipari termékek előállításhoz szakemberekre van szükség. A munkabérek emelkedése minden év elején a kötelező minimálbér emelkedés hatására megnöveli az előállítási költséget. Ám a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése nemcsak folyamatos költségnövekedést eredményez a cégeknél, hanem erőteljes bérfelhajtó hatása a teljes munkaerő állományra kiterjed. Ennek oka egyrészt a munkaerő megtartáson túl a többi ágazat elszívó hatása, másrészt a fizikai dolgozók hiányát más szektorból csak erőteljes emeléssel lehet pótolni

- nyilatkozott akkor a Magyar Pékszövetség elnöke, Septe József.

Januárban aztán a malmok – mint a legjelentősebb alapanyagbeszállítók – is jelezték a liszt árának emelkedését, ami a fogyasztók mindennapi ellátásban jelentős szerepet betöltő sütőipari vállalkozásoknál egy újabb költségnövelő tényezőt jelent. Júliusban pedig már arról számoltak be, hogy az átlagosnál lényegesen gyengébb az idén a búza minősége, ezért a malmoknak nehezebb összeszedniük a lisztnek valót. A kedvezőtlen időjárás a búzatermesztésre is rátette a nyomát, a tavaszi aszályos időszak után rengeteg eső esett, de ekkor már a kalászosoknak késő volt.

Kenyérstatisztika a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján:

A betakarított búza termésmennyisége 2018-ban 5258,4 ezer tonna volt.

A belföldön felhasznált liszt mennyisége 2017-ben 840,3 ezer tonna volt.

Az egy főre jutó éves kenyérfogyasztás 2018-ban 35,5 kilogramm volt.

Az előállított friss kenyér mennyisége 2017-ben pedig 316,4 ezer tonna volt

A kenyér fogyasztói árakat tekintve, míg 2009-ben 241 Ft/kg áron juthattunk a fehér kenyérhez, addig ez 2019-re már 309 Ft/kg volt.

Új kor köszönt a kenyérsütésre?

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a kenyérforradalom csendes nagyágyúi, az alakor, a tönke és a tönköly újrafelfedezése lehet a 21. század egyik hazai gasztronómiai sikertörténete. Évezredek óta velünk vannak, ott is teremnek, ahol a modern búzák nem, magas a beltartalmi értékük, egészségesek, különleges az ízük és készen állnak a jövő természeti kihívásaira: a tájfajta ősgabonák nem csak kiállták az idők próbáját, de kulcsszerepet kaphatnak a jövőben is.

A klímaváltozás miatt egyre extrémebb körülmények között kell majd megtermelni az alapélelmiszereket, ősgabona-kutatásaink így stratégiai jelentőségűek

- fogalmazott a fenntartható gazdálkodással foglalkozó szervezete, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) vezetője, Dr. Drexler Dóra.

Szuperfinom, ropogós házi kenyér recept

Ha kipróbálnánk otthon, a saját sütőnkben kenyeret sütni, szükség lesz egy jó receptre. Most egy nagyon egyszerű, alapreceptet mutatunk, hogy azok is kedvet kapjanak a sütéshez, akik még sohasem próbáltak kenyeret készíteni.

Hozzávalók:

1 kg kenyér liszt

1 púpozott evőkanál só

25 g élesztő

langyos tej, az élesztő felfuttatásához

2 dl langyos víz

1 csipet cukor

3 evőkanál étolaj

Elkészítés:

A liszthez elkezdjük adagolni a következő hozzávalókat: a sót, az olajat. Ezután felfuttatjuk az élesztőt a langyos, cukros tejben. Ha felfutott, mehet a liszthez és jól összekeverjük. Ezután adagoljuk hozzá a langyos vizet és ezzel is gyúrjuk össze. Ha ezzel is végeztünk, a kapott tésztát meleg helyen, egy órán át pihentetjük. Miután megkelt a tészta, formázzuk olyanra, amilyenre a kenyeret szeretnénk, lehet kerek, de akár hosszúkás is, majd vágjunk rá tetszés szerint néhány kis csíkot a tetejére, de tényleg csak aprókat, ügyeljünk arra, hogy ne ejtsünk mély vágásokat. Ha ez is kész, bekenjük langyos vízzel és még 15-20 percet pihentetjük. A sütéshez szükség lesz egy hőálló edényre, amibe vizet engedünk, aztán a sütő aljára helyezünk. Ez azért szükséges, mert így gőzöljük a kenyeret. Pihentetés után olajozzuk ki a formát, amiben sütni szeretnénk a kenyeret, majd 180 fokra előmelegített sütőben egy órán át sütjük. Miután megsült (és kihűlt), fogyaszthatjuk is.

Címlapkép: Getty Images