Kerti grillezés ősszel, télen? Nem lehetetlen, ha ezt a 3 aranyszabályt betartod

Ahogy arról a napokban beszámoltunk, Szlávik János szerint, míg korábban azt tapasztalták, hogy a betegek nagy része családi vagy tömegrendezvényen fertőződött meg, ma már a közösségi terjedés a jellemző, már nem mindig lehet tudni, hogy valaki hol kapta el a vírust. Előfordul az is, hogy olyan beteg kerül kórházba, aki vigyázott, és pontosan betartotta a járványvédelmi szabályokat, ebből a főorvos szerint az látszik, hogy ma már bárki elkaphatja a koronavírust.

A mai legfrissebb adatok szerint 3989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 86 769 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1973 főre emelkedett, 20 856-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 63 940 fő. 4767 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 348-an vannak lélegeztetőgépen.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát

- hangsúlyozzák a szakemberek.

Hétfőtől szigorodott a maszkviselés szabálya is, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy étteremben addig maszkot kell viselni, amíg az asztalhoz érünk vagy onnan felállva mosdóba megyünk, de levehető a maszk az asztalnál ülve. Olyan vendéglátóhelyeken, büfékben, szórakozóhelyeken, ahol állva illetve bárpultnál fogyaszt valaki ételt vagy italt kizárólag a fogyasztás időtartamára leveheti a maszkot, de ha csak beszélget éppen, akkor viselnie kell a maszkot.

Kérjük, hogy mindenki tartsa be a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, hiszen most ez a védekezés legfőbb eszköze, így tudjuk megóvni a saját illetve mások egészségét is

- nyomatékosították.

Nem kell teljesen bezárkóznunk

A nagy, társas összejövetelek kerülése javallot az év hátralévő részében is, viszont az egy háztartásban élőknek számos lehetősége van a közös kikapcsolódásra. A távolságtartás jegyében mehetünk kirándulni, túrázni, de akár a saját kertünk is nyújthat szórakozást, még a hűvösebb hónapokban is.

Éppen ezért, nem érdemes még elpakolni a kerti grillt. Ellenkezőleg, most lehet még néhány héten keresztül sütögetéseket rendezni a teraszon, udvaron. Mielőtt viszont elővennénk az eszközöket és nekilátnánk a tűzgyújtásnak, bizonyosodjunk meg arról, hogy felszerelésünk nem szorul-e tisztításra, javításra.

Mivel grillt és kiegészítőit a fészerben, garázsban, műhelyben tároljuk, így a por idővel megtapad minden apró részen, felületen. Persze nem csak ezért kell megtakarítani a rácsokat, fedőket és minden mást kiegészítőt. Gondoljunk csak arra, hogy a kint tárolt eszközökre milyen állatok mászhatak rá, akik a lehullot, vagy odakozmált darabokat próbálták megszerezni. És persze nem utolsó sorban, az odaégett vagy letapadt ételmaradványokat is el kell tüntetni a rácsokról és lapokról, hiszen ez elsődleges higiéniai szempont, mielőtt sütni kezdenénk. Ha tökéletesen ragyogó rácsokon szeretnél sütni, korábban már adtunk néhány tippet a megfelelő tisztításukhoz.

Hűvösebb időben is mehet a grillezés, íme 3 tanács hozzá

Használj könnyen süthető hozzávalókat

A grillek rendkívül sokoldalú felszerelések, amelyek egész évben használhatók, különösen ebben az évben, amikor mindannyian többet vagyunk otthon. Ha azonban kültéren grillezünk, hidegebb időben, érdemes tartózkodnia olyan alapanyagoktól, amelyek főzése hosszabb ideig tarthat. Ilyenek a például a vastag steakek. Hűvösebb hőmérséklet miatt a grill nem tartja olyan jól a meleget, mint nagy melegben. Éppen ezért ajánlott halakat, csirkét, zöldségeket, kolbászokat sütni. Ezekkel nem lőhetünk félre.

Számítsunk hosszabb sütési időre

Szabadtéri grillezés esetén valamivel hosszabb sütési időre kell számítani hűvös időjárás esetén. Ha a szabadban hideg van, akkor a szokásosnál több szenet kell használni. Fontos továbbá az is, hogy előmelegítsük a rácsokat, így a húsok is gyorsabban és alaposabban sülhetnek át.

Távolságtartás sütés közben is fontos

Nem csak nyáron kell ügyelni a tűzesetek megelőzésére, hanem a hideg évszakokban is. Csábító lehet a grillt a garázsba vinni, ha hideg van vagy épp esik az eső, de ezt semmiképp ne tegyük - még akkor sem, ha a garázskapu nyitva van. A grill közelében könnyen lágra tud lobbanni bármi, nem beszélve a keletkezett füstről, ami szintén veszélyes lehet zárt térben. Éppen ezért tartsunk bőven távolságot a lakástól, garázstól és ügyeljünk arra is, hogy a sütőt ne tudják megközelíteni kis állatok, gyerekek. Célszerű viszont elérhető közelségben tartani oltókészüléket!

(Forrás: realsimple.com)

Címlapkép: Getty Images