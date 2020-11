Így készül a legfinomabb ünnepi forralt bor: ezt a lépést sokan elrontják

A forralt bor jellemzően a téli időszakban fogyasztott, bor alapú, fűszeres meleg ital. Fehér és vörös borból egyaránt készítik. Cukorral, mézzel és sok más egzotikus fűszerrel is édesíthetik.

Ezek legtöbbször:

szegfűszeg,

fahéj,

koriander

és az ínyencek gyömbérrel, kardamommal tovább fokozzák az élményeket.

Egy kis történelem:

Kialakulása ahhoz köthető, hogy a régi időkben a bor gyakran megsavanyodott, így forralással, és fűszerek, illetve méz hozzáadásával újra fogyaszthatóvá tették. A történelem során persze sokan, sokféle módon írtak a forralt bor készítésérő.

A legelső recepteket a második században jegyezték fel Rómában. Mivel rómaiak bejárták Európát - nagy részét meghódították, egy részével kereskedtek - a légiók borokat, borászokat, szőlőműveseket vittek magukkal a Rajna és a Duna folyók menténről. Ezek az emberek magukkal vitték a forralt bor készítésének recepjét is, így tőlük tanulták meg, majd jegyezték le az elkészítés módját. Már ekkor is fűszerezve és melegítve készítették ezt a különleges italt.

1390-ből származik egy másik feljegyzés, amely a Forme a Cury nevű középkori angol szakácskönyvben olvasható. A recept szerint össze kell őrölni fahéjat, gyömbért, szegfűszeget, borsot, szerecsendiót, majoránnát, kardamomt, és egy kis rozmaringot. Ha kész az őrlemény, vörösborral és cukorral kell összekeverni.

A forralt bor viszont nem csak, hogy az európai emberek kedvenc ünnepi itala lett, de számos ismert regényben, műben is szerepet kaptak. Az évek során a forralt bor receptje a kor ízlésének és divatjának megfelelően alakult. Ennek egyik példája Charles Dickens, aki művében, a Karácsonyi énekben is megemlíti a forralt bort.

Részlet a Karácsonyi ének című műből: "Végre asztalt bontottak, néhány hasáb fát dobtak a tűzre és körülülték a kandallót. Narancs és alma járta, majd halom gesztenyét vetettek a parázsra. Bobi maga elé tette a család boros-készletét, ami egy fületlen kancsóból és két pohárból állott. Ebbe töltötte a fűszeres, édes forraltbort, mialatt a gesztenye vidám pattogással sült a parázson."

1869-ben a forralt bor egy korabeli életvezetési tanácsokat tartalmazó könybe is bekerült. A Mrs Beeton háztartáskezelési könyve (Mrs Beeton's Book of Household Management) néven is ismert mű nem csak szakácskönyveként adtak ki, átfogó útmutató volt a viktoriánus Nagy-Britannia háztartásának vezetéséhez. Természetesen a receptek nagyon strukturáltak voltak, ellentétben a korabeli szakácskönyvekkel, sok fekete-fehér és színes ábrával illusztrálták. Ebben volt olvasható a forralt bor korabeli, hagyományos elkészítésének módja is:

Útmutató: Minden korsó borhoz adjon 1 nagy csésze vízet, cukor és fűszert. Elkészítés: A fentiekhez hasonló italok esetén nagyon nehéz megadni az összetevők pontos arányát, például a cukrot és a fűszereket, mivel az a mennyiség, amely egy embernek megfelelhet, egy másik számára már gusztustalan lehet. Forraljuk fel a fűszereket a vízben, egészen addig, míg a víz át nem veszi a fűszerek ízét. Csak ezután adjuk hozzá a bort és a cukrot, majd az egészet forraljuk fel. Ezután ropogós száraz kekszekkel tálaljuk. A forralt borhoz általában szegfűszeget, reszelt szerecsendiót, fahéjat használunk. Bármilyen bor forraljunk is fel, az biztosan sok cukrot igényel majd. Az edényt, amelyben a bort főzzük, finoman meg kell tisztítani, és kizárólag erre a célra kell tarolni. Ez azért fontos, mert a nem jól mosott edény, rossz ízt kölcsönöz a bornak. Ezeket az edényeket nem szabad más célra használni.

Hogy készül a tökéletes forralt bor napjainkban?

Ahány ház, annyi szokás, nincs ez másként a forralt borral sem. A receptek egyetlen biztos pontja a bor, de, hogy ez vörös vagy fehér, azt már mindenki saját kedvére választja ki. Mi most egy egyszerű receptet mutatunk, amit mindenki könnyen elkészíthet otthon. Sőt, azt is eláruljuk, mi az a hiba, amit a legtöbben elkövetnek forralt bor készítés közben!

Hozzávalók:

1 üveg száraz vörösbor

egy citrom

két rúd fahéj

3 szegfűszeg

3 evőkanál cukor

az igazán ínyencek italába egy kis gyömbér vagy kardamom is mehet

Elkészítés:

Sokan kíváncsiak arra, hogy készül a legfinomabb forral bor. A legtöbben titkos összetevőkre gyanakodnak, vagy épp az gondolják a borok fajtája, típusa lehet a megoldás. Pedig a titok, sokkal egyszerűbb, mint azt valaha is sejtettük volna. A tökéletes végeredményt úgy érhetjük el, hogy nem a bort nem forraljuk fel. Ezt a legtöbben elrontják, az ital nevének köszönhetően. Szóval a lényeg az, hogy a vörösbort felmelegítjük, de semmiképp nem forraljuk!

Ha már melegszik a bor, a citromot vágjuk gerezdekre, majd dobjuk ezt is a lábasba. Ezután jöhet a fahéj, a szegfűszeg és a cukor. Aki kedveli a markánsabb ízeket azok most tegyék hozzá a kardamom vagy gyömbér darabokat, ízlés szerint.

Ezután 5-6 percig melegítsük tovább a bort, még mindig forralás nélkül, majd keverjük át és hagyjuk állni az egészet legalább egy órán át. Fogyasztás előtt újra melegítsük meg, és keverjük fel a főzetet. Ezután pedig érdemes szépen lassan kortyolgatva elfogyasztani.

