Ezek 2020-ban a legjobb szaloncukrok: te kóstoltad már valamelyiket?

Idén először rendezték meg civil kezdeményezésként az Év Szaloncukra versenyt. A megmérettetésre az összes hazai gyártó meghívást kapott és szabadon dönthettek, hogy részt vesznek-e, illetve, hogy a teljes szaloncukor kínálatukból hányat indítanak el a versenyben.

A szervezők fontosnak tartották, hogy a nagy cégek mellett a kisebb hazai gyártók és a kézműves gyártók is lehetőséget kapjanak, továbbá, hogy a különböző étel összetevőkre érzékeny fogyasztók, a kis pénzből gazdálkodók és az újdonságot keresők, valamint a gyermekeknek vásárlók számára is segítségül lehessenek a választásban. Ezért az Év Szaloncukra díj mellett a gluténmentes, laktózmentes, cukormentes szaloncukrok, valamint az olcsóbb szaloncukrok közül is megkeresték a legjobbakat. A legjobb zselés szaloncukor, a legjobb új íz és a gyerekek kedvence extra kategóriaként került be, így ezekben a kategóriákban csak egy győztest hirdettek.

A zsűrizésben az Év Szaloncukra Facebook és Instagram követői közül többeknek is lehetőséget biztosítottak a kóstolásra, de mellettük a Szeretem a csokit YouTube csatorna videós párosa a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége, a CÖLI lisztérzékenyeket képviselő egyesület és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai és vezetői is segítségére voltak a csapatnak.

Az Év Szaloncukra verseny első helyén a kiskunlacházi Demeter Chocolate sós-karamellás szaloncukra, második helyen a gyulai Kézműves Cukrászda kókuszkrémes szaloncukra, míg a harmadik helyen a maklári Stühmer pisztácia krémes szaloncukra végzett.

Az Év Szaloncukra kézműves kategóriájában a gyulai Kézműves cukrászda mogyorónugátos tejcsokis szaloncukra lett az első, a második a külföldön is több díjat besöprő bonbon szaloncukor verziója az Irsai Olivér szőlőpálinkás szaloncukor végzett a Demeter Chocolate-tól, a harmadik helyen pedig a 2014-ben és 2015-ben a szaloncukraival már díjakat is elnyerő veresegyházi Sulyán Cukrászda sós-tökmagos fehércsokoládés trüffel szaloncukra végzett.

Az év cukormentes szaloncukra első helyezettje a veresegyházi Sulyán Cukrászda mandulás-aszalt szilvás-diós étcsokis szaloncukra lett, ami édesítőszert sem tartalmaz, a második helyezett a Stühmer mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé szaloncukra, a harmadik helyezett pedig a Tesco Finest mandulás-csokoládés szaloncukra lett.

Az év laktózmentes szaloncukra a Damniczki Cukrászda 2013-ban az Év Fagylaltja díját is elnyerő vörösboros-málna (a szekszárdi Mészáros Pál Pincészet Merlotjával) szaloncukra lett. Ez a szaloncukor vegánok számára is fogyasztható, ahogyan a második helyezett Lissé Fitt rumos-kakaós szaloncukra is. Harmadik helyen a legjobb zselés szaloncukrot gyártó Chocco Garden banánhabos szaloncukra végzett.

Az év gluténmentes szaloncukra kategóriában az első két helyen olyan gyártó végzett, akik teljesen gluténmentes termékeket gyártanak. Az Upper Bars belga étcsokiba mártott narancsos szaloncukra lett az év gluténmentes szaloncukra, második helyen a Majomkenyér mogyoróvajas szaloncukra végzett, amit kókuszvirággal és rizssziruppal édesítettek, a harmadik hely pedig a Szerencsi Paleobon szaloncukrát illette.

Az olcsóbb (499Ft/100g alatti) szaloncukrok közül első helyen végzett a Tesco karamell krémes szaloncukra, második helyre a Dolcetta rumos-kakaós szaloncukra került, a harmadik az Auchan tejkaramellás szaloncukra lett.

A zselés szaloncukrok közül a Choco Garden meggyes szaloncukra lett a győztes, akik évek óta magukénak tudhatják a legjobb zselés szaloncukor címét és ebben a versenyben is élen végeztek.

Az idén először megjelenő új ízek közül a Piros Mogyorós egész mogyorót tartalmazó kókuszos szaloncukra lett a győztes, míg a gyerekek kedvence a Tesco banános-ropogós és málnás-robbanócukorkás szaloncukra lett.

A díjazottak:

Az Év Szaloncukra győztesei: 1. Demeter Chocolate - sós-karamellás szaloncukor 2. Kézműves Cukrászda (Gyula) - kókuszkrémes szaloncukor 3. Stühmer - pisztácia krémes szaloncukor

Az Év Kézműves szaloncukrai:

1. Kézműves Cukrászda (Gyula) - mogyorónugátos tejcsokoládés szaloncukor 2. Demeter Chocolate - Irsai Olivér szőlőpálinkás szaloncukor 3. Sulyán Cukrászda - sós-tökmagos fehércsokoládés trüffel szaloncukor

Az Év Cukormentes szaloncukrai:

1. Sulyán Cukrászda - mandulás-aszalt szilvás-diós étcsokis szaloncukor (édesítőszert sem tartalmaz) 2. Stühmer - mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé szaloncukor 3. Tesco Finest - mandulás-csokoládés szaloncukor

Az Év Laktózmentes szaloncukrai:

1. Damniczki Cukrászda - vörösboros-málna (a szekszárdi Mészáros Pál Pincészet Merlotjával) szaloncukor 2. Lissé - Lissé Fitt Rumos-kakaós szaloncukor 3. Chocco Garden - banánhabos szaloncukor

Az Év gluténmentes szaloncukrai:

1. Upper Bars - belga étcsokoládéba mártott narancsos szaloncukor 2. Majomkenyér - mogyoróvajas szaloncukor 3. Szerencsi - Paleobon mogyorókrémmel töltött szaloncukor

Az Év szaloncukra 499 Ft/100g alatti árkategóriában:

1. Tesco - karamell krémmel töltött szaloncukor 2. Dolcetta - Csendes Éj - Rumos-kakaós szaloncukor 3. Auchan - tejkaramellás szaloncukor

A legjobb zselés szaloncukor: Chocco Garden - meggyes szaloncukra szaloncukor Az Év Új Íze: Piros Mogyorós - kókusz (egész mogyoróval a közepén) szaloncukor A gyerekek kedvence: Tesco banános-ropogós és málnás-robbanócukorkás szaloncuko

