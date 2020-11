Karfiolpüré recept: karfiolpüré köret céljából, a karfiolpüré paleo receptje

Unod az ízetlen krumplipürét, ám mégis valami könnyed, kellemes köretre vágysz, amit ráadásul egyszerű is elkészíteni? Felejtsd el a burgonyát, elő a karfiollal! Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül a mennyei karfiolpüré és miért különleges a karfiolpüré paleo megközelítése. Azt is megmutatjuk, hogyan dobd fel a tálalást egy gusztusos, színes karfiolpüré használatával, hogy ne csak az íz, hanem a látvány is különleges legyen!

Karfiolpüré köret

Hozzávalók

1 fej karfiol

2l víz vagy alaplé

150 g sütőmargarin

1 cs szerecsendió

só, fehérbors ízlés szerint

1 csokor friss petrezselyemzöld

Elkészítése

Sós vízben vagy alaplében főzzük puhára a karfiol megtisztított, szétszedett rózsáit, majd csepegtessük le. Adjuk hozzá a margarint, sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük egy kis szerecsendióval, majd botmixer segítségével pürésítsük. Tálaláskor szórjuk meg a tetejét egy csokor finomra aprított petrezselyemzölddel.

Paleo karfiolpüré recept

A paleolit étrend lényege, hogy konkrétan azt esszük, mint az őseink még az olyan „modern találmányok” elterjedése előtt, mint a mezőgazdaság vagy az állattenyésztés. Az étrend alapja a vadászó-gyűjtögető életmódnak megfelelő zsákmány: gyümölcsök, zöldségek, magvak és hús, amihez az emberek egyszerűen hozzájutottak. A paleo ételek ennek megfelelően nem tartalmaznak feldolgozott élelmiszereket, például tejtermékeket vagy gabonaféléket. A karfiolpüré paleo követelményeknek megfelelően is elkészíthető a következő módon:

Hozzávalók

1 fej karfiol

2l víz

3-4 ek kacsazsír

só, bors

1 csokor friss petrezselyemzöld

Elkészítése

Főzzük meg a megtisztított karfiolrózsákat sós vízben, majd a vizet leöntve ízesítsük sóval, borssal. Botmixerrel dolgozzuk pürévé, a tetejét tálaláskor díszítsük finomra aprított petrezselyemmel.

Dekoratív lila karfiolpüré

Lehet a karfiolpüré „izgalmas”?

Lehet, bizony! Akár a karfiolpüré paleo elkészítési módját, akár a sima karfiolpüré köret receptet választjuk, csak annyit kell tennünk, hogy a megszokott, fehér karfiol helyett valamilyen színes alapanyagot választunk. A lila karfiolból készült karfiolpüré elképesztő színes dekoráció lehet egy tányéron.

