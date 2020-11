Drasztikusan beszűkült a liba- és a kacsamáj piaca: egyre rosszabb a helyzet

Súlyosan érintette a Covid–19-járvány a korábban az állatvédők által is támadott liba- és kacsamáj-termékpályát, ezt pedig tovább tetézte a madárinfluenza. A kereslet és a kínálat is csökken a Baromfi Termék Tanács adatai szerint, írja a Világgazdaság. Európában az elmúlt évi adatokhoz képest az idén 19 százalékkal, 46,9 millióra csökkent a vágóhídra került kacsák száma, jövőre pedig további 2 százalékos visszaesés várható.

A földrész kacsavágásaiból Franciaország mintegy 80, míg Magyarország csaknem 8 százalékos arányban veszi ki a részét. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint az idei első fél évben a hazai baromfivágások száma 2,2 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, ezen belül 47,5 százalékkal kevesebb libát és 30,1 százalékkal kevesebb kacsát vágtak.

Ennek az az egyik oka, hogy a szélsőséges állatvédő mozgalmak fogyasztásromboló kampányai folyamatosan hátráltatják e gasztronómiai csúcstermék fogyasztását, írja a lap. A másik, ma még aktuálisabb ok az éttermek, vagyis a fogyasztás fő helyszíneinek a bezárása.

A becslések szerint a liba- és a kacsamáj 70-80 százaléka elsősorban a gasztronómiában talált piacot.

Az áruházláncokban jóval kevesebbet értékesítenek, ezért a járvány súlyosabban érintette ezt a termékpályát. A keresletet a koronavírus-járvány csökkentette drasztikusan, a kínálatra pedig a madárinfluenza hatott rendkívül negatívan.

A szakértők szerint a mindennapi élet újraindulása, az éttermek kinyitása után is csak lassan emelkedik majd a májfogyasztás. Ennek az a magyarázata, hogy a liba- és a kacsamáj nem alapvető élelmiszer.

A karácsony nagyon fontos időszak a hízottmáj-fogyasztásban, de kérdés, hogy e termékek hogyan kerülnek majd be a kiskereskedelmi láncokba. Nagy kérdés továbbá az is, hogy lesznek-e újabb madárinfluenza-járványok, mert ezek ismét alapjaiban rengetnék meg az ágazatot.

