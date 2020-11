Ezt nagyon sokan elrontják étkezésnél: immunrendszerük, egészségük bánja

Nincs kétség afelől, hogy 2020 a modern történelem egyik legtraumatikusabb éve, amit teljes mértékben a koronavírus-járvány világméretű tombolása határoz meg. Nem elég, hogy a betegség fizikai érintettséget, veszélyt jelent, de a korlátozások, a karantén, a bizonytalan gazdasági helyzet és a szeretteinkért való aggódás mentálisan is igénybe vesz mindannyiunkat. A JAMA Network Open egyik tanulmánya szerint az Amerikai Egyesült Államokban a felnőttek körében a depresszió tünetei megháromszorozódtak az járvány során a „békebeli” időszakhoz képest.

Sok mentális egészségügyi probléma, beleértve a szorongást, előidézhet vagy súlyosbíthat étkezési rendellenességeket, vagy akár visszaesést is előidézhet, ha valakinek már volt ilyen problémája korábban. Ha valaki stressz, unalom vagy szorongás hatására elkezd nassolni vagy a kelleténél többet eszik (főleg szénhidrátban gazdag, cukros élelmiszereket), az a szakértők szerint teljesen természetes válasz.

Igazán problémássá akkor válik, ha ezek a válaszok egyre gyakoribbá és extrémebbé válnak.

Jellemző, hogy az evéssel kapcsolatos problémák kiindulópontja valamilyen drasztikus változás az egyén élethelyzetében – ebbe abszolút beletartozik a hirtelen home office-ra vagy digitális oktatásra való váltás, így ez most egy szomorúan aktuális kérdés.

Pedig most különösen fontos lenne az egészséges táplálkozás



Most kifejezetten előtérbe kerülnek a vitaminok, főleg a C-vitamin és a D-vitamin. Ezek bevitele nem csak pirulák formájában történhet meg: hozzájuthatunk akkor is, ha tudatos étrendet követünk. Elengedhetetlen a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, hiszen ezek bőséges forrásai a vitaminoknak (például C-vitamin, béta-karotin, B-vitaminok), ásványi anyagoknak (például kálium, magnézium), élelmi rostoknak, az olajos magvakat és babféléket leszámítva pedig az energiatartalmuk sem jelentős.



Az őszi, téli időszakban különösen fontos, hogy egészségünkre még inkább figyeljünk, hiszen fel kell készítenünk a szervezetünket a hideg idővel kéz a kézben járó immunerősítésre.

Most kifejezetten előtérbe kerülnek a vitaminok, főleg a C-vitamin és a D-vitamin. Ezek bevitele nem csak pirulák formájában történhet meg: hozzájuthatunk akkor is, ha tudatos étrendet követünk. Elengedhetetlen a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, hiszen ezek bőséges forrásai a vitaminoknak (például C-vitamin, béta-karotin, B-vitaminok), ásványi anyagoknak (például kálium, magnézium), élelmi rostoknak, az olajos magvakat és babféléket leszámítva pedig az energiatartalmuk sem jelentős.

A vitaminbevitel mellett azonban van más is, amire oda kell figyelnünk, és ami fontos részét képezi szervezetünk egészségének, megfelelő működésének. A legújabb kutatások szerint a cukros, feldolgozott, finomított ételek nagyobb valószínűséggel okoznak szervezetünkben gyulladást, ami szívbetegséghez és sztrókhoz is vezethet - erről itt írtunk korábban részletesen.

Hivatalosan étkezési rendellenességnek tekinthetjük a bulimiát, az anorexiát és a mértéktelen evést, túlevést. Ezek nem választhatóak el a mentális egészségünk állapotától, illetve annak diszfunkcionális működésétől. A tudomány szerint főleg a depresszióval és a szorongással vannak összefüggésben ezek a jelenségek. A Good Housekeeping cikke alapján most megmutatjuk, melyek a fő rizikófaktorok, amik a jelenlegi járványhelyzetben kicsit sem segítenek az étkezési problémákkal küzdőknek.

Otthonlét, magány

Az étkezéssel kapcsolatos problémáknak sajnos kiváló táptalajt ad az izoláció. A koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozzák az elszigeteltséget, és ha azt érezzük, hogy minden szociális kapcsolatunkat mintha elvágták volna, hozzájárulhat az állapotromláshoz.

Az otthoni munkavégzés kényszere és az, hogy túlságosan közel vagyunk a konyhánkhoz, a hűtőnkhöz, egészségtelen szokásokat alakíthat ki.

Ráadásul ha hajlamosak vagyunk a nassolásra vagy a jó nagy lakmározásokra, ebben a helyzetben senki nincs, aki ezt észrevenné és megakadályozhatná. Ilyenkor jól jöhet, ha felvesszük a kapcsolatot egy megbízható baráttal vagy családtaggal, akivel teljesen őszinték lehetünk. Ha személyesen nem tudunk találkozni, inkább videóhívásban vagy telefonon beszéljünk és hanyagoljuk a klaviatúrát, ugyanis az üzenetküldés a legkevésbé intim kommunikációs mód.

Megüresedett polcok a boltokban

Ha üres polcokat látunk a helyi szupermarketben, ha csúszik a megrendelt étel kiszállítása, esetleg ha készlethiányról, a boltok „kifosztásáról” hallunk-olvasunk a hírekben, annak súlyosabb pszichológiai hatása lehet, mint gondolnánk. Ha tudjuk magunkról, hogy hajlamosak vagyunk mindent összevásárolni (már-már pánikszerűen, és aztán otthon, egyedül felhabzsolni), jól tesszük, ha nem egyedül megyünk a boltba, hanem olyasvalakivel, aki ismeri a problémánkat és időben figyelmeztet.

Pánikvásárlás Magyarországon



A koronavírus hírére már február végén kitört az első pánikvásárlás-hullám. Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy összesítették a pánikvásárlások vidéki statisztikáit, aminek alapján megyékre lebontva kimutatható, hogy Nógrád megyében rohamozták meg az emberek leginkább a boltokat. Míg Nógrád megyében az üzletek forgalma 14,1 százalékkal nőtt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez az érték 13,7, Komárom-Esztergom megyében pedig 11,8 százalék, tehát nem voltak sokkal lemaradva ott sem.

A vásárlók főleg az alapvető élelmiszereket keresték, a liszt, a cukor, az étolaj és az élesztő iránt nőtt meg hirtelen a kereslet. A friss termékek közül a húsok voltak a legkeresettebbek.

Közösségi média

A szociális élet korlátozása és a home office logikusan vonja maga után, hogy a barátainkkal, szeretteinkkel, kollégáinkkal való kommunikáció átkerül az online térbe. Otthon, egyedül még jobban, még hosszabban el tudunk merülni a közösségi médiában, ami viszont több szempontból sem annyira pozitív.

A hírfolyamok végtelen görgetése, szorongást keltő hírek, bejegyzések olvasása azért is káros, mert növeli a stresszt, a nyugtalanító érzéseket, amit sokan evéssel próbálnak levezetni, míg másoknál éppen az evés drasztikus korlátozását, megvonását idézi elő.

Azt pedig régóta tudjuk, hogy a külső megjelenés fontosságát túlhangsúlyozó, irreális testideált népszerűsítő megnyilvánulások mennyire rombolóan képesek hatni főleg azokra, akik evészavarokkal küzdenek. Ugyanide sorolhatók az ételekkel, fogyókúrával, testmozgással kapcsolatos posztok is. Ha észre vesszük, hogy egyre jobban zavarnak minket az ilyen témájú bejegyzések, tartalmak, rejtsük el őket a felületünkön, de akár le is tilthatjuk vagy ki is követhetjük azokat a felhasználókat, akik ezzel szórják meg a hírfolyamot. Az alkalmazástörlés is jelenthet megoldást – az applikációt bármikor visszatelepíthetjük a telefonunkra, ha stabilabbnak, nyugodtabbnak érezzük magunkat.

