A kapormártás hagyományos receptje: tejszínes kapormártás recept, a kapormártás készítése

A kapormártás a hagyományos magyar konyha egyik elfeledett ékköve: sokaknak csak a Nagymama konyhájából ismerős, ám ma is, bármilyen finomság mellett megállja a helyét, ha jól készíted. Cikkünkben eláruljuk, hogyan zajlik az ízletes, hagyományos, tejszínes kapormártás készítése, ami után mind a tíz ujjunkat megnyaljuk. Azt is megmutatjuk, hogy a tejszínes kapormártás mellé mi illik, milyen húshoz a legfinomabb, illetve hogyan tálaljuk ezt a finomságot!

Friss kapor, a kapormártás legfontosabb alapanyaga

A tejszínes kapormártás hozzávalói

1 csokor friss kapor

3 dl zsíros tejszín

2 ek vaj

0,5 dl fehérbor

1 ek fehérborecet

1 tk liszt

1 tk cukor ízlés szerint

só ízlés szerint

Kapormártás recept: hogyan történik a kapormártás készítése?

A kapormártás készítése kifejezetten egyszerű: olvasszuk fel a vajat egy lábasban, majd adjuk hozzá a finomra aprított kaprot. Főzzük kevergetve egy percig, majd vegyük le a lángot, ha kieresztette erőteljes illatát. Keverjük egy tálban csomómentesre a tejszínt és a lisztet (2/3-ad arányban a tejszínt tejföllel is helyettesíthetjük egy kevés víz pótlásával), majd adjunk hozzá egy nagyon kevés sót, a fehérbort és az evőkanálnyi fehérborecetet. Ha savanyédesen szeretjük, nyugodtan adhatunk hozzá még egy kevés cukrot, de vigyázzunk, nehogy szirupos legyen, ugyanis az elrontja az összhatást! Forraljuk össze röviden, egy perc alatt, majd tálaljuk.

Az ízletes kapormártás mellé mi illik?

A kapormártás a pecsenyék tipikus kísérője: nagyszerű finomság akár száraz, akár zsírosabb textúrájú húsok mellé, mint például a sertéskaraj vagy a tarja, de a marhasülteket és a halakat, például a harcsát is jól kiegészíti. Egy fontos tanácsot kell megfogadnunk: egy fűszeres sülthús és a kapormártás mellé nem szabad szintén fűszeres köretet tálalnunk, ugyanis ezesetben a vendégünk hajlamos lehet „eltévedni” az erőteljes ízek között. Ha meg kell neveznünk, hogy a sült pecsenye és a kapormártás mellé mi illik, akkor a petrezselymes krumplit választanánk, ugyanis az egy nem túl fűszeres, ám mégis szilárd állagú köret bármilyen főétel mellé.

Kinek ajánljuk a kapormártás elkészítését?

A kapormártás készítése rendkívül egyszerű, ezért is ajánljuk akár a kezdő szakácsoknak is, mint klasszikus, magyaros mártást, ám hangsúlyoznunk kell, hogy egy olyan ételről van szó, amit nem mindenki szeret erőteljes savanykás ízvilága miatt. Csak olyan vacsoravendégeknek tálaljuk, akikkel kapcsolatban meg vagyunk győződve arról, hogy kedvelik az ecetes, kapros ízeket! Ügyeljünk a megfelelő hús és viszonylag semleges ízű köret-arányra is, így bármilyen vacsoravendéget elkápráztathatunk!

