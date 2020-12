Elárulta a Bortársaság, hogyan alakult át a borfogyasztás gyökeresen Magyarországon

HelloVidék: Az ország egyik legnagyobb borkereskedelmi hálózataként közel 30 éve vannak a piacon. Hogy vannak most, hogyan alakult eddig az év?

Aktív évünk volt, ráadásul a karácsonyi időszak előtt állunk, ami mindig egy magasabb fokozatra kapcsolást jelent. Fejleszteni és megújulni most van igazán lehetőségünk. Megnéztük, miképp működik a rendszerünk hatékonysága, mibe kell – ha kell – belenyúlni és mi az, ami frissen, ébren tart minket, és azt hogyan fejlesszük tovább. Egész évben a finomhangolás volt a tervünk, eszerint haladtunk és haladunk a mai napig.

Novemberben nyitották meg Székesfehérváron is újabb üzletüket. Mi indokolta a döntést és mennyire érzik kockázatosnak a terjeszkedést?

Ez egy összetett kérdés. Egyik oldalon ott vannak a számok, a tudományos megközelítések, amiket érdemes megnéznünk. Ebbe beletartoznak például a saját adatbázisunkból származó információk, az adott város lakosságára vonatkozó adatok. Ezeket megnéztük és kielemeztük. Emellett pedig mindig ránézünk a kérdésre másik irányból is: mi, mint kereskedők, jó érzéssel bemennénk-e az adott üzletbe vagy sem. Mindkét megoldás ugyanazt adta: Székesfehérvár és Corvin sétány. Székesfehérvár már régóta vágyott helyszín volt. Egy gyorsan fejlődő, nagy múltú város. A helyszínválasztás pedig – egy közel kétszáz éves, műemlékvédelem alatt álló épületben kapott helyet az üzlet – szintén nem véletlen. Mindig azzal a szándékkal nyitunk új boltot, hogy az része legyen a város vagy városrész életének, ne lógjon ki onnan, ne legyen túl elitista, de teremtsen és képviseljen értéket. Funkcionalitás szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy az épület maga is meghatározó és könnyen megközelítő helyen legyen. A technikai kritériumokat és magát a presztízst viszont mindig felülírhatja az, hogy az új egység mind működésében, mind kinézetében illeszkedik-e a Bortársaság szellemiségéhez. A működést pedig azért is emelem ki, mert mindig igyekszünk olyan kollégákkal dolgozni, akik helyiek. Ők ismerik az ott élőket, a várost és a kulturális életet. Ugyanez igaz a választékra is: jó példa Balatonfüred, ahol helyi borászok palackjai is a polcokra kerülnek.

Ezek szerint specializálják a vidéki üzletek kínálatát?

Mindegy, hogy fővárosról vagy vidékről, jelen esetben Székesfehérvárról beszélünk, a teljes bolti választék mindenhol elérhető. Viszont természetesen szoktuk specializálni a választékot, de ez annyiban érhető majd tetten, hogy ha Fehérváron például a champagne lesz az egyik legnépszerűbb termék, akkor ebben a kategóriában a lehető legnagyobb választékban lesz elérhető. Minden borboltban figyeljük a vásárlói szokásokat offline és online is, így folyamatosan tudjuk változtatni a standard választékot, amennyiben szükséges. Körülbelül negyedévente finomhangolunk mindenhol. Nem túlzás azt mondanom, hogy állandó ez a munka.

Mire figyeltek a felújítás során?

Az első és legfontosabb szempontunk az volt, hogy megmaradjon a tisztelet az épület iránt. Mindig is figyeltünk arra, hogy mint kereskedők, a saját sztenderdünk és saját eszközeink beemelése mellett a helyi adottságokra építsünk. Nekünk az a legfontosabb, hogy úgy vegyünk részt a város életében, hogy örüljenek annak, hogy ott vagyunk. Nem rombolunk, hanem újragondolunk dolgokat. Ez volt a szándékunk akkor is, mikor meghirdettük pályázaton a fehérvári üzlet átalakítását. Olyan belsőépítésszel akartunk együtt dolgozni, aki be tudja vinni ezt a filozófiát a bolti térbe. Bakonyi Bea pedig a legnagyobb tisztelettel és alázattal nyúlt az épülethez és tette hozzá a szakmai tudását.

Mi a kulcsa annak, hogy a mai világban, mikor a nagyobb áruházláncok olykor külön borkatalógussal is előrukkolnak és nyilvánvalóan igen széles közönséghez tudnak elérni, mégis egy kimondottan csak borokra specializált üzlet talpon tud maradni? Milyen marketing stratégiájuk van, hogy a versenyképességük megmaradjon?

Ehhez nem a marketing stratégia a kulcs, hanem a szenvedély. Igaz, hogy egy specialista üzlet vagyunk, de ez is az előnyünk: ehhez értünk, ezért dolgozunk kezdetek óta. Ez a több, mint 20 éve tartó szeretet köt össze minket a vásárolókkal, és az, hogy az érdeklődésüknek és a lehetőségüknek igyekszünk mindig megfelelni. Folyamatosan tanulunk, olyan információkat gyűjtünk, amiket a vevőinknek érdekesen elmesélhetünk. Barátság alakult köztünk, de nemcsak a vásárlókkal, hanem a borászainkkal is: minden egyes partnerünkkel személyes kapcsolatunk van, kivétel nélkül. Másképp ezt nem is érdemes csinálni.

Számos borászattal vannak kapcsolatban. Milyen nehézségekkel küzdenek a partnereik? Gondolok itt a változékony időjárásra, felvásárlási gondokra, webes megjelenésre.

A tényleges nehézségeket igazán ők ismerik, persze van rálátásunk, de a nevükben nem tudunk és nem szeretnénk beszélni. Igyekszünk megadni minden támogatást a borászainknak. A weboldalunkon minden pincészetnek saját aloldala van, amin csak az ő termékeik találhatók, részletes leírással a munkájukra, hogy mivel foglalkoznak, mi érdekli őket. Ha az organikus kereséseket nézzük, akkor ezek nagyon népszerűek. Emellett minden bort mi is kóstolás után véleményezünk és fotózunk, ezzel a vizuális kommunikációt is támogatjuk. A honlap mellett pedig ami az egyik, talán legnagyobb segítség: a borokhoz való hozzájutás folyamatos biztosítása. A borászok logisztikai problémáira segítséget nyújt a teljes országra kiterjedő házhozszállítás. Amit szintén úgy álmodtunk meg, hogy mindegy legyen, hogy honnan rendeled, a lehető legrövidebb időn belül, és (vidékre és Budapestre egyaránt érvényes) fix szállítási költséggel támogassa meg a terjesztésüket.

Mennyire ragaszkodnak a rutinos borfogyasztók egy borászathoz?

Összességében ez a jellemző. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy nem próbálnak ki mellette újdonságokat. Számos klubtagunk van, aki egy adott márkához ragaszkodik, de többségében vannak azért azok, akik szeretnek mellette kalandozni. „A borhoz értés” éppen az új dolgok kipróbálásáról, a határok feszegetéséről szól, hogy folyamatosan keressük az új lehetőségeket. A havi kiadványunk, hírlevelünk – ami az esszenciája ennek – olvasottsága is azt igazolja, hogy nyitottak a vásárlók. A 2015-ben indult Borsulink is ezt a kíváncsiságot igyekszik kiszolgálni a hét minden napján és úgy tűnik, még így is kevés a szék és kevés az alkalom. A kalandokra, a történetekre nagy az érdeklődés és nemcsak Budapesten, hanem vidéken is.

Önök szerint hogyan fog alakulni a következő években a borkereskedelem hazánkban?

Létezik erre egy általános válasz: az online egyre inkább erősödni fog. Triviális, de én is ugyanezt gondolom a mi szektorunkra vonatkozóan. Ma már nincs offline online nélkül és fordítva. De abban is hiszek, hogy a borászati márkákat és a Bortársaságot párhuzamosan kell építenünk a jövőben is. Hiszek abban, hogy még jobban megerősödnek a barátságok, a jól elmondott történetek, mert azt látom, hogy azt, hogy jó bort veszünk le a polcról, már teljesítjük. Viszont ami jobban érdekel minket, hogy mi van egy-egy bor mögött, ebben még rengeteg lehetőséget látunk.

Önök szerint hogyan változtak az elmúlt években a borfogyasztási szokások?

A közeg most jóval megbocsátóbb a borokkal és a borászokkal, mint mikor elkezdtünk ezzel foglalkozni. Akkoriban még az volt a legfontosabb, hogy hibátlan borokat tudjunk ajánlani, nem fért bele semmi túlzás. Ma viszont engedékenyebbek atekintetben, hogy makulátlan-e a bor, ha izgalmas a sztorija vagy az, aki készítette. A kulturális kapcsolat érdekesebb, még úgyis, ha az eredeti szűrőn mondjuk nem menne át az adott tétel. A borral kapcsolatos választás egy érzelmi döntés. Azt keressük, hogy mi az, ami az örömmel, a mámorral, az önfeledtséggel összekacsint. A bor élményekkel kapcsolódik össze, így válik a saját történetünk is igazán emlékezetessé.

Címlapkép: Getty Images