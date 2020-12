Egyre több magyar issza ezt télen forralt bor helyett: rohamosan terjed a vadiúj módi

Szegfűszeges forralt bor, narancsos puncs vagy krampampuli: a tél klasszikusaira lehetetlenség ráunni, de ha valami újdonsággal szeretnénk előrukkolni az ünnepekre, érdemes megismerkedni a forró koktélok világával is. A járványhelyzet miatt idén a karácsonyi vásárokkal együtt úgyis lőttek a szabadtéri forraltborozásoknak, de így is meglephetjük magunkat és barátainkat egy pohár gőzölgő, alkohollal megbolondított finomsággal.

Itt az ideje elhagyni a koktéljeget, és keverni egy forró italt!

Zimankó idején, valljuk be, minden forróság jól esik, mifelénk azonban, ha „melegítő” alkoholos italra vágyunk, utoljára (sem) jutnak eszünkbe a koktélok. Pedig tucatszám találni jobbnál jobb recepteket a világhálón. Nem kell csodákra sem várni, gyakran elég a hagyományos koktélreceptekből kihagyni a jeget, ügyesen felmelegíteni, és az összetevőket úgy variálni, hogy az ízvilág még pazarabb legyen.

Ha a forró koktélok világában nincs nagy tapasztalatunk, azért könnyen hibázhatunk

A Thrillist cikkében felsorol pár alapvető buktatót, amire, ha keverése adnánk a fejünket, azért érdemes odafigyelni!

Az ital túl forró:

A receptekben forró víz szerepel, így gyakran túlságosan felmelegítjük. Pedig az alkohol alacsonyabb hőmérsékleten párolog el, mint a víz. Ráadásul ha az italba túl forró vizet öntünk, akkor az is könnyen megeshet, hogy az etanolgőz az arcunkba csap. Az első jó tanács tehát, hogy ne várjuk meg, míg a víz igazán forrni kezd, de ügyeljünk arra is, hogy ne maradjon langyos. Amikor buborékozni kezd, akkor hagyjuk abba a forralást!

Túl sok alkoholt használunk:

Az imént leírtakból következik, hogyha az ital túl hidegre sikerül, akkor az alkohol mennyiségével érdemes óvatosabban bánni! Például, ha meleg daiquirit készítünk, az alaprecept szerint 50%-os rumot kell belekevernünk. Ha az italt enyhén melegítjük fel, túl erős lesz, és hamar a fejünkbe szállhat.

Általános téli koktélszabály, hogy a hideg koktélreceptekben szereplő alkoholmennyiség felét érdemes a forró változatokba keverni, vagy használjunk enyhébb alkoholtartalmú likőröket – így jobban átjönnek az ízek is.

A citrom arányaira sem figyelünk oda:



A profi koktélkészítők szerint minél melegebb az italunk, annál intenzívebben lesz citromos az íze is. Erre is érdemes odafigyelni, ha koktélba frissen facsart citom- vagy narancslevet teszünk, nehogy túl savanyú legyen a végén. A héj aromái is jobban kioldódnak a meleg italban, mint a hidegben!

Összefoglalva: az összes hagyományos koktélszabály sérül akkor, amikor megváltoztatjuk annak a hőmérsékletét. Ez azonban csöppet sem baj! Az ízek teljesen másképp állnak össze, máshogy fejtik ki a hatásukat, ha jégkockák közt, vagy melegítve, így új szempontból fedezhetik fel újra az ismert összetevőket.

Hot Toddy, így a legjobb!

Végezetül következzék egy klasszikus koktélrecept, amihez csak forró vízre, whiskyre lesz szükség, amit akár egy kupica rummal vagy brandyval is helyettesíthetünk. A „Hot Toddy” nem csak felmelegít, de állítólag egyéb csodákra is képes, enyhíti például a megfázásos tüneteket.

A vizet addig melegítsük, amíg forrni nem kezd, majd vegyük le a tűzről. A forró vizet öntsük bele egy hőálló bögrébe, és hagyjuk 30 másodpercig hűlni. Aztán tegyünk bele egy evőkanál cukrot vagy mézet, keverjünk hozzá egy kupica whiskyt. Dobjunk bele egy szelet citromot és egy fahéjrudat, és kész!

Azért csak mértékkel!

Nincs azzal semmi baj, ha feldobjuk a karácsony estéinket is egy-két pohár borral vagy koccintunk egy forró koktéllal. A hangsúly, még ünnepnapokon is, a mértékletességen van. Vincent Pedre és Kelli McGrane dietetikusok szerint egy este alatt egy-két italt igyunk csak, többet ne, és ezt se éhgyomorra! Ha étel is kerül bőséggel az asztalra, akkor egy este maximum négy pohárkával fogyasszunk el. Minél nagyobb az ital alkoholtartalma, annál kisebb pohárkákat engedjünk meg magunknak.

Így állunk, mi magyarok az italozással Van némi bizonytalanság a számok körül, de a WHO pár éve több mint 900 ezerre becsülte hazánkban az alkoholisták számát. A statisztikai adatok szerint Magyarországon a férfiak átlagosan háromszor annyit isznak, mint a nők. Bár egy kvalitatív kutatás szerint az utóbbi években a magyar nők is belehúztak, különösen a legfiatalabbak és a 60 év felettiek veszélyeztetettek.

A KSH szerint a helyzet 2009 óta sem javult: a 18-34 éves korosztályban megnőtt a „nagyivó” és a „mérsékelten ivók” száma. Meglepő vagy sem, de az alkohol fogyasztása és az iskolai végzettség között semmilyen összefüggés nincs, a felsőfokú végzettséggel bíró magyarok legalább annyira kedvelik az italt, mint a 8 általánost végzettek.

A Portfolio által közölt adatok szerint a lakosság: 6,3%-a fogyaszt alkoholt napi szinten,

19%-a legalább hetente (de nem naponta),

21%-a legalább havonta (de ritkábban, mint hetente),

24%-a ritkábban, mint havonta és

29%-a egyáltalán nem iszik alkoholt. Mit szeretünk inni? A 15 év feletti magyarok hetente átlagosan fél liter bort (5,3 deciliter, 12%), másfél lliter sört (16,5 deciliter, 5%) és majdnem két deciliter röviditalt isznak meg. Tehát egy bő fél üveg bor, három sör és csaknem 4 feles a magyarok heti italadagja - derül kia Ghost in the Data oldalon közzétett kattintható alkoholtérképből.

Címlapkép: Getty Images