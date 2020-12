Elképesztő, mire képesek a karácsonyi fűszerek: 7+1 növény, ami jótékony hatással bír a szervezetre

Nyakunkon a karácsony és ilyenkor már a legtöbben az ünnepi menüt tervezgetik. Idén ugyan másként ünnepeljük majd, mint az előző években, arra most is érdemes odafigyelni, hogy egészséges ételeket és finom falatokat varázsoljunk a családi asztalra. Nem kell eldobni a régi, családi recepteket, hiszen egy kis odafigyeléssel, könnyen felturbózhatjuk őket. Inkább nézzünk szét az alapanyagok között és azokon próbáljunk változtatni.

Az ünnepek alatt előkerülnek a legkedveltebb fűszernövények is, mint a fahéj, szegfűszeg, szerecsendió, gyömbér, zsálya, ánizs, szegfűbors és kardamom. A fűszerek amúgy is gyakran a legfontosabb összetevők egy ebéd vagy vacsora elkészítése során, de a felsoroltak nem csupán aromát és ízt adnak ételeinkhez. A fűszereknek, gyógynövényeknek nagy hagyománya van a gyógyításban, betegségek megelőzésében, így tehát semmiképp se száműzzük a receptekből őket.

Számos kutatás igazolta, hogy a legismertebb és legtöbbet használt karácsonyi fűszerek rengeteg antioxidánst tartalmaznak, ráadásul a legtöbbnek gyulladáscsökkentő hatása is van. Most azokat gyűjtöttük össze, amelyek a hétköznapokban könnyen beszerezhetők, illetve kifejezetten nagy hatással vannak az egészségmegörzésünkre is.

Ánizs

Két típusa létezik. A dekoratív csillagánizs és a ánizstermés. Mindegyiküknek friss, kesernyésen édes aromája van. Hatóanyagaik javítják az étvágyat, fertőtlenítenek, oldják a váladékot, jó görcsoldók. A szárított fűszer egészben vagy őrölve kapható. Az ánizst elsősorban sütéshez használják: ánizsos aprósüteményt, mézeskalácsot és ánizskenyeret ízesítenek vele. De a vöröskáposzta, a körtekompót, a céklasaláta vagy a puncs is finom fűszeres ízt kap tőle.

Koriander

A népi gyógyászatban már régóta használják e barna terméseket gyomorproblémák esetén. Korianderkészítményeket ma elsősorban gyomorrontás és felfúvódás esetén ajánlanak. A koriander illóolaja a köményhez hasonlóan görcsoldó, emellett akadályozza a baktériumok és a gombák szaporodását. A koriandernek erőteljes, édes az aromája. Íze a narancsra, a fahéjra és a szerecsendióra emlékeztet. A fűszer egészben és őrölve is kapható. A koriander tipikus kenyérfűszer, és hagyományos ízesítője a mézeskalácsnak.

Gyömbér

Ennek az egzotikus gyökérnek erős, enyhén édes aromája van. Hatóanyagairól azt tartják, hogy erősíti a gyomrot, javítja az étvágyat. A gyömbér állítólag az utazáskor fellépő betegségeket is enyhíti. A szárított gyömbér egészben, hámozva és hámozatlanul, szeletekben és por alakban is kapható. Létezik azonban kandírozott és szirupban tartósított gyömbér is. A sütéshez használható egész gyömbér, amelyet előtte finomra kell reszelni, de kandírozott vagy finomra őrölt változatát is választhatjuk. Intenzív aromája miatt óvatosan használjuk! A gyömbér finom ízt ad az aprósüteményeknek, a kompótoknak és az ázsiai ételeknek.

Kardamom

A kardamom a gyömbérfélékhez tartozik. A fűszert a termésház szárított magjaiból nyerik. A gyógyászatban gyomorerősítő és emésztést elősegítő szerként tartják számon. Hatóanyagai javítják az étvágyat és megakadályozzák a felfúvódást. Dezodoráló hatása miatt elfedi a rossz leheletet is. A kardamomnak édeskés, csípősen fűszeres aromája van. Mézeskalácshoz, puncsokhoz és kompótokhoz illik. Csak mértékkel használjuk!

Szerecsendió

A trópusokon élő fa mindjárt két fűszerrel is megajándékoz bennünket: a szerecsendióval és a szerecsendió-virággal. Mindkettő a sárgabarackhoz hasonló húsos termés része. A virágnak finomabb, enyhébb aromája van, mint a diónak. Mindkét fűszer illóolajat tartalmaz, melynek alkotóeleme sok gyomorpanaszokra való szer összetevője. A virágot egészben, őrölve, de darabokban is lehet kapni. Aromája kiválóan ízesíti a mézeskalácsot, az aprósüteményeket, a puncsot és a halételeket is. A szerecsendiónak frissen őrölve a legfinomabb az íze. Ezért legjobb, ha csak annyit reszelünk le belőle, amennyire éppen szüksége van. Burgonyás ételekhez, karfiolhoz, világos szószokhoz és aprósüteményhez is jól illik.

Szegfűszeg

A kis "szegecskék" az örökzöld szegfűfa soha ki nem nyílott, szárított bimbói. A szegfűszegnek intenzív, csípősen fűszeres, könnyű, édes aromája van. Fő aromahordozója az eugenol, amit a fogászat is használ. A szegfűszegolaj helyi fájdalomcsillapító, érzéstelenítő és fertőtlenítő szer. Az a jó, ha a szegfűszeg jó formájú, sima, nem pedig ráncos és poros. Ha tehetjük, vásároljuk egészben, és csak szükség esetén daraboljuk fel. A fűszer jó ízt ad a mézeskalácsnak, a vöröskáposztának, a puncsnak, a forralt bornak és a kompótnak. Óvatosan adagoljuk: egy ételbe gyakran elég egy szem szegfűszeg!

Szegfűbors

A sötétbarna bogyók egészben vagy őrölve kaphatók. Aromája csípősen fűszeres, és a szerecsendióra, a fahéjra és a borsra emlékeztet, ezért szívesen használják mézeskalácsba. A szegfűbors azonban finom ízesítője leveseknek, húsételeknek, önteteknek és pástétomoknak is. Fő aromahordozója - mint a szegfűszeg esetében is - az eugenol.

Fahéj

Ezt illatos fűszert a fahéjbokor belső kérgéből vonják ki. A szárított és feltekert kéregdaraboknak az enyhén édestől egészen a csípősig terjed az aromája. A fahéjnak nagyon több gyógyhatását tartják számon: alkotóeleme sok gyomorjavítónak része, a népi gyógyászat felfúvódás és hasmenés ellen használja. A fahéj kiválóan ízesíti az édességeket és a kompótot. Nagyon finom a sült almán, a karácsonyi aprósüteményekben, a puncsban és a forralt borban.

Címlapkép: Getty Images