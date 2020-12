így lehet egészségesebb a karácsonyi vacsora: 5 tanács, amit érdemes megfogadni

Szánjunk rá időt!

Bár egyszerű tanácsnak hangzik, de az ünnepek alatt is fontos, hogy ne habzsoljunk, hanem szánjunk időt az étkezésre. Ha a főétkezések között, például játék vagy filmnézés közben hajlamosak vagyunk csipegetni, észrevétlenül is túlehetjük magunkat.

Ezt úgy tudjuk elkerülni, ha próbáljuk a napi 5, maximum 6 étkezést tartani, a köztes időszakban pedig nem nassolunk, nem járunk rá a süteményes tálra és a tűzhelyen hagyott fazekak tartalmára. Evés közben pedig ne kapkodjunk, ne figyeljünk más tevékenységre, azaz rakjuk el a telefonunkat, kapcsoljuk ki a tévét, és koncentráljunk csak az ízek élményére.

Nem kell mindent egyből

Az ínycsiklandó ünnepi fogások láttán könnyen abba a csapdába eshetünk, hogy mindenből minél többet akarunk - hiszen karácsony csak egy évben egyszer van - így végül az átlagos napi kalóriabevitelünk többszörösét fogyasztjuk el.

Ahelyett, hogy tele pakolnánk több alkalommal is minden létező jóval a tányérunkat, inkább próbáljunk kisebb adagokat fogyasztani. Nem muszáj mindent 3 nap alatt megenni – a megmaradt falatokat később, akár pástétomként is felhasználhatjuk vagy lefagyasztva pár héttel később is tökéletes ebédopciók lehetnek.

Mi kerül a tálra?

A kiegyensúlyozott táplálkozásban segíthet az úgynevezett „tányér módszer” – ennek segítségével a képzeletbeli tányérunk felét zöldségeknek és gyümölcsöknek kell kitennie, a másik felét pedig főként gabonaféléknek és kisebb arányban fehérjeforrásoknak. Ha elképzeltük ezt a tálat, könnyen el tudjuk helyezni a karácsonyi fogásokat úgy, hogy ne billenjen túl a mérleg.

Ezt elősegítve törekedjünk arra, hogy minél több zöldség kerüljön az ünnepi asztalra az ízletes karácsonyi sültek mellé: ilyenek lehetnek a téli szezonban kifejezetten népszerű gyökérzöldségek, mint a zeller vagy a cékla, de akár készíthetünk rozmaringos krumplit is.

Növényi kompenzáció

Az arányok mellett az sem mindegy, hogy milyen zsiradékot fogyasztunk. A telített zsírsavak koleszterinszint-növelő hatása miatt érdemes kevesebb állati eredetű zsiradékot tartalmaznia a menünek: ezt a soványabb húsok, zsírszegény túró és tejföl, illetve margarinokat használatával érhetjük el.

Próbáljunk tudatosan egyensúlyozni a zsiradéktípusok között: a hús töltelékéhez (például kijevi fűszereshez) vagy köret készítéséhez használjunk margarint, így kompenzálhatjuk a bevitt telített zsírsavak mennyiségét.

Sütemények esetében teljes mértékben kiváltható a vaj 70 százaléknál magasabb zsírtartalmú margarinnal.

Hús nélkül is van karácsony

A vegán és más speciális étrendűeknek mindig kihívás a karácsony, hiszen a hagyományos ünnepi fogásokban jellemzően nagy mennyiségben megtalálhatóak a hús- és tejtermékek. Ettől függetlenül nem kell elfelejteni az ízletes ételeket és főtt krumplival beérni: a töltött káposztát például akár elkészíthetjük gabonafélékkel, gyökérzöldségekkel vagy gombákkal is, így nem kell kihagyni a fogások közül. Sütemények és zsiradékok használatakor pedig válasszunk vegán étrendbe is beilleszthető margarinokat.

Címlapkép: Getty Images

