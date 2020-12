Ebben a vidéki nagyvárosban nyitották meg a legújabb McDonalds-ot

Békéscsabán nyitotta meg 93. magyarországi éttermét a hazai McDonald’s. A dél-magyarországi nagyvárosban korábban 18 éven keresztül üzemelt éttermük, azonban öt évvel ezelőtt - a vásárlási szokások átalakulása miatt - a vállalat az egység bezárása mellett döntött. Az étteremlánc azóta is folyamatosan kereste a lehetőségét annak, hogy egy modernebb, márkához méltó formában térhessen vissza. A most épült belvárosi étterem elhelyezkedésében és felszereltségében is teljes mértékben igazodik az új igényekhez.

Az étterem 4 hónap alatt, egy elbontott áruház helyén, a terület részleges parkosításával és összesen 25 parkolóhely kialakításával épült fel.

Az akadálymentesített vendégtérben a "Jövő Mekizés" élményét idéző érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok, vendégélmény menedzserek, 84 ülőhely és asztalhoz kérhető rendelés várja a vendégeket.

A McDrive részlegnek köszönhetően a békéscsabaiak pedig már autójuk kényelmében is rendelhetnek.

Az épület kívülről Streamlined típusú designnal épült fel, amely lapos tetős kialakításával, homlokzatán vakolt- és kompozit lemezburkolatokkal teszi egyértelművé, hogy a gyorskiszolgáló éttermek új korszakának képviselője érkezett meg a városba. A belsőépítészeti kialakításban a fa és a bőr elemek kombinációja köszön vissza.

Az étteremben fontos szerepet kaptak a fenntarthatósági megfontolások is: a padló, a fal- és a tető födémszerkezetek hatékony energetikai követelményeknek megfelelő hőszigeteléssel készültek el, a belső terek felmelegedését pedig a külső- és belső árnyékoló rendszer akadályozza meg. A vendégtér és az üzemi területek is természetes megvilágítással működnek, ahol szükséges, mindenhol LED izzókat használnak, a kültéri lámpákat pedig alkonykapcsolóval szerelték fel.

Szintén energiát takarít meg a hűtő- és fagyasztó ajtó nyitva maradást figyelő rendszere, a levegő-levegő hőszivattyús hűtése- és fűtése, és egy okos megoldás: az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel. A vízmegtakarításról a szenzoros csapok mellett az esővizet is összegyűjtő automata öntöző rendszer gondoskodik.

126 új munkahely jött létre

Az új egység működtetését a hazai vállalat az egyik legtapasztaltabb franchise partnerére, Héjja Jánosra bízta, aki már Gyöngyösön, Szekszárdon és Szolnokon 1-1, Kecskeméten pedig 2 éttermet üzemeltet.

"Egy étterem működésénél négy nagyon fontos dolog van: a minőség, a kiszolgálás, a tisztaság és az érték. Vendégeink szeretnek bejönni hozzánk: kapnak egy kedves mosolyt, személyes élményben van részük, és soha nem csalódnak az ételben. - mondta Héjja János, a hazai McDonald’s franchise partnere.

Az ország 93. Mekijében 74 főállású dolgozót foglalkoztatnak, és további 52 diáknak biztosítanak lehetőséget a tanulás melletti rugalmas munkavégzésre.

Vidéki városokba is terveznek új McDonald's-okat a következő években

Scheer Sándor, a hazai hálózatot üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tulajdonosa nemrég a Portfolio-nak elmondta, hogy Progress 33 elnevezésű programuk keretében feltérképezték az országot, a stratégiának megfelelően kiválasztották azokat a helyszíneket, ahol új éttermet szeretnének építeni.

Elsősorban olyan városokba szeretnénk eljutni, ahol még nincs éttermünk, de a nagyvárosokban is, ahol már jelen vagyunk, folyamatosan figyeljük a vendégek visszajelzéseit, és ahol úgy ítéljük meg, hogy már nem tudjuk körültekintően kiszolgálni őket, ott újabb éttermet nyitunk.

Célunk, hogy a vendégeink számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessünk éttermeket - mondta az üzletember.

Ősszel az M1-es autópálya osztrák határhoz közeli pihenőhelyénél nyitottak két új éttermet is:

