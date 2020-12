Méteres kalács recept és méteres kalács másképp: méteres kalács torta

A méteres kalács gyermekkorunk egyik legnagyszerűbb desszertje. A különleges méteres kalács szelet három színből áll: egy világos piskótából, egy kakaós piskótából és finom, rózsaszín, pudingos krémből, ami a kettő között húzódik. Az ínycsiklandó méteres kalács külsejét mindemellett vékony kakaós-vajas réteg is borítja. Cikkünkben nem csak az eredeti méteres kalács recept készítését mutatjuk be, de eláruljuk azt is, hogyan készül a méteres kalács másképp, egy továbbgondolt verzióban, méteres kalács torta formájában!

A méteres kalács hozzávalói

A méteres kalács piskótája

400 g rétesliszt

6 db tojás

400 g porcukor

2 ek cukrozatlan kakaópor

17 ek meleg víz

10 ek napraforgóolaj

1 cs sütőpor

20 g sütőmargarin

1 ek liszt

A méteres kalács krém hozzávalói

1 cs puncs pudingpor

250 g szobahőmérsékletű sütőmargarin

2 dl tej

200 g porcukor

4 ek rumaroma

A méteres kalács borításának hozzávalói

100 g hideg sütőmargarin

5 ek cukrozatlan kakaópor

5 ek kristálycukor

5 ek víz

A méteres kalács recept elkészítése

Keverjük ki először a méteres kalács piskóta alapját: válasszuk szét a tojások fehérjét és sárgáját. A sárgáját keverjük ki a porcukorral és adjuk hozzá a meleg vizet és az olajat is apránként. Ezután keverjük hozzá az átszitált lisztet a sütőporral. Keverjünk ki homogén tésztát. A tojásfehérjét verjük kemény habbá, majd keverőlapáttal forgassuk a massza többi részéhez. Válasszuk ketté a méteres kalács tésztáját. Az egyik feléhez adjunk hozzá két evőkanálnyi cukrozatlan kakaóport és még egy-két evőkanálnyi vizet, hogy ne legyen a kakaós méteres kalács tészta túl ragacsos. Vajazzunk és lisztezzünk ki 2 db őzgerinc formát, töltsük bele külön-külön a kétféle tésztát (vagy egymás után) és süssük ki őket előmelegített sütőben 200°-on, 40 perc alatt. Amikor kisültek a méteres kalács piskóták, hagyjuk tejesen kihűlni őket, lehetőleg rácson. Amíg sül a kétféle méteres kalács piskóta, készítsük el a sütemény krémjét: egyszerűen főzzük fel a puncsízű pudingport a tejben, majd hagyjuk kihűlni. Ezalatt a szobahőmérsékletű, puha sütőmargarint robotgép segítségével keverjük ki a cukorral. Végül dolgozzuk össze a kétféle keveréket alaposan a rumaromával és kész is a méteres kalács krém! Vágjuk kb. 1 cm vastagságú szeletekre mindkét kihűlt piskótát. Rétegezzük őket a következő sorrendben: egy szelet világos piskóta, egy réteg puncsos krém, majd egy réteg kakaós piskóta. A krém lesz a ragasztóanyag. Egy nagy „méteres” süteménnyé vagy két kisebb rúddá tudjuk így összeállítani. Végül a méteres kalács máz kikeverése következik: főzzük fel a vízzel a kakaót és a cukrot. Amikor kész, keverjük össze ezeket a hideg, előzőleg hűtőben tartott sütőmargarinnal. Amikor homogén a kakaós vajas máz, vonjuk be vele alaposan az őzgerinc formájú méteres kalács rudakat. Vajas máz helyett olvasztott csokoládés bevonatot is készíthetünk, ha azt jobban szeretjük. Legalább 1-2 órára tegyük be a méteres kalács rudakat a hűtőbe, hogy a máz megdermedjen. Tálaláshoz szeleteljük ferdén, hogy minden méteres kalács szelet kétszínű piskótájú legyen, közte a rózsaszín krémmel.

Méteres kalács másképp: a méteres kalács torta készítése

A méteres kalács recept alkalmas arra is, hogy tortát készítsünk belőle: tartsuk meg a fenti arányokat és készítsük el a világos és a kakaós piskótát, illetve a puncsos krémet is. A méteres kalács piskótáit süssük ki 2 db 32 cm átmérőjű tortaformában a fent leírtak szerint. A kihűlt tortákat vágjuk középen ketté, majd rétegeljük őket egymás tetejére, felváltva. A lapokat kenjük meg bőségesen a krémmel, végül az egész méteres kalács torta külsejét vonjuk be a maradék puncsos krémmel. Készítsük el a méteres kalács bevonat receptjét a fent leírtak szerint, majd vonjuk be vele a tortát. Hűtsük le tálalás előtt! Szeleteljük a megszokott módon!

