Igazi csodaszer terem magyar földeken: ez a növény rengeteg betegségre gyógyír

Hogyan jött az ötlet, hogy homoktövis feldolgozásával gyártsanak termékeket?

A gyerekeim úgy nőttek fel, hogy mindig természetes növényekből készült termékeket adtam nekik. Jó ötletnek tartottam a homoktövis termesztését, ezért 3 évvel ezelőtt 300 tövet telepítettük egy olyan területen, melyet előtte nem hasznosítottunk. Az a szerencsénk, hogy a homoktövisnek több fajtája van, mi kétfélét, egy nagyobb és apróbb szeműt ültettünk. A nagyobb szemű lédúsabb, így kézzel kell szüretelni, a kisebb szeműnél pedig levágjuk az ágat, betesszük a fagyasztóba és úgy szedjük le. Az apróbb szemű bogyóknak sokkal nagyobb a tüskéje és sűrűbben is van, mint a nagyszeműsnek.

Mennyire okoz nehézséget a homoktövis szezonalitása?

A homoktövis az egyik legigénytelenebb gyógynövény, sok gondozást nem igényel. Augusztus közepétől lehet kezdeni a szedést, a tapasztaltabb termelők szerint az első fagyokig, így kb. 2-3 hónapunk van a „betakarításra”. A bogyókat bőrkesztyűben szedjük le, de figyelni kell a hőmérsékletre is, mert képes megsavanyodni, ha kint hagynánk a melegen, ezért szedést követően azonnal fagyasztóba kell tenni. Az a jó, ha éretten szedjük, mert sokkal magasabb a C-vitamin tartalma. Nehézséget jelent számunkra, hogy 300 tőről szinte egyszerre kell leszedni a termést. A nagyobb szemű kicsit később érik, viszont az aprónak hamarabb hozzá tudunk állni. Úgy gondolom, a fagyasztást követően keveset veszít a vitamintartalmából. Hidegen préseljük, sajtoljuk a bogyókat, mert ezzel a technikával sokkal több vitamintartalmat nyerünk ki. Ki kellett tapasztalnunk a szüretelés módját, mert a pici levelek is belekerülnek, így nagyon oda kell figyelni a tisztításra, mert nem kerülhet bele a velő részébe. A termés mellett a homoktövis levelét leszárítjuk és tealevélként árusítjuk, a leszárított húshéjból pedig őrleményt készítünk, ami joghurtba és müzlibe is nagyon jó.

Nem féltek attól, hogy a koronavírus elsodorja az ötletet?

Évekkel ezelőtt lebetegedtem, azóta kistermelőként értékesítem a termékeim. A kertünkben 90 gyümölcsfánk van, ezeknek a terméseiből szörpöt és gyümölcslevet készítve jártam a hévízi piacra. Igazából innen indult az ötlet. Korábban már sikerem volt a piacon a termékeimmel és sok visszajáró vásárlóm volt külföldről is, így nem sokat gondolkodtunk, mikor szóba került mivel telepítsük be a területet. Örülünk, hogy most indultunk, mert azt vettük észre az emberek jobban keresik a természetes dolgokat és rájöttek arra, hogy nem mindenféle vegyi anyaggal adalékolt bolti árut vásároljanak meg.

Milyen betegségekre megfelelő a homoktövis?

A homoktövisnek 10-szer magasabb a C-vitamin tartalma, mint a citromnak. Nagyon sok betegség kezelésére alkalmazható, de mindenkinek ki kell tapasztalnia a saját szervezetének megfelelően, hogyan reagál rá. A legjobb megfázásos, gyulladásos betegségekre, gyomor problémákra, allergiára, pajzsmirigyre, vérnyomás gondokra.

Milyen visszajelzéseket adnak a homoktövis alkalmazhatóságáról a vásárlók?

Visszajáró vásárlónk mesélte, hogy szédüléses problémái voltak és nem tudták az orvosok hogyan segítsenek. Mikor eljött hozzánk, ugyanúgy 2 dl homoktövis velőt ajánlottunk fogyasztásra, mint a többieknek. Nem sokkal később örömmel jött és osztotta meg velünk, hogy sokkal jobban van. Nemrég volt egy fiatal hölgy, akinek évek óta menstruációs gondjai voltak és komoly fájdalommal bírta átvészelni a napokat. Miután elkezdte a homoktövis velőt fogyasztani, örömmel hívott fel, hogy már nem kell szenvednie a havi gondoktól. Mindenkinek más a szervezete, de a homoktövis gyógyító hatása kétségtelen.

Hogyan tudnak versenybe szállni a multik polcain kapható hasonló készítményekkel?

A mi termékeink frissen préseltek és hidegen sajtoltak. A boltok polcain lévők teli vannak tartósítószerekkel, míg egy kistermelő által feldolgozott termék állaga teljesen más, ízre is sokkal finomabb. Lekvárjainkat almával vagy sütőtökkel ízesítjük, de természetesen natúr változatban is elérhetőek. A velő teljesen natúr, semmivel nem hígítjuk. Próbáljuk ösztönözni vevőinket, hogy saját maguk higítsák, ízesítsék miután hazavitték. 20 napot szoktunk ráírni az üvegre, hogy addig fogyasztható hűtőben való tárolás mellett. Van egy kedves barátnőm, aki segíteni szokott rendszeresen és javasoltam, hogy vigyen magával velőt otthonra, de hárított, mert 2 hónap alatt nem fogyasztotta el az otthonit és semmi baja a terméknek. A bolti termékek a benne lévő tartósítószerek miatt felbontás után hamarabb "megsavanyodnak" mint egy friss, termelő által gyártott termék.

Gondolkodnak-e internetes webshop értékesítésben?

Igen, mindenképpen. Most a karácsonyi időszakban nagyon sokan rendeltek FB oldalunkról és egyre többen kérdezik, hogyan tudnak rendelni tőlünk webshopon keresztül is.

Címlapkép: Bódogh Gabriella

