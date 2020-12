Ez a vidéki lány készíti az egyik legfinomabb száraztésztát itthon: ennyibe kerül, itt kapható

HelloVidék: Hogyan jött az ötlet, hogy felépíts egy saját vállalkozást, ahol házi készítési tésztát fogsz termelni?

Weisz Jakócs Emese: Két és fél évvel ezelőtt, a három pici gyerekem iskolába vagy óvodába jártak, de közben, valami olyat szerettem volna, ahol az időmet én oszthatom be, majd az ötlet onnan pattant ki a fejemből, hogy tyúkokat már korábban is tartottam és rengeteg tojásom maradt mindig, ezért úgy voltam vele, ha lenne rá igény, akkor miért ne vágnék bele.

Milyen tésztát gyártottál először?

Eleinte csak a sima hagyományos tésztákat készítettem, egy kis tekerősgéppel dolgoztam, de közben végig azon voltam, hogy fejlesszem magamat, ezért elkezdtem gépeket keresgélni és új recepteket megálmodni, így születtek meg az ízesitett és színesített tésztáim.

Mikor vágtál bele a tallér készítésbe?

A tallérok készítése egy kapott ötlet volt, 2018 végén készítettem először sós tallért, majd ezt is tovább fejlesztettem és kísérletezgettem. A talléroknál, csakúgy, mint a tésztáknál fontos számomra, hogy adalékmentesen készüljenek, semmilyen mesterséges adalékanyagot nem tartalmaznak a termékeim. Idén találtam ki, hogy édestallérokat készítsek, ezek már teljesen saját, általam megálmodott receptek alapján készülnek.

Miért döntöttél úgy, hogy adalékanyagmentes termékeket fogsz csak készíteni?

Elsősorban azért, mert számomra is fontos, hogy a gyerekeim egészséges ételeket fogyasszanak és sajnos, habár már egyre bővül még, így is nehéz például a szupermarketekben, boltokban adalékanyagmentes ételeket, például tésztát is vásárolni és sikerült egy célközönséget találnom, akik szintén az E-mentes ételek mellett teszik le a voksukat.

Hol árulod a termékeidet jelenleg? Hol találnak meg téged az emberek?

Magánrendeléseket bárki leadhat nekem Facebook üzenetben a MeseTészta-Ízengúz oldalán, országszerte több kisebb és nagyobb városból is rendeltek már tőlem, valamint Jászberényben és Budapesten két boltban is árulják a termékeimet, valamint Szegeden is kaphatók az általam készített tészták és tallérok. Pécsen a Hajnóczy piacon árulom a termékeimet szerdánként, péntekenként és szombatokként reggel hat órától kora délutánig.

Mennyi az annyi? A MeseTészta weboldalán elérhető árak alapján az átlagosnál mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki megkóstolná Weisz Jakócs Emese termékeit. Csak a példa kedvéért, egy 250 grammos natúr spagetti 600 forintba kerül; míg egy szintén negyedkilós, medvehagymás szélesmetéltért már 850 forintot kell kicsengetnünk.

Éttermekbe is van igény a tésztáidra, volt már onnan megrendelésed?

Igen, a pécsi Room Bistroban főznek a termékeimből.

Mik a terveid a jövőre nézve? Tervben vannak új termékek?

Természetesen igen, jelenleg konkrét ötlet nincs, de folyamatosan ötltetelek, hogy bővítsem a termékválasztékot. Ezenkívül pedig gondolatban már megszületett, hogy workshopokat, vagy tanfolyamokat tartsak azoknak, akik szintén szívesen megtanulnának kézműves tésztákat gyártani.

Hol gyártod tésztákat és a tallérokat?

Jelenleg Pogányban a családi házunk legfelső szintjén van a műhelyem, de pontosan azért, mert egyre bővül a kínálatom és egyre több városba, megyébe szeretnék elérni, ezért hamarosan Pécsen fogok bérbe venni egy műhelyt, ahol majd a vásárlók és érdeklődök is megtalálhatnak.

Címlapkép: Schäffer Júlia