Ezeket még a nagyszüleinktől örököltük: íme 5 recept, ami belsőségből készül

Korábban több cikkben is bemutattuk, milyen fura vagy épp különleges nevű receptek maradtak fent nagyszüleink receptes füzeteiből. Ahogy arról is írtunk már, melyek voltak a régi magyar családok közkedvelt alapanyagai, amire ma már azt mondjuk, hogy túl bizarr és fura.

Kutatásunk eredményeként azt láthatjuk, hogy a hagyományos, magyar konyha alapanyagai azt tükrözik, őseink hihetetlen leleményességgel használták fel az állatok minden apró porcikáját és fűszerezték ezeket különlegesebbnél különlegesebb fűszernövényekkel.

Ha most azt gondolnánk, ezek a receptek rég a feledés homályába merültek, akkor az nagy tévedés lenne! A most bemutatt ételeket, sokan még most is előszeretettel készítik és fogyasztják! Ahogy azt már megírtuk: a régi korokra igaz volt a mondás, hogy

semmit nem pazaroltak el, minden egyes falatot feldolgoztak az adott alapanyagból, semmi nem veszett kárba.

Napjainkban főként a nemesebb részeit fogyasztjuk az állatoknak, régen viszont erre egyáltalán nem ügyeltek. Minden részből készülhetett valamilyen fonomság, főleg a nehezebb, szűkebb időszakokban. Ha belegondolunk, sokunk nagyszülei mai napig készítenek velős pirítóst vagy savanyú nyelvlevest, amibe disznó- vagy marhanyelv került sőt, az állatok szívéből bármikor összedobnak a nagyik egy pörköltet, de akár egy hagymásvér sem jelent túl nagy erőfeszítést számukra.

Éppen ezért, hogy felelevenítsük nagyszüleink hagyományait, megnéztük, találunk-e recepteket a legkülönlegesebb alapanyagokhoz. Lássuk, mit hoznak össze a mai háziasszonyok a régi idők legkedveltett receptjeiből.

1. Egyszerű és hagyományos: Zúza pörkölt nokedlivel

Hozzávalók:

1 kg pulyka zúza

1 db nagy vöröshagyms

2 gerezd fokhagyma

zsír

ízlés szerint só

ízlés szerint bors

ízlés szerint pirospaprika

2 db paradicsom

Elkészítés:

A zúzát átmossuk, majd feldaraboljuk. A hagymákat felaprítjuk és a paradicsomot felkockázzuk. Egy lábasban felforrósítjuk a zsírt, majd rátesszük a hagymákat és dinszteljük. Mikor kész, hozzátesszük a paradicsomot és összeforgatjuk. Ezután jöhet a zúza, majd a pirospaprika. Jól átforgatjuk az egészet, ezután felöntjük vízzel, de csak annyival, hogy épp ellepje. Sózzuk, borsozzuk, lassú tűzön készre főzzük.

2. Különleges fogás: báránybelsőség leves

Hozzávalók:

60 dkg báránybelsőség (szív, vese, tüdő, máj)

6 db közepes paradicsom (20 dkg)

6 szál újhagyma

4-5 marék rizs

1 csokor petrezselyem

2 db tojás

ízlés szerint só

ízlés szerint bors

1/2 db citrom

Elkészítés:

A báránybelsőségeket megmossuk és megtisztítjuk. A veséket előző nap beáztatjuk, a szívet megfelezzük, hogy kijöjjön a vér, és minél kevesebb habot szedjük le főzéskor. Hideg vízben feltesszük főni, kevés sóval. Ha forr, a habot leszedjük róla, majd 10-15 percig főzzük. A vizet kiöntjük, a megfőtt belsőséget pedig kis kockákra vágjuk. Egy nagyobb fazékba engedünk 3 liter hideg vizet, beleengedjük a felkockázott főtt húst, és kevés sóval újra főzni kezdjük. Ezt is lehabozzuk, és most már puhulásig főzzük a belsőségeket. Közben az újhagymát felkarikázzuk, a paradicsomot meghámozzuk és lereszeljük. Ha már puha a husi, beletesszük a hagymát, majd a paradicsomot. Sóval, borssal ízesítjük és hozzáadjuk a 4-5 marék rizst, attól függőben, hogy mennyire szeretnénk sűrűre a levest. Eközben folyamatosan pótoljuk az elfőtt levet. Ha a rizs megdagadt, a levesünk már majdnem kész. Beletesszük az apróra vágott petrezselymet és folyamatos kóstolás mellett a citromlevet. Levesszük a tűzről és kicsit pihentetjük. Mikor már nem gőzölög, a 2 tojást összekeverjük és hőkiegyenlítéssel a leveshez adjuk. Ez annyit jelent, hogy a felvert tojáshoz evőkanálnyi meleg levest teszünk, elkeverjük, megint levest adunk hozzá és így tovább. Fokozatosan felmelegítjük, anélkül, hogy a fehérje kicsapódna. Lassan beleengedjük a már közel sem tűz forró levesbe. Ha jól csináltuk szép aranysárga színű, csillogó leves lesz a végeredmény.

3. Pofonegyszerű fogás: fokhagymás nyúlmáj

Hozzávalók:

500 g nyúl belsőség (máj, vese, szív)

1 fej vöröshagyma

6 gerezd fokhagyma

4 dl víz

ízlés szerint só

szükség szerint étolaj

Elkészítés:

A hagymát felkockázzuk és olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a belsőségeket és fehéredésig pirítjuk, majd hozzáadjuk a fokhagymaprésen átnyomott fokhagymát, eztán felöntjük vízzel és letakarjuk. Pér percenként ránézünk, hogy elfőtte-e a levét, mert hamar elpárolog. A sót csak azután adjuk hozzá, miután tálaltuk!

4. Ami marad, abból érdemes dolgozni: kacsa aprólék hagymásan

Hozzávalók:

1 db baromfi belsőségei (szív, máj, tüdő, zuza)

3-4 fej hagyma

ízlés szerint Só

ízlés szerint Bors

2 kanál ételízesítő (én a saját házi ételizeitőmet használtam)

szükség szerint étolaj/zsír

Elkészítés:

A belsőségeket összevágjuk és előkészítjük. A hagymát is felvágjuk egy kisebb lábasba tesszük, olajat vagy épp zsírt adunk hozzá és elkezdjük dinsztelni. Mikor. úgy lássuk hogy a hagyma szépen üvegesedik akkor hozzáadjuk a két kanál ételízesítőt (házi ételízesítő ami tartalmaz paradicsomot, paprikát, kápiát). Összekeverjük és hozzáadjuk a bensőségeket is. Egy kis vizet is öntünk rá és jól összefőzzük. Mikor a víz lefőtt akkor ízesítjük sóval és borssal. Egy két rottyanás és kész is.

5. A nyelv is jó valamire: savanyú nyelv leves

Hozzávalók:

a leveshez:

50 dkg sertésnyelv

50 dkg sertésszív

20 dkg véres hurka (vagy tüdős hurka)

50 dkg burgonya

3 db babérlevél

só ízlés szerint

a rántáshoz:

fűszerpaprika ízlés szerint

3 ek napraforgó olaj

2 evőkanál finomliszt

175 g tejföl

1 kk ecet (ízlés szerint)

Elkészítés:



A sertésnyelvet megabáljuk, megtisztítjuk. Majd a szívvel együtt felszeleteljük, és feltesszük bő lében főni. Meghámozzuk a burgonyát, hozzátesszük a félig megfőtt belsőségekhez. Hozzámorzsoljuk a véres vagy tüdős hurkát. Ez jó kis alapízt ad a levesnek. Babérlevéllel, sóval, kevés pirospaprikával ízesítjük. Ha hozzátesszük a hurkát is, akkor óvatosan sózzunk, mivel a hurka is sós. Amikor megfőtt, zsemle színű rántást készítünk rá az olajból és a lisztből. 1 pohár tejföllel sűrítjük.

