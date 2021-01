Itt nyit cukrászdát Gáspár Bea és lánya: egy cukrász tanfolyamot is elvégeztek a siker érdekében

Ahogy a portál írja, Gáspár Bea és Evelin hamarosan megnyitják az első közös anya-lánya vállalkozásukat, amelynek kínálatában minden klasszikus-, és roma sütemény megtalálható lesz majd. Ahogy a lapnak elmondták, a fővárosi cukrászda Evelin nagy álma volt, amelyben sztárszakács édesanyja, Bea asszony is támogatja őt.

Szeretnénk hamarosan közös vállalkozásba kezdeni, ami minden jel szerint egy cukrászda lesz. Bár evelin remek szakács, igazán a cukrászatban találta meg önmagát és ebben szeretne kiteljesedni. Ezért is iratkozott be egy képzésre, ahová én is követtem, így rövidesen mindketten képzett cukrászok leszünk, ami ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy üzletet nyissunk

- mondta a Ripostnak Gáspár Bea, aki már azt is tudja, hogy milyen süteményekkel fogják várni a vendégeket.

Címlapkép: Getty Images