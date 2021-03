Ez történik a testeddel, ha minden nap iszol bort: erre nagyon figyelj

Tavaly decemberben számoltunk be arról, hogy bár nehéz évet zártak a borászok, az igények kielégítése szempontjából elegendő mennyiségű szőlőt szüreteltek le 2020-ban a gazdák, a kereslet és a kínálat egyensúlyban van - ezt Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára nyilatkozta. A tavaly leszüretelt borszőlő mennyisége a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának előzetes becslése szerint megközelíti a 3,7 millió mázsát, amiből 2,5 millió hektoliter borászati termék készülhet.

A magyar borágazatot is érzékenyen érintették a koronavírus terjedésével összefüggő gazdasági hatások.

A kormányzat, a szakmai szervezetek és a borászatok által közösen kidolgozott intézkedésekkel ugyanakkor igyekeztek mérsékelték a borászatok veszteségeit, ennek keretében az ágazat szereplői több mint 2 milliárd forintnyi többletforrásban részesültek.

Ugyancsak decemberi fejlemény volt a 2021. augusztus elsejétől hatályos új bortörvény elfogadása, aminek legfőbb célja, hogy az adminisztrációs kötelezettségek átgondolásával és az elektronikus ügyintézés lehetővé tételével a szőlő-bor ágazat adminisztrációja egyszerűsödjön. Az Agrárminisztérium közlése szerint az új borjogi szabályozás és az ePincekönyv projekt együttesen teremtik meg annak lehetőségét, hogy az ágazatban dolgozó mintegy 50 ezer ember számára ténylegesen és jelentős mértékben csökkenhessenek az adminisztratív terhek. A törvény - ami az ágazat szakmai szervezeteinek aktív közreműködésével készült - célja emellett a magyarországi szőlő-bor ágazat hatékonyságának, fenntarthatóságának és jövedelmezőségének javítása is.

Így egészséges

Ha mérsékelt mennyiségben fogyasztjuk, a bor rendkívül kellemes módja egy stresszes nap levezetésének. Egy korábbi, Koch Csaba által készített online kutatásból az derült ki, hogy a magyarok több bort fogyasztanak a koronavírus-járvány kitörése óta, és jellemzően (már csak a korlátozások miatt is) otthon teszik ezt. Jellemző tendencia az is, hogy erősödik a webshopból történő vásárlás, akár közvetlenül a termelőtől, a többség ugyanakkor azért még mindig személyesen (szupermarketből, borkereskedésből) szerzi be kedvenc nedűjét.

Az akkori eredmények szerint a megkérdezettek közül naponta csupán 6 százalék iszik bort, a legtöbben (50,1%) hetente 1-2 alkalommal nyitnak palackot.

A kutatás alapján a fehérbor a legnépszerűbb kategória: a válaszadók 62,4 százaléka fogyaszt szívesen ilyen borokat, a vörösbor a második helyezett (59,6%-kal), a rozé pedig a 3. helyen végzett 49,8 százalékkal. A vásárlók körében az első helyen a száraz kategória, a második pedig az édes bor végzett.

Nem minden bor készül azonos eljárással, és típusonként eltérő lehet a kalória-, a cukor- és az alkoholtartalmuk is - ezek alapján szedte össze a legegészségesebb nedűket a Real Simple cikke.

Száraz vörös

A bor, legyen az vörös, fehér vagy rozé, rezveratrolt tartalmaz, aminek többek között gyulladáscsökkentő hatása van, és a szív egészségét is támogathatja a kutatások szerint. A vörösbornak egyébként magasabb a rezveratrol-tartalma, mint a fehérnek, ez a különbség az eltérő erjesztésből fakad. A legtöbb a pinot noirban és a cabernet sauvignonban van.

Alacsony cukortartalmú vagy cukormentes borok

A borok alkoholtartalma nagyon eltérő lehet, az 5 és 20 százalék közötti széles skálán mozoghat. Az magas alkoholtartalmú bor azonban nem kell, hogy szükségszerűen nagyon édes legyen. Vannak olyan borfajták, amelyekhez a feldolgozás során gyakorlatilag semmilyen cukrot nem adnak, adott esetben szulfitokat sem.

Ha boriváskor azt is szem előtt tartjuk, hogy mekkora kalóriamennyiséget viszünk be a szervezetünkbe, akkor a száraz pezsgő és a fehérbor jó választás lehet, ebben az esetben brut pezsgőt, szürkebarátot, sauvignon blanc-t bátran fogyaszthatunk.

Ezeknek ugyanis alacsonyabb a cukortartalma, ami hozzájárul az alacsonyabb kalóriaszámhoz. A cukorban gazdagabb borok közé tartozik a muskotályos, a portói, az aszú és a jégborok.

Fröccs

2013-ban még a Magyar Értéktárba is bekerült a régiesen spriccernek is nevezett ital, ami nem más, mint bor és szódavíz keveréke. (A fröccs szót egyébként a legenda szerint Vörösmarty Mihály találta ki.) Az arányok alapján rengetegféle fröccsöt lehet megkülönböztetni, a legnépszerűbbek ezek közül a kisfröccs, a nagyfröccs, a hosszúlépés, a házmester, a viceházmester, a sportfröccs és a macifröccs, amibe málnaszörp is kerül. Nyáron, melegben az egyik legjobb alkoholos frissítő lehet, kiváló szomjoltó, bónuszként pedig számtalan módon lehet variálni és akár ízesíteni is.

