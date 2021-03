A meggybor készítése házilag: ez a házi meggybor recept megmutatja, mennyi ideig forr a meggybor

A nyáron érő finom, savanykás meggynek számtalan felhasználási útja lehet: szüretelés után elfogyaszthatjuk a gyümölcsöket frissen, de készülhet belőlük meggylekvár vagy édes meggybefőtt is, amelyek egész évben ellátnak minket az édes-savanyú finomsággal. Cikkünkben a meggy feldolgozásának egy új útját ismertetjük olvasóinkkal, ez pedig nem más, mint a házi meggybor készítése. Eláruljuk, mennyi meggyből készül a meggybor és mennyi cukrot kell az alaphoz adni a meggybor készítés során, illetve megtudhatod azt is, mennyi ideig forr a meggybor, mielőtt fogyasztásra kész ital lesz belőle!

A meggybor készítése házilag

A meggybor hozzávalói

10 kg friss meggy

2+1 kg kristálycukor

3+2 l víz

1 cs élesztő (sütőélesztő vagy borászati fajélesztő)

5 mk citromsav

3 g borkén

A meggybor készítés lépései

1. A meggy előkészítése

A beszerzett (frissen szüretelt vagy vásárolt) meggyet mossuk meg alaposan, majd töltsünk meg vele egy dézsát/vödröt. Öntsünk alá egy kevés vizet (összesen maximum 3 litert), majd kézzel roncsoljuk szét az összes meggyszemet. A magok nagyrésze felúszik a víz tetejére, de egyszerűen összeszedhetjük őket kézzel is.

2. A citromsav hozzáadása és az előerjesztés

Ha a meggymagok nagyrészétől sikerült megszabadulnunk (nem baj, ha marad benne), adjuk hozzá a meggybor alapjához a citromsavat és keverjük el benne. Ez a lépés segít meggátolni a gyümölcsök oxidációját, vagyis nem csak a szép, vörös színt, hanem a kellemes, zamatos ízt is megóvjuk általa. Ezt követően takarjuk le a vödröt/vödröket konyharuhával, majd tegyük őket meleg, 20-25°-os helyiségbe 2-3 napra – ez a meggybor előerjesztése. Ügyeljünk rá, hogy minden nap megkeverjük a meggybor alapját legalább 2-3 alkalommal, nehogy megpenészedjen erjedés közben!

3. A meggybor leszűrése és cukrozása

A harmadik napra készen van a meggybor cefréje – ezt felismerhetjük jellegzetes, alkoholos illatáról is. Mivel a meggy már az összes levet kiadta magából, készen áll a leszűrésre, amit bármilyen egyszerű szűrőeszközzel elvégezhetünk, amin fennakad a széttört gyümölcshús és a maradék meggymag. A 3 liter vízzel elkevert 10 kg meggyből kb. 8-9 l erjedt lére számíthatunk. Ebben a lében keverjük el a 2 kg cukrot, míg az teljesen fel nem oldódik, illetve adjunk hozzá még 2 l vizet, amelyet a meggybor recept is ír – ezt az állapotot nevezzük mustnak.

4. A meggybor erjesztése

Helyezzük el a kb. 10-11 l mennyiségű mustot egy vagy több minél nagyobb üvegben és adjuk hozzá az élesztőt. Ha ez a lépés is készen van, zárjuk le a meggybor üvegét úgy, hogy a meggyborban keletkező széndioxid távozhasson, viszont a levegő ne juthasson be. Ne aggódjunk, ezt a feladatot könnyen elvégezhetjük egy borászati kotyogóval (gazdaboltokban beszerezhetjük), vagyhelyette jól leszigetelve belevezethetünk egy műanyagcsövet is, amelynek az egyik vége a meggybor fölött lóg a levegőben, a másik vége pedig egy üvegben végzi, víz alatt.

A meggybor erjedése során a musthoz hozzáadott élesztő a cukrot lebontja alkoholra és szén-dioxidra. A szén-dioxid először az üvegben maradt levegőt szorítja ki, majd ő maga is távozik a számára biztosított útvonalon. Ha nem jó a szigetelés és valahogy mégis bejut a levegő, az reakcióba lép az erjedő meggybor felszínével és nem meggybort, hanem meggyecetet hoz létre – tehát megéri odafigyelni erre a lépésre, ha finom meggybort akarunk kapni! A meggybor erjedése addig tart, amíg a szén-dioxid bugyborékol (másszóval „forr” a meggybor) – ha abbahagyta, kész a meggybor. Vigyázzunk: ha még biztosan nincs kész a meggybor, ne nyitogassuk, ne szagolgassuk, ne kóstolgassuk azt!

Meddig forr a meggybor?

Azt, hogy mikor lesz a mustból bor, nehéz elsőre megmondani, hiszen befolyásolhatja azt a hőmérséklettől a gyümölcs cukortartalmáig bármi. A meggybor forrási ideje minimum 10 nap, de ha egy hónapig bugyborékol a szén-dioxid, akkor sem kell aggódni, minden rendben van!

5. A meggybor édesítése

A meggybor recept még 1 kg fennmaradó cukor felhasználását kínálja: ez a lépés már csak rajtunk múlik, ugyanis el kell döntenünk, mennyire legyen édes a meggybor. Van, aki a szárazabb meggybor készítése mellett teszi le a voksát, míg mások szerint úgy jó a meggybor, ha szinte már ragad a szájunk a cukortól – mindkét meggybor népszerű és finom. A további 1 kg cukor hozzáadásával már egy elég édes desszertbort kapunk. Ha szeretnénk, hogy a meggybor ilyen édes legyen, akkor szívjunk le az üvegből 2 l mennyiségű folyadékot és keverjük el benne a cukrot oldódásig.

A cukorral sziruposított meggybort öntsük vissza az erjesztőüvegbe, majd a 4. pontnál leírtak szerint zárjuk le az üveget és folytassuk a meggybor erjesztését további 1 napon keresztül. Ezalatt az idő alatt újra szén-dioxid termelődik az erjesztőedényben, ami elpusztítja a cukorral bevitt káros anyagokat. Ha száraz meggybor készül, az 1. erjesztés, ha édes, a 2. után jöhet is a következő lépés, mégpedig a meggybor kénezése!

6. A meggybor kénezése, ülepítése

Szívjunk le a meggyborból körülbelül egy litert, majd keverjük el benne az útmutatóban leírt mennyiségű borként. A kénezett bort öntsük vissza a meggybor erjesztő üvegbe, de azt már ne zárjuk le, csak takarjuk le konyharuhával. A következő 3-5 nap során a meggybor elkezd leülepedni: jól látható lesz a meggybor alján hátramaradt üledék és a tisztuló, vörös meggybor.

7. A meggybor első és második lefejtése

Amikor úgy ítéljük meg, hogy a meggybor leülepedett, szívjuk le az üledék felett lévő tiszta, vörös folyadékot. Ezt a lefejtett bort egy új edényben hagyjuk ülepedni további 10-15 napon keresztül, míg a meggybor kristálytiszta nem lesz. Ekkor újra meg kell ismételnünk a meggybor lefejtését, ám ekkor már jöhet is a meggybor palackozása: lehetőleg borosüvegekbe töltsük és zárjuk le jól!

8. Fogyasszuk egészséggel!

A meggybor tipikus nyári/nyárvégi finomság, ami tökéletes frissítő egy fülledt kertipartin, vagy langyos nyári estéken. Kínáljuk hidegre lehűtve, áttetsző poharakban, hogy a zamatos íz élvezete mellett a mély színeket is megcsodálhassuk!

