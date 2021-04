Így lehet egészségesebb az ünnepi menü: mutatjuk, mi kerüljön a sonka és kalács mellé húsvétkor

A húsvéti időszakban kifejezetten hangsúlyosak az étkezések és az is, hogy mit fogyasztunk ezeken a napokon. Mivel mindenki igyekszik a hagyományokat követni, így ritkán jut eszünkbe, hogy a megszokott alapanyagokból valami mást hozzunk ki, új fogásokat állítsunk össze.

Az Európai Friss Csapat – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Európai Unió közös együttműködése – azt javasolja, hogy szánjunk időt az étkezésekre és az ételek elkészítésére. Gondoskodjunk az egészséges alapanyagokról, de ne csak ünnepnapokon.

Hogy mire van szükség egy egészséges menüsor elkészítéséhez? A válasz egyszerű: friss, tavaszi zöldségek! A szakemberek szerint a retekkel, újhagymával és a húsvétkor elmaradhatatlan tormával nem csak új ízeket vihetünk az ünnepi asztalra, de egészségünknek is kedvezhetünk velük. Ezek a zöldésgek ugyanis telis-tele vannak ásványi anyagokkal, rostokkal, feltöltik szervezetünket vitaminokkal, és támogatják immunrendszerünk optimális működését.

Mit érdemes a húsvéti menü mellé társítani?

A torma egyik legértékesebb hatóanyaga a mustárolaj. Mellette nagyon magas a C-vitamin tartalma, valamint gazdag kalciumban és magnéziumban is. Nem véletlenül először gyógynövényként volt közismert, csak később kezdték el fűszernövényként is alkalmazni. Frissen reszelve erős baktérium- és vírusölő hatású, segíti a gyulladások csökkentését és a láz csillapítását.

Mézzel összekeverve hatásos gyógyír lehet megfázás és a felső légutak hurutja esetén. Csípős illóolaja belélegezve tisztítja a légutakat. Rendszeres fogyasztása, antioxidáns-tartalma miatt, sejtvédő hatású, aminek a daganatos megbetegedések megelőzése tekintetében lehet jelentősége. Emellett növeli a fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességet is, ezért érdemes nemcsak húsvétkor, hanem egész évben fogyasztani. Csípőssége, erőteljes aromája miatt a gyerekek nem lelkesednek érte, de ha egy kis majonézzel összekeverjük vagy almát reszelünk hozzá, számukra is fogyaszthatóbb lesz. Egy kis segítség a tálaláshoz: reszelés után a torma nagyon gyorsan barnul, ezért – hogy fehér maradjon – azonnal locsoljuk meg egy kis ecettel vagy citromlével

- javasolják a szakemberek.

Persze van más vitaminbomba is, amit nyugodtan beépíthetünk az étkezésekben. A retek tele van ásványi anyagokkal, élelmi rostokkal és vitaminokkal. Magas C-vitamin tartalma mellett A-, B1-, B6- és K-vitamin is található benne. Kisebb mennyiségben, mint a torma, de a retek is tartalmaz mustárolajat, illetve az újhagymához hasonlóan kéntartalmú illóolajat, melyek gyógyhatásának jelentős részét biztosítják. Jótékonyan hat az ér-, és a keringési rendszerre, valamint karbantartja az emésztőrendszert is. Antibakteriális és gombaölő hatású, tisztítja a légutakat, és csillapítja a köhögést A retek a benne található vitaminok és antioxidánsok segítségével támogatja az immunrendszert. Általában nyersen fogyasztjuk, de készíthető belőle párolt köret, saláta vagy épp nassolnivaló chips is. Itthon a vajretek, vagy más néven a hónapos retek a legnépszerűbb, de létezik fekete, fehér vagy sörretek is.

Tároláskor csak a fényes, kemény és ép felületű gumókat válasszuk ki, távolítsuk el a szárukat, és a gumókat műanyag zacskóba csomagolva hűtőben tároljuk. Fogyasztás előtt természetesen alaposan meg kell mosni

- hívják fel a figyelmet.

Van még egy zöldség, amit igazi, tavaszi egészségőrként tartanak számon. Az újhagyma tulajdonképpen a vöröshagyma fiatal példánya, melynek föld alatti része még nem fejlődött ki teljesen, még nem vastagodott meg, ennek ellenére vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben kifejezetten gazdag. B-vitaminok, E-vitamin és biotin található benne, bővelkedik folsavban, valamint magnézium- és kalciumtartalma is jelentős. Magas C-vitamin tartalma támogatja az immunrendszer hatékony működését. K-vitamin tartalma elősegíti a csontok, a porcok és az erek jóllétét. Kimagasló vastartalma fokozza a vérképzést, valamint a szív- és érrendszeri betegségek prevenciójában is jelentős a szerepe. Egyik meghatározó hatóanyaga a kéntartalmú illóolaj, amely csípős ízéért, aromájáért felelős. Az újhagyma – a többi hagymaféléhez hasonlóan – tartalmaz allicint, melynek antioxidáns tulajdonságai miatt gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású.

Hol és mit érdemes vásárolni?

Húsvét előtt sokan rohamozzák meg a boltokat, áruházakat, hogy beszerezzék az ünnepi alapanyagokat, pedig sok esetben érdemes kilátogatni a helyi piacokra is, mivel gyakran itt olcsóbban vásárolhatjuk meg őket. Éppen ezért fontos viszont az is, hogy ne csak az ünnep közeledtével, de a hétköznapokon is kövessük nyomon a piacok kínálatát, legyünk tisztában azzal, milyen terményekhez juthatunk az adott hónapban, hiszen, ha szezonálisan vásároljuk a zöldségeket, ehhez igazítjuk a család menü megtervezését, akkor azzal sokat spórolhatunk.

Persze a hűvösebb hónapokban ez sokkal nehezebb feladat, de ahogy melegszik az idő, egyre több zöldség és gyümölcs válik elérhetővé számunkra. Éppen ezért, megnéztük most azt is, hogy a szakemberek által javasolt zöldségek, mennyire emelhetik meg a bevásárlásunk értékét.

Árak tekintetében az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerét vettük alapul, a legfirssebb adataik alapján néztük meg, milyen árak dominálnak a vidéki fogyasztói, illetve nagybani piacokon.

A szakértők által javaslott zöldésgek közül a vidéki fogyasztói piacokon a szabadföldi tromát 1450-2000 Ft/kg áron vehetjük meg. A hónapos retek 200-250 Ft/kg, sőt a jégcsapretek is 250 Ft/kg áron vásárolható. Az újhagyma ára is egészen kedvező, 200 Ft/kg áron adják.

A nagybani piacok kínálatában a torma már kicsit kedvezőbb áron érhető el, itt 750-1000 Ft/kg között mozog az ára. A hónapos retek 150-200 Ft/kg, a jégcsapretek pedig kicsit drágábban 260-350 Ft/kg áron kapható. Ami az újhagymát illeti, a nagybani piacokon 140-250 Ft/kg áron adják.

Mi kerül még a húsvéti asztalra és mennyiért?

A húsvéti ünnepi asztalra a húsok mellé sok esetben kerülnek zöldségek. A torma, újhagyma és retek mellett a legkedveltebb zöldségeknek számítanak a paradicsom, paprika, uborka és a lilahagyma is. Ezek árát is végignéztük a piacokon, hogy telejes legyen a zöldségkörkép!

A fogyasztói piacokon a gömb paradicsom 700-850 Ft/kg között mozog, a koktél 1950-2200 Ft/kg között, míg a fürtös 1180 Ft/kg áron vásárolható meg. Paprikák terén a tölteni való édes paprika, 980-1300 Ft/kg, míg a hegyes erős paprika 1200 Ft/kg áron kapható. Sokan kedvelik a kígyóuborkát, így ez sem hiányozhat az ünnepi asztalról, a vidéki fogyasztói piacokon 700 Ft/kg áron kapható.

A vidéki nagybani piacokon a gömb paradicsom 680-900 Ft/kg, a koktél paradicsom 1500 Ft/kg, a fürtös pedig 750 Ft/kg áron kapható átlagosan. A tölteni való édes paprikát 1000 Ft/kg, a hegyes erős paprikát pedig 900-1400 Ft/kg áron kínálják. A szintén népszerűnek mondható zöldséget, a kígyóuborkát pedig 500 Ft/kg áron vásárolhatjuk meg.

Mint azt látjuk, az árak változatosak és sokszor eltérőek. Épp ezért érdemes rendszeresen kilátogatni a közeli piacokra, vagy a kisebb zöldségesekhez, hiszen tőlük igazi, magyar termékeket vásárolhatunk, illetve biztosak lehetünk annak minőségében is.

