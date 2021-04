Szupertitkos összetevő: a tea, ami rengeteg ételt finomabbá tesz

Azt eddig is tudtuk, hogy a fekete kávé számos édesség alapanyagául szolgálhat, a főzés után megmaradt kávézacc pedig az otthoni takarításban és a szépségápolásban is hasznunkra lehet, úgyhogy kár kidobni! Arról azonban jóval kevesebbet hallhatunk, hogy valódi tealevélből (Camelia Sinensis) nemcsak ínycsiklandó teákat főzhetünk, hanem pikáns fűszerként saját konyhánkban is remekül hasznosíthatjuk.

Miért fogyasszunk teát?

A tea főzete nemcsak élénkít, de az egészségünkre is jótékony hatással bír. A különféle teák más és más eltérő tulajdonsággal rendelkezhetnek. Antioxidánsok, a bennük található katekinek jelenlétének köszönhetően pedig antibakteriális hatásuk van. Nem elhanyagolható élénkítőszer, jelentős koffein- és teofillintartalma miatt. Az arra érzékenyek ezért kerüljék késő délutáni, esti fogyasztását, mert alvászavarokhoz, nyugtalansághoz vezethet. Ebből a szempontból a zöld tea fogyasztása előnyösebb, mivel abban kevesebb koffein található, illetve a felszívódás egyenletesebb, kiegyensúlyozottabb, hosszabb ideig tart.

De nemcsak inni érdemes

Az olyan illatos és aromás teákra, mint Earl Gray vagy a matcha tea, azonban nem csupán főzetként érdemes gondolni. Karakteres, fűszeres ízük miatt tökéletes összetevői lehetnek a süteményeknek, a pácoknak és még sok minden másnak. A porrá őrölt matcha tea például sütéshez is kiváló, dúsíthatjuk vele a piskótatésztát, szép zöldre színezi a tortába tölthető vaníliakrémet, de házi fagyiban is izgalmas alapanyag. Sőt, tej alapú italt is készíthetünk belőle!

Most pedig 5 igazán különleges teás recept következik - a Realsimple.com cikke alapján:

Mézes-narancsos, Earl Grey teás sült csirkecomb

A csirkecombhoz az édes mellett savanykásabb ízek is remekül illenek, érdemes kipróbálnod citrusfélékkel együtt is. Nyugodtan kísérletezz naranccsal, citrommal, lime-mal, hozzá, pedig titkos összetevőként, készíts egy csésze frissen főzött Earl Greyt is. A teát egy kifacsart narancs levével keverd össze, majd tegyél bele 2-3 kanálnyi mézet, egy kis borsot, friss rozmaringot, majd pácold benne a húst. Atán grillezheted, vagy tepsiben is megsütheted a bepácolt combokat. Friss zöldségkörettel, lilahagymás-tökmagolajos burgonyasalátával ajánljuk.

Gyömbéres teafőzetben készült édesburgonyaleves

Egy csésze vizet forralunk fel és dobjuk bele a 2 teafiltert, és. 5 percig ázni hagyjuk őket, majd dobjuk ki. A főzetet félretesszük. Egy fazékban olajat hevítünk. Az apróra vágott vöröshagymát megfuttatjuk rajta. Ha a hagyma megpuhult, akkor mehet mellé a zúzott fokhagyma, a gyömbér, a kömény, a só és a bors. Összekeverjük és további két percig pirítjuk. A fazékba dobjuk a felkockázott 4 darab édesburgonyát, majd az egészet összekeverjük. Felöntjük a lefőzött teával és kókusztejjel (mandulatejjel, de sima tejjel is finom lesz). 20 percig főzzük, aztán, ha puha a kellően burgonya, a legvégén az egészet összeturmixoljuk. Pirított, fokhagymás kenyérkockákkal vagy tökmaggal tálaljuk.

Tőkehal Earl Gray-es szószban

Meglepő lehet a párosítás, de pazar aromát adhat a halnak - a gyömbér és a szójaszósz mellett - az Earl Gray tea is. Első lépésként 120-140 gramm halhoz tegyünk egy nagy tálba 4 csésze vizet, és kezdjük el forralni. Rakjunk bele friss gyömbért, csipetnyi sót, borsot, és ha forrni kezd, dobjunk bele 2 darab teafiltert. Fedjük le, majd hagyjuk állni 5 percig. Aztán vegyük ki a teafiltereket, majd egy deci főzőfolyadékot öntsük át csészébe, és tegyük félre. A maradék lébe fektessük bele a halszeleteket, majd lassú tűzön, 8-10 percig pároljuk, míg a hal kész nem lesz. A csészébe félrettett léhez tegyünk 2 kanál szójaszószt, és egy csöppnyi rizsecetet, ízlés szerint még egy kis sót és citromlevel, majd öntsük rá a megpárolt halhoz. Tálaljuk rizzsel vagy párolt brokkolival.

Gombás rizottó oolong teával

Elkeverünk 7,5 dl oolong teát 2,5 dl húslevesalaplével. Üvegesre párolunk 25 dkg rizst és 1 felkockázott hagymát, majd felöntjük kevés teakeverékkel. Metéljünk bele 2 gerezd fokhagymát, majd 20 percig főzzük, közben apránként hozzáöntjük a maradék folyadékot. Végül beleforgatunk 40 dkg pirított gombát, és megfűszerezzük.

Citromos Matcha keksz

A hozzávalókat (30 dkg liszt,1 tk sütőpor, 15 dkg vaj, 10-15 dkg porcukor, 2 egész tojás, 1 púpozott evőkanál Matcha tea, apróra vágott pisztácia és egy citrom reszelt héja) gyors mozdulatokkal jól összedolgozzuk, majd a tésztát folpackba csomagolva tegyük félre egy kis időre a hűtőbe. (A hozzávalók 25-30 darab kekszhez elegendőek.) Hűtés után enyhén lisztezett felületen formáljunk belőle 4-5 centi átmérőjű hengert és éles késsel vágjunk kb. 1 centis szeleteket belőle. Sorakoztassuk a kekszeket sütőpapírral bélelt tepsire, majd 180 fokon előmelegített sütőben süssük 12-15 percig.

