Új ízzel rukkolt elő a békésszentandrási főzde: ez lehet a tavasz slágersöre?

Két hónapja indult el a békésszentandrási sörmanufaktúra új projektje, a TesztAndrás projekt, ahol a főzde a small batch szériás kísérleti sörökre helyezi a hangsúlyt, így bátor, de annál izgalmasabb ötletek valósulhatnak meg. A sörfőzők játszóterén elkészült a sorozat harmadik darabja is, ami egy könnyed, tavaszi ízekkel kecsegtető, 45% valódi bodzavirágot tartalmazó bodzavirágos witbier.

A 45% ebben az esetben úgy néz ki, hogy valódi bodzából készült élő bodzasűrítményt hatodára redukálják, majd ebben a formában adják a sörhöz. Űrtartalomhoz viszonyítva a sör 7,5 százaléka masszív bodzából áll, mégis ez a mennyiség 45% élő bodzának felel meg, megtartva ezzel a búzasör élesztős és eredeti ízének minden apró kis elemét.

A sörfőzők szerint „lehetetlen sör nincs, csak meg nem főzött sör van”. Ebben a szellemben készült el a klasszikus belga búza, vagyis a witbier jegyeit felvonultató Delta.13, amelyben már az első kortynál is erőteljesen érződik a korianderes, narancshéjas, belga-élesztős jelleg, ezt követi a kellemesen bodzás lecsengés. Közepesen malátás, könnyű tavaszi ital azoknak, akik valami igazán különleges búzasörre, vagy bodzás felfrissülésre vágynak. A TesztAndrás névre keresztelt kísérleti labor munkájához a megszokott stábon túl a házisörfőzőként is dolgozó, a szakma által nagyra becsült Mátyus Tomi és Kiss Máté sörfőzők is csatlakoztak. Ezt a sört is, mint a korábbiakat a főzde egyik kiváló sörfőzője Balogh István és a békésszentandrási kisüzem külsős barátja és kollégája, Mátyus Tomi álmodta meg.

A sörök kapcsán elindult egy zárt TesztAndrás Klub Facebook-csoport, ahol a főzde a fogyasztók véleményére helyezi a hangsúlyt. A csoport tagjai első kézből értesülhetnek az új kísérleti sörökről, nyerhetnek kóstolócsomagot is, később pedig betekinthetnek a kulisszák mögé, kérdezhetnek, informálódhatnak a főzde sörfőzőitől, privát online eseményekhez csatlakozhatnak, elmondhatják a tapasztalataikat a kísérleti sörökről, sőt véleményükkel akár alakíthatnak is a jövőbeli small batch főzeteken.

(Kiemelt kép: Szent András Sörfőzde)