Nagyon nem mindegy, mit eszünk: áttérhetünk valaha erre az étrendre?

Bár Magyarországon is egyre népszerűbbek a húsmentes és vegán ételek, az étlapokra való igazi betörésük még várat magára. Különösen igaz ez a hamburgerekre specializálódott éttermekben, írja a penzcentrum.hu.

Hogy melyik étrend mentheti meg a Földet, arról folyamatosan kutatások készülnek. A veganizmus és vegetarianizmus népszerűsége azonban soha nem látott mértékben növekszik, legyen az ilyen étrendekre való átállás motivációja a "kegyetlenségmentesség" szemlélete, vagy a fenntarthatóság.

A Pénzcentrum által végzett kutatás arra világított rá, hogy a legnagyobb gyorsétteremláncok egyelőre nemigen látnak potenciált a húsmentes a vevőkörben, a kézműves jellegű étteremhálózatok pedig jóval drágábban kínálják a vega burgereket, mint szokványos, húspogácsás társaikat.

Ahhoz, hogy a vegán és vegetáriánus hamburgerek hazai piacáról beszéljünk, fontos látni, mekkora utat tettek meg ezek az étrendek az utóbbi 5-10 évben hazánkban és világszerte, akár népszerűségüket, akár elfogadottságukat tekintve. A folyamatokat nyilván az is jellemzi, a vendéglátóhelyek hogyan próbálnak rájuk reagálni, bővítve, átalakítva étlapjukat.

A New York Times a héten írta meg, hogy húsmentes ételekre vált a világ egyik legjobb éttermeként ismert, három Michelin-csillaggal kitüntetett Eleven Madison Park. A lap szerint az étterem lépése azért figyelemre méltó, mert az Eleven Madison Park volt az egyik olyan étterem, ami világszerte diktálta a gasztronómiai trendeket, így a lépés után várható, hogy más éttermek is elmozdulnak a vegetáriánus és vegán kínálat felé.

Érdekesség egyébként, hogy bár a vegán és vegetáriánus étrend magyarországi elterjedtségéről még nem készült statisztika, a régiós számok alapján sok környező országban a vegán és a vegetáriánus diéta mostanra a tengerentúlihoz hasonló népszerűségnek örvend.

Csehországban például egy 2019-ben, az Ipsos által végzett kutatásban a népesség 5 százaléka vallotta magát vegetáriánusnak és 1 százalék vegánnak, a Statista által publikált legfrissebb adatok szerint pedig az amerikaiaknak is mindössze 4 százaléka vegetáriánus és 2 százaléka vegán.

Az ételrendelős oldalak tartják a lépést

Az ételházhozszállító portál elmondta a portálnak, hogya fogyasztói igényeket lekövetve, saját élelmiszer üzlethálózatuknál a NetPincér marketnél is kialakítottak egy vegán és vega szortimentet, és a platformon számos kimondottan vegán és vega ételeket kínáló hely is elérhető már. Ezen felül a húsos ételek mellett változatos növényi alapú menüt kínáló partnereik száma is nőtt az utóbbi időben. Azt tapasztalták, hogy folyamatosan növekszik azon vásárlók száma, akik előszeretettel választanak vegetáriánus, illetve vegán opciókat, ha ételrendelésről van szó. Havi átlagban a visszatérő vásárlóik 2,5-3,5%-a választott vegetáriánus, illetve vegán opciót legalább egyszer.

