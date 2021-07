Eddig rosszul használtuk a fűszernövényeket: itt van, hogyan is kell

A főzés ma már annyira kézenfekvő és természetes, hogy a miért is főzünk kérdés igazából leggyakrabban megválaszolatlan maradt. A Harvard Egyetem kutatói szerint a főzés mintegy félmillió évvel ezelőtt vált elterjedtté az ételek elkészítésénél. Két okból tesszük ezt: egyrészt azért szorgoskodunk a konyhában, hogy a nyersanyagok kellően megpuhuljanak, másrészt egészségügyi okokból, hiszen a főzés közben az ételeinkből számos nem kívánatos mikrorganizmus is elpusztul. Ugyanakkor a főzés rutinossá tételével sokat veszített az emberiség: hiszen számos ételt leginkább nyersen kéne fogyasztanunk ahhoz, hogy vitamin és ásványi anyagát a legjobban hasznosítsuk.

"Nincs szükségünk gyógynövényekre" – közölte Mark Diacono is, aki egy teljes szakácskönyvet írt róluk. A továbbiakban „feleslegesnek” nevezi őket, és egészen szívtelenül hozzáteszi, hogy „tökéletesen vidáman ehetünk egész életünkben gyógy- fűszernövények nélkül, és élni is fogunk”. Csak éppen az a csipetnyi jó, az hiányzik az ételeinkből, amitől igazán tökéletes és gazdag lesz az ízviláguk.

Diacono arra emlékeztet minket, hogy a gyógynövények a konyhában éppúgy az illatról, mint az ízről is szólnak, és a szakács feladata, hogy minél inkább kihozza belőlük a legtöbbet. Ha frissen vágott gyógynövényeket vásárolunk szupermarketből, azt tanácsolja, minél frissebb, annál jobb, de alaposan mossuk meg otthon. A szárított gyógynövények azonban gyakran csalódást okoznak, bár vannak olyan kivételek, ahol a szárított gyakran kiváló.

Diacono szerint a legfőbb hiba a fűszer- és gyógynövények használatakor az, legyen szó a mentáról, a korianderről, a rozmaringról vagy petrezselyemről, hogy hajlamosak vagyunk ismételten a régi módon, ugyanúgy használni őket. Beledobunk egy kis levelet, rászórunk a tetejére, és már kész is, a fűszerezés letudva. Pedig nagyon nem mindegy milyen mennyiségben, mikor és mit használunk. Milyen késsel és milyen méretűre aprítjuk fel a friss fűszernövényeket. Diacono szerint viszont jó hír, hogy meglehetősen nehéz egy fűszer- vagy gyógynövényt túlzásba vinni, ezért is tanácsolja azt, hogy merjünk játszadozni, kísérletezni vele! Bátran főzzünk, közben pedig kóstolgassunk. Fontos jó tanács viszont, hogy a főzés végeztével, ha tehetjük, nyersen is szórjunk a fűszernövényből az étel tetejére, hogy ne vesszen el belőle a hasznos vitamin.

5 további jó tanács a gyógynövények és fűszerek használatához

1. Ne hagyjuk, hogy kárba vesszen a friss fűszernövény!

Ha friss fűszernövényt vásárolunk, és nem fogyasztjuk el egyszerre, akkor arra a hétre érdemes még egy olyan plusz ételt is beterveznünk, amihez ugyanaz a fűszer kell. Kapor például számtalan ételt mennyivé tesz, mehet a tökfélékhez főzelékbe, de halakhoz, mártásokba is kiváló.

2. Tároljuk helyesen a friss fűszernövényeket

Véletlenül se hagyjuk műanyag zacskóba, és ne tegyük így be a hűtőszekrénybe! Helyette állítsuk bele egy pohár vízbe, vagy csomagoljuk be a szárakat nedves papírtörlőbe.

3. Most érdemes a felesleget lefagyasztani!

A mélyhűtött fűszernövények több hónapon keresztül megőrzik aromájukat és ugyanúgy használhatóak, mintha frissek lennének, nem úgy, mint a szárított növények, melyek esetében az íz töményebb lesz a szárítás után. Fagyasztás történhet úgy, hogy kis csokrokba rendezzük őket, de lefagyszthatjuk jégkockatartóban vízzel, vagy akár olívaolajjal is.

4. Levegőn szárítás

A magasabb nedvességtartalmú növények, mint a bazsalikom, a metélőhagyma vagy a menta esetén, szintén az a legjobb, ha levegőn szárítjuk, de figyelni kell, nehogy bepenészedjenek. De persze kipróbálhatjuk az aszalógépet is.

5. Egyéb tartósítási módok

A legegyszerűbb a „sóágyon” való tartósítás: ez esetben egy fűszersót készítünk. Ezt a módszert a fás szárú növények esetében ajánljuk. Egy légmentesen záródó doboz aljára szórunk kb. fél centi vastagon tengeri, vagy más alacsony nátrium tartalmú sót, erre ráfektetünk egy réteg fűszernövényt, azt újra lefedjük sóval, és így rétegenként megtöltjük a dobozt, melyet a végén lefedünk. Kb. egy hónap múlva érdemes elkezdeni használni, de korlátlan ideig eláll. Ezzel a módszerrel a sót is egészségesebbé tehetjük, hiszen a fűszernövények ásványi anyag tartalmát a só magába szívja (pl. a kakukkfű esetében a káliumot), így ez által maga a só is egészségesebbé válik.

5+1 Házi fűszerolajak készítése

A fűszerolajok, fűszerecetek elkészítése nagyon egyszerű, már-már gyerekjáték számba megy. Itt is az alapanyagok minőségére kell a legjobban odafigyelni. Mivel hidegen kerül majd felhasználásra, nagyon fontos, hogy hidegen sajtolt olajat válasszunk, de olyat, amelynek nincs nagyon karakteres íze önmagában (pl. a tökmagolaj nem alkalmas erre, mert nagyon erős). A legáltalánosabb az extra szűz olívaolaj, de a magyar gyártmányúak között, kis utánjárással kiváló minőségű, hidegen sajtolt repce-, szőlőmag- sőt mákolajat találhatunk. Az egészséges fűszerágakat megmosva, leszárítva tiszta, jól záródó üvegekbe helyezzük, ízlés szerinti összeállításban. Tehetünk mellé más fűszereket, pl. mini csilipaprikát, fokhagymát vagy egész borsot, borókabogyót is. Kb. két hét múlva felhasználható. Hasonló módon készíthetünk fűszeres ecet is, ami szintén kíváló lehet salátákhoz, ételízesítőnek is.

Fontos tudni, hogy mind az olajok, mind az ecetek esetében a fűszerek íz- és ásványianyag-tartalmát átveszi a folyadék, tehát a benne lévő növények nem bírnak gasztronómiai szempontból élvezeti értékkel – tehát nem érdemes pl. többször felönteni a hiányzó olajat vagy ecetet, mert csak hígítjuk vele. Leginkább salátákhoz, öntetként használhatók, mert melegítésnél tönkremegy az aromájuk. Én pl. főzelékekhez, levesekhez is szoktam őket használni télen, de a tányéron keverem az ételhez.

