Fogadjunk, hogy ezt nem tudtad a boltokban kapható fűszernövényekről: nem minden az ár

Nincs annál pazarabb, mint a főzés végeztével friss bazsalikommal megszórni a bolognai spagettink tetejét, vagy egy csipet vágott petrezselyemmel megbolondítani még a vajon párolt újburgonyát. Egy kis friss koriander, lestyán vagy zsálya tényleg harmonikussá és ízletesebbé tesz bármely fogást!

A friss fűszernövények használata már nem csak azok privilégiuma, akiknek kertjük van - szerencsére egyre többen nevelnek cserepeseket a balkonjukon is - de a piacok kínálata is túlmutat már a kapor-petrezselyem pároson. Úgy tűnik, egyre többeknek lesz elege abból, hogy az ételeink nagy része szárított oregánóval és bazsalikommal van megszórva.

A friss fűszerek ugyanis egészen más ízt kölcsönöznek az ételnek, a helyes használat pedig egy-egy megszokott aromát is képes feldobni. Samuel Gorenstein, a miami My Ceviche étterem mesterszakácsa szerint azonban nagyon nem mindegy, milyen friss fűszernövényeket vásárolunk, ahogy az sem, hogyan használjuk fel őket.

Mindenekelőtt nézzük meg, mennyiért szerezhetjük be őket!

A nyári szezon közepén viszonylag olcsón hozzájuthatunk a friss magyar fűszernövényekhez is, a Nagybani Piacon például ennyiért kínálják:

Petrezselyemzöld hazai I. oszt. csomó 25 Ft - 30 Ft

Zellerzöld hazai I. oszt. csomó 25 Ft - 30 Ft

Kapor hazai I. oszt. csomó 50 Ft - 60 Ft

Friss, élő fűszernövényt cserépben is vásárolhatunk, akár online is. Átlagosan a bazsalikom, petrezselyem, rozmaring ára így, cserepesen most: 400-500 forint között mozog. Azonban, ha ezeket hamar átültetjük nagyobb cserépbe, tápanyagban gazdagabb földbe, rendszeresen locsoljuk őket, akkor akár több éven át is kiszolgálhatnak bennünket. Viszont mindig figyeljünk oda rá, hogyha lecsípünk belőlük, mindig hagyjunk rajtuk friss leveleket is, ne vágjuk le tövig!

Ha a piacon vásárolunk: a minőség legyen az első

Kezdetnek Gorenstein azt javasolja, hogyha nincs saját fűszerkertünk, a piacon járva az élénk, mélyzöld színű és friss illatú fűszernövényeket részesítsük előnyben. Amint hazaérünk, azonnal mossuk le őket hideg vízzel, majd rázzuk le a felesleges vizet.

Tároljuk okosabban

Ha fűszernövényeket nem használjuk fel azonnal, rendezzük csokorba és állítjuk bele egy pohár vízbe. Gorenstein szerint létezik még egy szuper megoldás: ha nedves papírtörlővel betekerjük a frissen vásárolt fűszernövényeket, és így tesszük be a hűtőszekrénybe. (Érdemes minden nap ellenőrizni, hogy a papírtörlő mindig nedves maradjon.) Ezzel az eljárással négy-hat napig frissen maradhatnak a csokorban vásárolt fűszernövényeink. Fontos viszont: ha szupermarketben vásárolunk fűszernövényeket, akkor véletlenül se hagyjuk a műanyag csomagolásban!

Nagyon nem mindegy aztán, hogyan daraboljuk

Az olyan lágy levelű fűszernövények esetében, mint a bazsalikom, a menta vagy a koriander, Gorenstein olyan szeletelési technikát ajánl, amelynek során a leveles zöldségféléket hosszú, vékony csíkokra vágják. Itt van, hogyan:

Válasszuk le a szárakat a levelekről (a szárakat is érdemes megmenteni, csak azokat külön daraboljuk. Apróbbra vágjuk fel, úgy dobjuk bele az ételbe!) Fontos, hogy a fűszernövényeket ne nedvesen vágjuk fel! Előtte mindig papírtörlővel próbáljuk leitatni róla a nedvességet. Rendezzük el aztán a leveleket egy kis halomba, és éles késsel szeleteljük vékony, hosszanti csíkokra.

Erősebb levelű fűszernövények esetében, mint a petrezselyem, a kakukkfű, a lestyán vagy a kapor a séf az aprítást javasolja:

Először ezeknél is papírtörlővel töröljük szárazra a leveleket. Távolítsuk el a vastagabb szár részeket, közvetlenül a levélcsomó vége előtt. (A vékonyabb szárakat hagyhatjuk, karakteresebb ízt kölcsönöznek az ételünknek.) A fűszernövényből formáljunk egy kis labdát a kezünkkel, úgy szorítsuk össze. Vegyünk a kézbe egy éles aprítókést, gyors mozdulatokkal szeljük nagyon vékony szeletekre. Ha apróbbra szeretnénk vágni, akkor forgassuk el 45 fokkal, és vágjuk fel újra úgy, hogy közben gyorsan mozog a kezünkben a kés. Fontos viszont: nem kell kétszer vagy háromszor átmenni rajta, akkor nem törjük-roncsoljuk szét, és a fűszereink zamatosabbak maradhatnak!

A késen túl is van élet!

Az aprítást általában késsel oldjuk meg, ami viszont, ha nincs a kezünkben annyi rutin, könnyen összetörheti a nővények rostjait, így aromájukból veszítenek. Ha még nincs akkora gyakorlatunk, akkor mindenképp hasznos lehet egy mozsár, aminek a segítségével gyorsan és kíméletesen tudjuk morzsolni a friss vagy akár a szárított fűszereket is. De ha ezzel sem boldogulunk, létezik még spéci fűszervágó olló, aminek 5 éle van, így garantáltan nem kell sokat bajlódnunk a szeleteléssel, időben is hamarabb megvan.

A darabolók és mozsarak árai Árak tekintetében- egy ötpengés fűszervágó olló interneten 2500 -3000 forintért is beszerezhető, fűszertörő mozsarak esetében szélesebb a választék, 2000 forintól a határ a csillagos ég: a márvány mozsárért akár 15.000- 20.000 forintot is elkérnek.

Címlapkép: Getty Images