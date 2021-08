Ez lenne Kecskemét legjobb étterme? Teszten a Sasfészek

A Sasfészek Étterem Kecskeméten közvetlenül a Csalánosi Parkerdő bejárata mellett található. A helyiek és az átutazók számára közkedvelt helyre látogattam el, ahol előzetesen megnéztem a weboldalukat és kellemes meglepetésként ért az információ, hogyha elvitelre kérem az ételt, akkor 10% kedvezményt kapok a végösszegből. Nem nagyon volt kedvem ahhoz, hogy étteremben étkezzek és sokat várakozzak, mire elkészül amit kérek, emiatt a rendelés mellett döntöttem.

Fotó: Bódogh Gabriella

Nosza rajta, megnéztem az étlapot, ahol szemet szúrt egy étel, amit ezer éve fogyasztottam utoljára, így kiválasztottam egy adag Bélszínsteaket mustáros borskéregben. Tárcsáztam a weboldalon feltüntetett számot, majd egy kedves hölgy vette fel a telefont, akivel megbeszéltem, hogy mikorra érkeznék az ételért. Innen már csak fél óra választott el a helyszíntől, így gyorsan útnak eredtem.

A Sasfészek Étterem előtti ingyenes parkolóban állítottam le a motort és besétáltam az épületbe, ahol az egyik pincér pillanatok alatt segítségemre sietett. Kicsit még várnom kellett a steakre, de nem volt gond, hiszen csúcsidőszakban adtam le a rendelést és örültem annak, hogy egyáltalán vállalták a teljesítést. Míg várakoztam körbenéztem a helyszínen, ahol a terasz részén és beltéren is elég sokan voltak, a pincérek pedig serényen vitték ki az asztalokhoz a finomabbnál finomabb ételeket. Az étteremben a rendelések mellé ital és borkülönlegességek közül is lehetett választani, melyet sokan meg is tettek.

Pár perces várakozást követően megkaptam az összekészített rendelést, fizettem és elindultam haza. A steaket közepesen átsütve kértem, mellé pedig steak burgonyát, grillzöldséget és salátát kaptam, mint ahogyan az étlapon szerepelt. Hazafele tartva még betértem egy borszaküzletbe egy testes vörösbort venni, majd otthon szépen megterítettem, elővettem a bort, kitöltöttem egy vörösboros pohárba és elfogyasztottam az ételt.

Fotó: Bódogh Gabriella

Mindamellett, hogy a Sasfészek Étterem többek között finom ételeiről és kiszolgálásáról híres,- amit személyesen is megtapasztaltam,- még rendezvények lebonyolítására is alkalmas két rendezvénytermével, mediterrán hangulatú teraszával és esküvői luxussátrával, ahol á la carte rendszerű étkezési lehetőségre van mód.

Régebb óta ismertem már Kis István vőfélyt, tudtam, hogy több alkalommal is vett már részt a Sasfészekben tartott lakodalomban, ezért megkértem, hogy ossza meg tapasztalatait:

A Sasfészek Kecskemét egyik vendéglátós ékköve. Személyes tapasztalatom pozitív. Az étterem környezete erdős, ami nem csupán fantasztikus látványként szolgál, de gyönyörű fotók készítését teszi lehetővé, továbbá az idilli környezet, csodás polgári szertartásoknak ad helyet. A termek könnyen díszíthetők és jó az akusztikájuk, ezáltal jól hangosíthatóak. Nagy segítség a pároknak, hogy az emeleti szobában tudják tárolni ruhájukat, illetve nyári melegben, lehetőségük van letusolni. Nagyon szimpatikussá teszi a helyet nyári esküvőknél, a klímák hasznosak, hiszen jól lehűtik a termeket. Számomra, két dolog sarkalatos, a pincérek hozzáállása a vendéghez és a vacsora! A pincérek kedvesek, segítőkészek és vendégbarát viselkedést tanúsítanak reggelig. A vacsora elfogyasztása általában csendben történik, ez számomra azt sugallja, hogy a vendégeknek ízlik.

Címlapfotó /fotók: Bódogh Gabriella

