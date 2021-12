Ez kerül a legtöbb magyar asztalára karácsonykor: olcsóbb és finomabb, ha magunk készítjük?

Érdemes féken tartani magunkat és csak mértékkel tölteni a poharunkba, mivel a túlzott alkoholfogyasztás, a különböző italok keverése nagyon meg tudja viselni a szervezetünket. Ezt pedig nem csak vendégként, de házigazdaként is érdemes szem előtt tartani! Ha úgy látjuk, hogy egy családtagunk, rokonunk, barátunk már bőven felöntött a garatra, legyünk mi a fék és segítsünk neki a kijózanodásban, illetve ne adjunk neki több pohár italt.

Szakemberek szerint egy alkalommal legfeljebb 4 adag alkoholos ital fogyasztható úgy, hogy az rövid távon ne okozzon közvetlen egészségkárosodást. Éppen ezért érdemes tartani a mértéket és odafigyelni környezetünkre is.

Vannak persze íratlan szabályok, amikre érdemes támaszkodni, mint például:

A félig üres poharat ne töltsük tele, mert így nehezebben tudjuk számolni, hány pohárral is ittunk már. Ha már elfogyasztottunk egy-két pohárral, tartsunk szünetet, igyunk vizet vagy üdítőt. Merjünk nemet mondani, nem leszünk attól gorombák és illetlenek, mert visszautasítunk egy italt. Szakemberek szerint semmiképp ne üres gyomorra igyuk meg az első adag italokat. Érdemes bőséges vacsorát vagy ebédet fogyasztani a buli előtt!

Egekben az árak

Sokan ilyenkor bevásárlókörútra indulnak, hogy megvásárolják a drágábbnál-drágább italokat az ünnepekre. Pedig az árak emelkedése az alkoholos termékeken is meglátszik. A karácsony népszerű italának számítanak a különböző ízesítésű likőrök. Az Árukereső alkalmazás segítségével megnéztük, milyen áron mozognak ezek az italok: keresésünk eredménye azt mutatja, hogy a legolcsóbb, egy literes kiszerelés is 3000 forint körül mozog, a legdrágább pedig 18 000 forintért kapható.

Persze sokan vannak, akik otthon, saját recept alapján készítenek likőrt, ezáltal saját maguk szabályozhatják például az erősségét is az italnak. Kevesebb alkohol hozzáadásával igazán kellemes és könnyed italt varázsolhatunk az ünnepi asztalra, vagy épp ajándékba is adhatjuk, ha igaznán ízletesre sikerül. Ha idén kipróbálnánk a házi likőrkészítést, akkor a következő ismert és kedvelt receptekkel érdemes kezdeni:

Az ünnepek slágeritala: Baileys házilag

Hozzávalók:

2 db tojássárgája

6 evőkanál porcukor

1 csomag vaníliás cukor

0,5 dl feketekávé

3 evőkanál cappuccino por

3 dl habtejszín

2 dl vodka

Elkészítés:

Egy tálba az összes alapanyagot beleöntjük, majd robotgéppel alaposan elkeverjük. Ezután érdemes hűtőbe tenni, de akár azonnal is fogyaszthatjuk.

Legkedvesebb retro ital: házi tojáslikőr

Hozzávalók:

5 tojássárgája

15 dkg porcukor

5-6 csomag vaníliás cukor

6 dl tehéntej

2,5 dl tiszta alkohol vagy 5 dl vodka

Elkészítés:

Első lépésként a tojásokat keverük simára, majd hozzáadjuk a vaníliás cukorot és a porcukorot. Ezután felforraljuk a tejet, fontos, hogy várjuk meg azt is, hogy kihűljön! Csak ezután adagoljuk hozzá a tojásos keverékhez, így lesz megfelelő az állaga. Végül keverjük bele az alkoholt is. Ezután tegyük hűtőbe, de akár azonnal is fogyaszthatjuk.

A kávé szerelmeseinek: kávélikőr egyszerűen és gyorsan

Hozzávalók:

2,5 dl vodka

6 dkg őrölt kávé

3 csomag vaníliás cukor

2,5 dl víz

1 evőkanál fahéj

1 csipet őrölt szegfűszeg

20 dkg cukor

1 csomag főzés nélküli vaníliás pudingpor

Elkészítés:

Ez kicsit hosszabb időt vesz igénybe, így az ünnepek előtt érdemes elkészíteni. Első lépésként a kávét a vaníliás cukrot és a vodkát keverjük össze. Ha ezzel megvagyunk tegyük félre kicsit, hagyjuk egy-két napot állni. Ha ezzel megvagyunk, a megadott vízmennyiséget kezdjük el forralni, majd tegyük bele a 20 dkg cukrot. Ahogy felolvadt a vízben keverjük hozzá a kávés vodkát. Ezután jöhet az ízesítés: tegyük hozzá a szegfűszeget, a fahéjt, és a vaníliás cukrot. Ezután 4-5 napot pihentetni, érlelni kell. Ha letelt ez a pár nap, szűrjük le a főzetünket, majd a főzés nélküli pudingporral sűrűsítsük be. Miután ezzel is megvagyunk, jöhet a palackozás, majd a hűtés. Megéri kicsit több időt szánni rá, a végeredményt minden kávéimádó kedvelni fogja.

Csak óvatosan az ünnepek alatt is!

Érdemes tartani a mértéket ebben az időszakban is, hiszen az adatok szerint rengeteget alkoholt fogyaszt a magyar lakosság. A járvány és az ehhez kapcsolódó bezártság hatására is több alkoholt fogyasztunk, nem csak itthon, világszerte. Ugyanakkor mi, magyarok a függőkkel dolgozó szakemberek szerint az átlagnál jóval többet iszunk, becslések szerint a világátlag kétszeresét öntjük magunkba.

Ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, az alkohol értékesítése világszerte 291 százalékkal nőtt a világjárvány idején – ezek döbbenetes számok, főleg nekünk, magyaroknak, akik a világ élvonalában vagyunk, ha az ivásról van szó. Nem tudni pontosan, hogy hány alkoholista van Magyarországon, a KSH adatai szerint 380 ezer, Zacher Gábor 800 ezerről beszélt, de a WHO pár éve már 900 ezret mért.

Az, hogy a magyar egy függő nemzet azért egy rendkívül erős és sarkos kijelentés, talán úgy érdemes árnyalni, hogy alkoholfogyasztás vonatkozásában az európai élmezőnyben vagyunk: nagyjából a hatodik-nyolcadik helyen helyezkedünk el az egy főre eső tömény szeszre átszámított fogyasztásában

– mondta el a portálnak Nagy Zsolt, Phd, addiktológiai konzultáns.

Hozzátette, nagyjából 13,2 litert jelent – ez a legális mennyiség. Ehhez óvatos becslések szerint 2, míg erősebb becslések szerint akár 4-5 liter további szesz is hozzáadható, így a pesszimista becslések szerint tehát minden egyes magyar polgár, csecsemőtől az aggastyánig 15 liter tömény szeszt fogyaszt el egy évben átlagosan. Ezzel valóban az élvonalban vagyunk, mivel a világátlag 6 liter körül van.

