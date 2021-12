3+1 ellenállhatatlan karácsonyi forró ital: egyre több magyar készíti ezt otthon

Kezdjük a kijózanító, száraz tényekkel: a 15 év feletti magyarok hetente átlagosan fél liter bort (5,3 deciliter, 12%), másfél lliter sört (16,5 deciliter, 5%) és majdnem két deciliter röviditalt isznak meg. Tehát egy bő fél üveg bor, három sör és csaknem 4 feles a magyarok heti italadagja - derül ki a Ghost in the Data oldalon közzétett kattintható alkoholtérképből.

Egy biztos, tényleg nagyon sokat isznak a magyarok, különösen a férfiak. Több mint havi egy liter tiszta szesz jut minden 15 évesnél idősebb honfitársunkra, amivel a világrangsorban a nyolcadik helyen állunk a WHO szerint. A minket éppen megelőző, főként kelet-európai, országok egyébként pusztán a világ lakosságának a 3 százalékát teszik ki, vagyis bárhogyan is nézzük, nagyon elöl vagyunk italozásban, írta a Portfolio is.

Azért csak óvatosan azzal az alkohollal! Bár van némi bizonytalanság a számok körül, de a WHO pár éve több mint 900 ezerre becsülte hazánkban az alkoholisták számát. A statisztikai adatok szerint Magyarországon a férfiak átlagosan háromszor annyit isznak, mint a nők. Bár egy kvalitatív kutatás szerint az utóbbi években a magyar nők is belehúztak, különösen a legfiatalabbak és a 60 év felettiek veszélyeztetettek.



A KSH szerint a helyzet 2009 óta sem javult: a 18-34 éves korosztályban megnőtt a „nagyivó” és a „mérsékelten ivók” száma. Meglepő vagy sem, de az alkohol fogyasztása és az iskolai végzettség között semmilyen összefüggés nincs, a felsőfokú végzettséggel bíró magyarok legalább annyira kedvelik az italt, mint a 8 általánost végzettek.



A Portfolio által közölt adatok szerint a lakosság:



• 6,3%-a fogyaszt alkoholt napi szinten,



• 19%-a legalább hetente (de nem naponta),



• 21%-a legalább havonta (de ritkábban, mint hetente),



• 24%-a ritkábban, mint havonta és



• 29%-a egyáltalán nem iszik alkoholt.

Egy biztos: nincs ünnep italok nélkül, de nem mindegy mit iszunk

Ne legyünk ünneprontók, mert téli zimankó és karácsony idején, valljuk be őszintén, minden forróság jól esik, mifelénk azonban, ha „melegítő” alkoholos italra vágyunk, leginkább csak a forralt bor jut eszünkbe. Pedig tucatszám találni jobbnál jobb recepteket a világhálón. Nem kell csodákra sem várni, gyakran elég a hagyományos koktélreceptekből kihagyni a jeget, ügyesen felmelegíteni, és az összetevőket úgy variálni, hogy az ízvilág még pazarabb legyen. Hozunk is pár ínycsiklandó ötletet!

A lényeg pedig, ha már közelegnek az ünnepek, legyünk az italok esetében is minél kreatívabbak, és ne csak a mennyiségre, hanem a minőségre is fokozottabban figyeljünk oda!

1. Forralt cider

Ha már unjuk a forralt borok végtelen sorát, s végre valami mással rukkolnánk elő, akkor jó választás lehet a forralt cider. Veszélyességi foka megegyezik az eggnogéval, bár nem olyan selymes ital, de a lágy, alkoholtartalmát ügyesen palástoló cider szintén megtréfálhat bennünket. A forralt ciderbe ugyanazok az alkotóelemek kerülhetnek, mint a borba. Érdemes sok almával, szegfűszeggel és vaníliával készíteni, valamint tehetünk bele legalább két marék mazsolát is. A gyerekcider alapja természetesen az almalé, de nyugodtan kísérletezhetünk más gyümölcslevekkel, gyümölcsteákkal vagy ice teákkal, amik a nevük ellenére melegítve is finomak. A gyerekeknek szintén érdemes sok friss és aszalt gyümölcs hozzáadásával készíteni ezt az italt.

2. Így készül a hagyományos puncs

Az angol tengerészek által megalkotott és azóta töretlen népszerűségnek örvendő, rum alapú italt sokféleképp elkészíthetjük. A lényeg, hogy megtalálható legyen benne az öt alkotóelem, az erős, azaz az alkohol, a gyenge (jó esetben víz, de ez lehet akár pezsgő is), az édes, a savanyú (citrusfélék) és a fűszer. A puncs könnyedén és kedvünk szerint alakítható, s ha nem ragaszkodunk a rumhoz és a gyenge alkotóelemeként valóban víz kerül az italba, akkor kitűnő keveréket alkottunk bármilyen gyerekzsúrra is.

fél liter enyhére főzött fekete tea

fél liter narancslé

2 evőkanál citromlé

2 evőkanál méz

1 rúd vanília

1 rúd fahéj

gyömbér, szegfűszeg, kardamom

2,5 deciliter rum

Öntsük át a teát egy nagyobb fazékba, majd adjuk hozzá a gyömbért és a fűszereket: fedő alatt alacsony lángon melegítsük, hogy átvegye a fűszerek zamatát. A narancslevet a citromlével keverjük el, majd öntsük bele a fűszeres teába. Közben adjuk hozzá a mézet és a vaníliát, a rumot viszont csak a legvégén szabad beletenni, akkor az alkohol nem vész el. Narancs- és almakarikával tálalva az igazi, de ananásszal is megbolondíthatjuk!

3. Részeges kávé

Hozzávalók (6-12 személyre):

6 csésze (1,5 cl) erős feketekávé (ízlés szerint barnacukorral édesítve)

30 cl csésze brandy

25 cl sötét rum

25 cl fehér rum

2 rúd fahéj

0, 5 friss tejszínhab

1 narancs héja csíkokra vágva

Elkészítés:

A kávét, a brandyt, a fahéjat és a narancshéjat egy tálban összekeverjük, majd lassan felmelegítjük, de nem forraljuk, néhány percig érni hagyjuk. Előmelegített poharakba töltjük, ízlés szerint tejszínhabot púpozunk a tetejére, s végül megszórjuk narancshéjcsíkokkal és szerecsendióval.

3+1. Hot Toddy, így a legjobb!

Végezetül következzék egy klasszikus koktélrecept, amihez csak forró vízre, whiskyre lesz szükség, amit akár egy kupica rummal vagy brandyval is helyettesíthetünk. A „Hot Toddy” nem csak felmelegít, de állítólag egyéb csodákra is képes, enyhíti például a megfázásos tüneteket.

A vizet addig melegítsük, amíg forrni nem kezd, majd vegyük le a tűzről. A forró vizet öntsük bele egy hőálló bögrébe, és hagyjuk 30 másodpercig hűlni. Aztán tegyünk bele egy evőkanál cukrot vagy mézet, keverjünk hozzá egy kupica whiskyt. Dobjunk bele egy szelet citromot és egy fahéjrudat, és kész!

