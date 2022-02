A legfinomabb töltött tojás recept: húsvéti töltött tojás hidegen és melegen

Bármilyen ünnepi alkalomról legyen szó, egy hidegtállal nem lehet mellélőni: egyszerű, könnyen fogyasztható ételeket érdemes így tálalnunk, amit vendégeink bármikor fogyaszthatnak – mint például a töltött tojás. A töltött tojás készítése rendkívül egyszerű, akár gyerekek is megcsinálhatják azokat. A töltött tojás recept előnye, hogy a töltelék elkészítése során szabadon variálhatjuk az ízeket, alapanyagokat.

Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül a töltött tojás, mi a húsvéti töltött tojás recept titka. A húsvéti töltött tojás hidegen kell, hogy tálalva legyen? A töltött tojás melegen is fogyasztható? Mit tegyünk a töltött tojás töltelékébe és mit használjunk a töltelék kinyomásához, formázásához?

Húsvéti töltött tojás – nem csak húsvétra

A töltött tojás a rántott hús és a fasírt mellett a hidegtálak igazi bajnoka: már néhány falat töltött tojás elfogyasztásával csillapíthatjuk az éhségünket, emellett bármilyen zöldség mellé illik és bármivel megtölthetjük. A töltött tojás, habár a húsvéti asztal elengedhetetlen tartozéka, remek harapnivaló bármilyen családi összejövetelre, esküvői hidegtálra is kerülhet, de egy szimpla házibuli esetében is kiváló csemege. A töltött tojás hidegen igazán finom, azonban melegen is fogyaszthatjuk.

Töltött tojás recept

A töltött tojás hozzávalói

10 db tojás

1 kis fej vöröshagyma

½ db kápia paprika

2 ek majonéz

2 ek tejföl

1 tk mustár

1 csipet só és bors

1 csipet őrölt pirospaprika

A töltött tojás készítése

Főzzük a tojásokat keményre 10 perc alatt, majd hagyjuk őket elhűlni. A hideg tojásokat pucoljuk meg óvatosan, vágjuk őket ketté és a sárgájukat kaparjuk egy tálba. A hagymát és a paprikát aprítsuk olyan finomra, amennyire lehetséges (akár kutterban is átdolgozhatjuk), majd keverjük össze őket a tojások összetört sárgájával, a majonézzel, a tejföllel és a mustárral. Sózzunk, borsozzunk ízlés szerint. Készítsük elő a félbevágott tojásokat, a töltött tojás krémjét pedig tegyük habzsákba, hogy szépen kinyomhassuk belőle a krémet a tojások közepébe (ha nincs itthon ilyen, egyszerűen kanalazzuk bele). A töltött tojások tetejét szórjuk meg egy kevés őrölt pirospaprikával. Tálalásig tartsuk hűtőben.

Töltött tojás melegen? Igen!

Azoknak sem kell aggódniuk, akik nem szeretik az ételeket hidegen fogyasztani, hiszen a töltött tojás melegen is kínálható. Készüljön a töltött tojás recept a fent leírtak szerint, egy különbséggel: reszeljünk le 100g trappista sajtot kislyukú reszelőn és szórjuk meg vele a töltött tojás tetejét. Előmelegített sütőben, 180°-on, 10 perc alatt süssük meg, majd tálaljuk melegen.

