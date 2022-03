Idén is lesz torkos csütörtök: ezekben a vidéki éttermekben ehetsz féláron - itt a lista!

A torkos csütörtökről az elmúlt két évben szó sem lehetett, a szektor életét 2020 óta, pont a márciusi éledező tavaszi időszakban, kijárási korlátozások és kényszerű zárlatok nehezítették. Most újra március van, ma épp hamvazószerda, ami különleges vízválasztó nap a keresztény kultúrkörben. Vége a farsangnak, kezdődhet a húsvét előtti 40 napos böjti időszak, amit hagyományosan holnap azért egy falánk csütörtökkel szakíthatunk meg. Bár az omikron még mindig tarol a magyar vidéken is, a vírus miatt most különösebb korlátozások nem rondítanak bele az idei torkos csütörtökbe, amely idén március 03-án, azaz holnap lesz esedékes.

Míg korábban tíz éven át a Magyar Turizmus Zrt. szervezte országos szinten a torkos csütörtököket, ez a központi szervezés 2016-ban megszűnt. Azóta nincs zajos kampány a télűző, akciós eszem-iszom körül, a vendéglátóhelyekre van bízva, ki ajánl ilyent. Emiatt is lehet, hogy idén már jóval nehézkesebb megtalálni a résztvevő vendéglátóhelyeket, mivel a korábbi évekkel ellentétben se központi honlapot, se interaktív térképet, se összegző listát nem találni. Hogy mégse maradjunk torkos csütörtök nélkül, a Hellovidék szubjetív listát készített, amiben pár vidéki helyszínt összegyűjtött!

De honnan a torkos csütörtök, mit érdemes tudni róla?

A hagyomány szerint a húshagyó kedd (ami a farsangi időszak vége) után hamvazószerdával indul a böjt. A néphagyomány szerint Torkos Csütörtökön – annak ellenére, hogy hamvazó szerdát követően ünnepeljük – ismét szabad volt egy napra húst fogyasztani, hogy legyen lehetőség a farsangi maradékok elfogyasztására. De hívhatjuk zabálócsütörtöknek, kövércsütörtöknek, tobzódócsütörtöknek, vagy ahogy mifelénk mondják Nyugat-Magyarországon kisfarsangnak is! A lényeg ugyanaz lesz, hogy a nagyböjt előtt még egyszer szabadon teletömhetjük magunkat.

Ezt nevezzük torkos csütörtöknek, amit egy már-már elfeledett néphagyományból elevenített fel anno a Magyar Turizmus Zrt.

A torkos csütörtökön éttermekben és vendéglátóhelyeken fele áron ehetünk, de nemcsak éheseknek szól ez a gasztronómiai kaland! Az éttermi kínálat, míg a koronavírus-járvány le nem csapott, évről évre szélesedett: a halászcsárdától az art caféig, a gyorsétteremtől a prémium kategóriás vendéglátóhelyig országszerte több száz étterem közül választhattak az érdeklődő ínyencek. Valamennyi korábbi akció értékelése azt mutatta, hogy ezeken a napokon a részt vevő vendéglátóhelyek túlnyomó többségénél nemcsak a vendégforgalom emelkedett, hanem a bevételük is növekedett annak ellenére, hogy 50 százalékos kedvezményt nyújtottak. Az étteremtulajdonosok túlnyomó többsége kedvező forgalmi adatokról és a vendégek pozitív visszajelzéseiről számolt be.

A hamvazószerda



Régies nevén még: hamvazó szerda, szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda.



Az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött bűnösöket a püspök nyilvánosan a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.



Hamvazószerdán – elsősorban a katolikus egyházban – szentelt hamuból (mely az előző évi virágvasárnapi körmeneten használt barkának az elégetéséből származik) keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!” Ezt a napot ritkábban protestáns közösségekben is megünneplik.



II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. Ezt nevezik hamvazásnak (latinul: impositio cinerum), ami a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.



A néphit szerint aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje.



Idén is lesz Torkos Csütörtök: mutatjuk, hol ehetsz féláron

1. A kőszegi struccban is féláron falatozhatsz:

2. A Lovászi Kantin mindig jó hely:

3. Tatabányán vár a Spejz:

4. Balatonlelle sem maradat ki:



5. Révfülöpön két napon át tart a dáridó:

6: Gasztrokaland Füzesabonyban:

7. Torkos Csütörtök Garábon:

8. Torkoskodás Szelestén:

9. Gyulán a Csíki sör mellé ezt kínálják:

10. Vágon is lesz torkoskodás:

10+ 1 Középkori lakomázás Egerben:

